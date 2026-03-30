Το Full Hybrid οικογενειακό SUV της Ford που παίρνεις full extra με 330 ευρώ/μήνα

Το δημοφιλές μοντέλο τώρα με ακόμη πιο χαμηλή τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα και στην κορυφαία έκδοση προσφέρεται και με μίσθωμα 330 € τον μήνα.

Η Ford επιχειρεί να δυναμώσει ξανά τη θέση του Kuga στην ελληνική αγορά με μια πρόταση που πατά στην τιμή, το χαμηλό κόστος χρήσης και τον πλήρη εξοπλισμό. Το Kuga 2.5L FHEV ξεκινά πλέον από 31.494 €, ενώ η πλούσια έκδοση ST-Line προσφέρεται και μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease με 330 € τον μήνα, κάτι που το φέρνει πολύ πιο κοντά σε κοινό που μέχρι τώρα κοιτούσε μικρότερα ή λιγότερο εξοπλισμένα SUV.

Τι αλλάζει στο Kuga FHEV και γιατί αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον τώρα

Το βασικό νέο είναι η νέα εμπορική τοποθέτηση της έκδοσης 2.5 FHEV. Με τιμή 31.494 €, τοποθετείται ουσιαστικά πολύ κοντά σε εκδόσεις βενζίνης της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τα πλεονεκτήματα ενός πλήρως υβριδικού συστήματος στην καθημερινή χρήση. Αυτό είναι κρίσιμο για την ελληνική αγορά, όπου ο αγοραστής κοιτά πλέον πολύ πιο προσεκτικά όχι μόνο την τιμή αγοράς, αλλά και το ετήσιο κόστος χρήσης.

Η Ford δίνει επίσης βάρος στο φορολογικό σκέλος, επισημαίνοντας ότι το μοντέλο επωφελείται από ευνοϊκότερη μεταχείριση για τους ιδιώτες όσον αφορά την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Τι παίρνεις μηχανικά από το full hybrid σύστημα

Το Kuga FHEV χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 2,5 lt που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson, σε συνεργασία με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο CVT. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,1 kWh και φορτίζει χωρίς καλώδιο, μέσω αναγεννητικής πέδησης και μέσω του ίδιου του θερμικού κινητήρα όταν το απαιτούν οι συνθήκες λειτουργίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός δεν χρειάζεται να αλλάξει συνήθειες. Δεν υπάρχει ανάγκη για wallbox, δημόσιο φορτιστή ή καθημερινό προγραμματισμό. Το αυτοκίνητο φροντίζει μόνο του για τη διαχείριση της ενέργειας, με στόχο να μειώνει όσο γίνεται την κατανάλωση στην πόλη και στις χαμηλές ταχύτητες. Η Ford αναφέρει ότι το Kuga 2.5 FHEV μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά έως και στο 64% του χρόνου σε αστικό περιβάλλον, κάτι που εξηγεί γιατί τέτοιες λύσεις παραμένουν δημοφιλείς σε όσους θέλουν οικονομία χωρίς να περάσουν ακόμη σε plug-in hybrid ή EV.

Κατανάλωση, αυτονομία και τι σημαίνουν στην πράξη

Η μέση κατανάλωση για το Kuga 2.5 FHEV φτάνει τα 5,3 lt/100 km, ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 900 km. Στα χαρτιά, αυτά είναι νούμερα που το τοποθετούν πολύ σωστά για οικογενειακή χρήση, συχνές μετακινήσεις και ταξίδι, ειδικά για οδηγούς που δεν θέλουν να μπαίνουν στη διαδικασία εξωτερικής φόρτισης.

Το βασικό πλεονέκτημα ενός τέτοιου full hybrid δεν είναι ότι θα πετύχει πάντα θεαματική κατανάλωση σε κάθε σενάριο. Είναι ότι μπορεί να προσφέρει σταθερά λογικό κόστος χρήσης σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς να ζητά από τον ιδιοκτήτη να αλλάξει τρόπο ζωής. Για μια ελληνική οικογένεια που θέλει ένα μεγαλύτερο SUV για όλες τις δουλειές, αυτό πολλές φορές μετρά περισσότερο από μια θεωρητικά ακόμη χαμηλότερη εργοστασιακή τιμή σε άλλη τεχνολογία.

ST-Line με 330 ευρώ το μήνα

Η κορυφαία ST-Line έκδοση προσφέρεται μέσω χρηματοδότησης Ford Finance, με επιτόκιο από 0,9% είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease, προσφέροντας το Kuga 2.5L FHEV στην πλούσια εξοπλισμένη έκδοση ST-Line με μηνιαίο μίσθωμα 330€.

Στην επίσημη σελίδα του μοντέλου, η Ford προβάλλει το Kuga ως ένα SUV με ισχυρό πακέτο τεχνολογίας, συνδεσιμότητας και υποβοήθησης, ενώ η ST-Line έχει παραδοσιακά και πιο δυναμικό αισθητικό προφίλ.

Πού τοποθετείται στην αγορά

Το Kuga παίζει στην πιο ανταγωνιστική ζώνη των οικογενειακών SUV. Εκεί όπου ο αγοραστής συγκρίνει όχι μόνο διαστάσεις και χώρους, αλλά και κατανάλωση, φορολογικό κόστος, εξοπλισμό, χρηματοδότηση και μεταπωλητική εικόνα. Με τη νέα τιμή, η Ford προσπαθεί να το κάνει πιο επιθετικό απέναντι σε καθιερωμένους αντιπάλους της κατηγορίας, ειδικά σε εκδόσεις full hybrid που διεκδικούν τον ίδιο οικογενειακό ρόλο.

