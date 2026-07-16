Το FIAT Pandina έγινε το φθηνότερο αυτοκίνητο στην Ελλάδα – Δες τη νέα τιμή

Το FIAT Pandina κοστίζει πλέον 15.290 ευρώ μέσω των Summer Deals, με υβριδικό κινητήρα, πλούσιο εξοπλισμό και 5ετή εγγύηση.

Η τιμή αγοράς ενός καινούργιου αυτοκινήτου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τις επιλογές κάτω από τις 16.000 ευρώ να μετριούνται πλέον στα δάχτυλα. Η FIAT, όμως, επαναφέρει το Pandina στην κορυφή της λίστας των πιο προσιτών μοντέλων της ελληνικής αγοράς, μειώνοντας την τιμή του στα 15.290 ευρώ.

Η νέα τιμή προκύπτει μέσω της προωθητικής ενέργειας FIAT Summer Deals, η οποία προσφέρει συνολικό όφελος 3.200 ευρώ για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Η προσφορά αφορά το FIAT Pandina Icon με υβριδικό κινητήρα 65 PS και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Με αυτά τα δεδομένα, το Pandina γίνεται αυτή τη στιγμή το φθηνότερο καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται κρατική επιδότηση. Παράλληλα, συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση που καλύπτει για πέντε χρόνια τόσο τα μηχανικά μέρη όσο και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Δεν πρόκειται για μόνιμη αλλαγή του επίσημου τιμοκαταλόγου. Η FIAT διευκρινίζει ότι η ειδική τιμή αφορά συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, επομένως η προσφορά θα ισχύει μέχρι να εξαντληθεί το διαθέσιμο απόθεμα.

Όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να επιβεβαιώσει μέσω του επίσημου δικτύου αν υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο στην τιμή των 15.290 ευρώ, καθώς και ποια χρώματα και διαμορφώσεις περιλαμβάνονται στην προωθητική ενέργεια.

Είναι πράγματι το φθηνότερο αυτοκίνητο στην Ελλάδα;

Με βάση τις επίσημες τιμές που ισχύουν σήμερα, το Pandina βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων της ελληνικής αγοράς.

Ο αμέσως επόμενος συμβατικός ανταγωνιστής είναι το Dacia Sandero, με τιμή από 15.950 ευρώ, ενώ το Kia Picanto Model Year 2026 ξεκινά από 15.990 ευρώ μετά την τρέχουσα εμπορική έκπτωση.

Μοντέλο Τιμή από Παρατήρηση FIAT Pandina Icon 15.290 € Περιορισμένος αριθμός ετοιμοπαράδοτων Dacia Sandero 15.950 € Με 5 χρόνια εγγύηση Kia Picanto MY2026 15.990 € Με εμπορική έκπτωση Leapmotor T03 15.990 € Η τιμή περιλαμβάνει κρατική επιδότηση

Το ηλεκτρικό Leapmotor T03 εμφανίζεται επίσης από 15.990 ευρώ, όμως η συγκεκριμένη τιμή περιλαμβάνει τόσο εμπορικό όφελος όσο και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Η σύγκριση αφορά επιβατικά αυτοκίνητα και όχι ελαφρά τετράκυκλα, τα οποία ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία έγκρισης τύπου.

Ποια έκδοση κοστίζει 15.290 ευρώ

Η προσφορά αφορά το επίπεδο εξοπλισμού Icon και όχι μια ειδική, απογυμνωμένη έκδοση που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να επιτευχθεί χαμηλή διαφημιζόμενη τιμή.

Το Pandina Icon διαθέτει από τον βασικό εξοπλισμό:

ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών,

κλιματισμό,

ηχοσύστημα με οθόνη 5 ιντσών,

ψηφιακό ραδιόφωνο DAB,

Bluetooth,

χειριστήρια στο τιμόνι,

cruise control,

πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέφτες,

κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους.

Η κεντρική οθόνη των 5 ιντσών δεν διαθέτει τις ίδιες δυνατότητες με ένα σύγχρονο infotainment αφής, καλύπτει όμως τις βασικές ανάγκες αναπαραγωγής μουσικής και τηλεφωνικών κλήσεων μέσω Bluetooth.

Τα συστήματα ασφαλείας του Pandina

Το μικρό FIAT έχει αναβαθμιστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις νεότερες ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, διαθέτοντας μια σειρά συστημάτων υποβοήθησης που παλαιότερα δεν θεωρούνταν δεδομένα σε ένα οικονομικό αυτοκίνητο πόλης.

Στον βασικό εξοπλισμό της Icon περιλαμβάνονται:

αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης,

υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα,

ανίχνευση κόπωσης και μειωμένης προσοχής οδηγού,

υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας.

Υβριδικό με 65 PS και χειροκίνητο κιβώτιο

Το FIAT Pandina κινείται από υβριδικό βενζινοκινητήρα 1,0 lt, με μέγιστη ισχύ 65 PS. Το σύνολο συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Το υβριδικό σύστημα δεν χρειάζεται φόρτιση από πρίζα. Η ηλεκτρική υποβοήθηση έχει ως βασικό στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών, ιδιαίτερα στις συχνές εκκινήσεις και επιβραδύνσεις της αστικής οδήγησης.

Δεν πρόκειται για full hybrid σύστημα που μπορεί να κινεί το αυτοκίνητο για σημαντικές αποστάσεις αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Η φιλοσοφία του είναι απλούστερη, με μικρότερο βάρος και κόστος, στοιχεία που ταιριάζουν στον χαρακτήρα ενός προσιτού αυτοκινήτου πόλης.

Χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με ελεύθερη είσοδο στον Δακτύλιο

Η έκδοση Pandina Icon καταγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο με εκπομπές 112 g CO₂/km κατά WLTP, παραμένοντας κάτω από το όριο επιβολής τελών κυκλοφορίας για τα καινούργια αυτοκίνητα.

Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεν πληρώνει ετήσια τέλη κυκλοφορίας, ενώ το μοντέλο έχει καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στον Δακτύλιο της Αθήνας, όταν αυτός βρίσκεται σε ισχύ.

Για ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο κυρίως για αστικές μετακινήσεις, τα δύο αυτά χαρακτηριστικά μειώνουν το πάγιο κόστος χρήσης και διευκολύνουν την καθημερινή κίνηση στο κέντρο.

Τι καλύπτει η 5ετής εγγύηση

Η ειδική ανακοίνωση των FIAT Summer Deals αναφέρει εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών, η οποία καλύπτει τα μηχανικά μέρη και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Η εγγύηση είναι μεταβιβάσιμη. Επομένως, αν το αυτοκίνητο πουληθεί πριν συμπληρωθούν τα πέντε χρόνια, η υπολειπόμενη κάλυψη ακολουθεί το όχημα και μπορεί να ενισχύσει τη μεταπωλητική του αξία.

Ετοιμοπαράδοτο σε τρία χρώματα

Τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στην προσφορά είναι ετοιμοπαράδοτα σε λευκό, μαύρο και μπλε.

Το λευκό και το μαύρο προσφέρονται χωρίς επιπλέον χρέωση, περιορίζοντας περαιτέρω το τελικό κόστος αγοράς. Για το μπλε χρώμα μπορεί να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση, η οποία πρέπει να επιβεβαιωθεί από το δίκτυο.

Η περιορισμένη επιλογή χρωμάτων είναι αναμενόμενη, καθώς η χαμηλή τιμή συνδέεται με ήδη κατασκευασμένα και διαθέσιμα οχήματα και όχι με αυτοκίνητο που θα παραγγελθεί εξατομικευμένα από το εργοστάσιο.

Τι κρατάμε;