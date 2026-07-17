Το Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς τώρα με όφελος έως 2.250 ευρώ και 5ετή εγγύηση

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Το FIAT Grande Panda, το Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς, προσφέρεται με όφελος έως 2.250 ευρώ με κινητήρα βενζίνης αλλά και ως Hybrid.

Νέα εμπορική ενέργεια μειώνει το κόστος απόκτησης του FIAT Grande Panda, του μοντέλου που αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» για το 2026.

Τα νέα FIAT Summer Deals αφορούν συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, τόσο με τον βενζινοκινητήρα των 100 PS και το χειροκίνητο κιβώτιο όσο και με το υβριδικό σύστημα των 110 PS και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Η πλειονότητα των διαθέσιμων βενζινοκίνητων αυτοκινήτων ανήκει στην πλούσια έκδοση Icon, η οποία προσφέρεται πλέον από 17.990 ευρώ. Αντίστοιχα, το Grande Panda Hybrid Icon κοστίζει 20.990 ευρώ, έπειτα από έκπτωση 2.250 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις περιλαμβάνεται δωρεάν επιλογή χρώματος, ανάλογα με το διαθέσιμο απόθεμα.

Γιατί το Grande Panda των 17.990 ευρώ δεν είναι η βασική έκδοση

Χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση. Η επίσημη ιστοσελίδα της FIAT εξακολουθεί να εμφανίζει το βενζινοκίνητο Grande Panda από 17.590 ευρώ, τιμή που αφορά την εισαγωγική έκδοση της γκάμας.

Η νέα προσφορά των 17.990 ευρώ αφορά κυρίως την πλουσιότερη Icon, η οποία προσθέτει οθόνη αφής, ασύρματη σύνδεση smartphone, φωτιστικά σώματα LED και επιπλέον στοιχεία άνεσης και συνδεσιμότητας.

Η διαφορά περιορίζεται, επομένως, στα 400 ευρώ σε σχέση με την απόλυτα βασική τιμή του μοντέλου, αλλά ο εξοπλισμός είναι αισθητά πληρέστερος.

Τι εξοπλισμό έχει το Grande Panda Icon

Το Grande Panda Icon των 17.990 ευρώ διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών, με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης:

κλιματισμός,

cruise control και περιοριστής ταχύτητας,

πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,

δύο εμπρός θύρες USB-C,

connected services και φωνητικές εντολές,

κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους,

τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση,

αυτόματα εμπρός φώτα LED,

πίσω φωτιστικά σώματα LED,

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέφτες,

βάσεις Isofix στα πίσω καθίσματα.

Οι εξωτερικοί καθρέφτες και οι χειρολαβές των θυρών είναι βαμμένοι σε μαύρο χρώμα, ενώ οι καθρέφτες ενσωματώνουν φλας LED.

Στη λίστα του εξοπλισμού περιλαμβάνονται και τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού που απαιτούνται πλέον από τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται:

αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης,

υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα,

ενημέρωση για το ισχύον όριο ταχύτητας,

προειδοποίηση απόσπασης προσοχής του οδηγού,

αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης E-call,

υπηρεσία κλήσης σε περίπτωση βλάβης B-call.

Κινητήρας βενζίνης 100 PS και χειροκίνητο κιβώτιο

Το βενζινοκίνητο Grande Panda χρησιμοποιεί τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1,2 lt, ο οποίος αποδίδει 100 PS και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Διαθέτει σύστημα Start&Stop, ενώ η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνεται σε όσους επιθυμούν τη χαμηλότερη δυνατή τιμή αγοράς και προτιμούν ένα παραδοσιακό χειροκίνητο σύνολο χωρίς υβριδικό σύστημα ή αυτόματο κιβώτιο.

Grande Panda Hybrid Icon με 20.990 ευρώ

Η μεγαλύτερη έκπτωση των Summer Deals αφορά το Grande Panda Hybrid Icon, η τιμή του οποίου μειώνεται κατά 2.250 ευρώ και διαμορφώνεται στα 20.990 ευρώ.

Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από:

τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 lt,

ηλεκτροκινητήρα 21 kW,

μπαταρία 48 V χωρητικότητας 0,876 kWh,

αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 110 PS, ενώ η μέγιστη ροπή είναι 205 Nm. Η επίσημη μικτή κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 5 και 5,1 lt/100 km.

Το ηλεκτρικό μοτέρ είναι ενσωματωμένο στο κιβώτιο και μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να κινήσει το αυτοκίνητο χωρίς τη λειτουργία του βενζινοκινητήρα σε χαμηλές ταχύτητες. Αυτό συμβαίνει κυρίως κατά την εκκίνηση, το παρκάρισμα και την κίνηση σε αστικό περιβάλλον.

Αυτόματο κιβώτιο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας

Η Hybrid διαφοροποιείται σημαντικά από την απλή βενζινοκίνητη έκδοση, καθώς διαθέτει στάνταρ αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Το στοιχείο αυτό την καθιστά ευκολότερη στην καθημερινή οδήγηση μέσα στην πόλη, όπου οι συχνές στάσεις και εκκινήσεις κάνουν αισθητή τη διαφορά ανάμεσα σε ένα χειροκίνητο και ένα αυτόματο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τη νέα εμπορική ανακοίνωση της FIAT, οι υβριδικές εκδόσεις του Grande Panda απαλλάσσονται από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Με τιμή 20.990 ευρώ, η Hybrid Icon κοστίζει 3.000 ευρώ περισσότερο από τη χειροκίνητη βενζινοκίνητη Icon, προσφέροντας όμως περισσότερη ισχύ, υβριδική υποβοήθηση και αυτόματο κιβώτιο.

Δωρεάν επιλογή χρώματος

Ένα ακόμη μέρος του συνολικού οφέλους είναι η δυνατότητα επιλογής χρώματος χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Η προσφορά αφορά τα χρώματα που είναι διαθέσιμα στα συγκεκριμένα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί απαραιτήτως να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασμό επιθυμεί από τον πλήρη διαμορφωτή του μοντέλου.

Η τελική επιλογή εξαρτάται από τα αυτοκίνητα που υπάρχουν ήδη στο δίκτυο. Αντίστοιχα, η προσφορά παύει να ισχύει όταν εξαντληθεί το συγκεκριμένο απόθεμα.

Τι καλύπτει η 5ετής εγγύηση

Όλα τα Grande Panda της συγκεκριμένης εμπορικής ανακοίνωσης συνοδεύονται από πενταετή εργοστασιακή εγγύηση.

Η κάλυψη είναι μεταβιβάσιμη. Εφόσον το αυτοκίνητο αλλάξει ιδιοκτήτη πριν από τη συμπλήρωση των πέντε ετών, η υπόλοιπη διάρκεια της εγγύησης συνεχίζει να συνοδεύει το όχημα.

Στην περίπτωση του Grande Panda Hybrid, η εγγύηση καλύπτει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Το στοιχείο αυτό περιορίζει την αβεβαιότητα σχετικά με ένα από τα ακριβότερα εξαρτήματα του εξηλεκτρισμένου συστήματος κίνησης και μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τη μελλοντική μεταπωλητική αξία.

Ποια από τις δύο εκδόσεις έχει περισσότερο ενδιαφέρον

Η επιλογή εξαρτάται κυρίως από το διαθέσιμο ποσό και τον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου.

Το βενζινοκίνητο Grande Panda Icon των 17.990 ευρώ απευθύνεται στον αγοραστή που θέλει την πλουσιότερη έκδοση εξοπλισμού σε χαμηλή τιμή και δεν θεωρεί απαραίτητο το αυτόματο κιβώτιο.

Το Hybrid Icon των 20.990 ευρώ απαιτεί επιπλέον 3.000 ευρώ, αλλά προσφέρει:

στάνταρ αυτόματο κιβώτιο,

ισχύ 110 PS,

ηλεκτρική υποβοήθηση,

χαμηλότερη κατανάλωση στην πόλη,

μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Η μεγαλύτερη έκπτωση εφαρμόζεται στη Hybrid, όμως η βενζινοκίνητη Icon εξακολουθεί να αποτελεί την πιο οικονομική από τις δύο επιλογές.

Τι κρατάμε;