Το νέο FIAT Grande Panda με όφελος έως €1.950 και δωρεάν χρώμα

Το FIAT Grande Panda, το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα το 2026, γίνεται ακόμα πιο προσιτό χάρη στα Smart Deals

Σε επίπεδο εξοπλισμού, το FIAT Grande Panda Icon διατίθεται με όφελος έως €1.950 και επιλογή χρώματος χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Το αποτέλεσμα είναι μια ακόμα πιο value for money πρόταση, που συνδυάζει στιλ, ευρυχωρία και τεχνολογία σε τιμή που ξεκινά από τα €18.290.

Τα Smart Deals της FIAT αφορούν τόσο τις εκδόσεις με το χειροκίνητο κιβώτιο όσο και τις εκδόσεις Hybrid με το αυτόματο κιβώτιο, για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Smart Deals για χειροκίνητο και Hybrid

Τα Smart Deals της FIAT καλύπτουν τόσο τις εκδόσεις με χειροκίνητο κιβώτιο όσο και τις Hybrid με αυτόματο κιβώτιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έκδοση βενζίνης των 100 HP με το χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Διατίθεται για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων με τιμή €18.290 στο επίπεδο εξοπλισμού Icon, έχοντας προωθητική ενέργεια €1.550.

Στο ίδιο επίπεδο εξοπλισμού Icon, η έκδοση Hybrid συνοδεύεται από ακόμα πιο γενναιόδωρη προωθητική ενέργεια που φτάνει τις €1.950, και πάλι για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Έτσι η τιμή της διαμορφώνεται στις €21.290, με δωρεάν το χρώμα.

Πλήρης εξοπλισμός ήδη από το Icon

Ο εξοπλισμός της έκδοσης Icon είναι πληρέστατος και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προβολείς LED, θερμαινόμενους καθρέπτες και LED φλας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, δύο θύρες USB-C, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών καθώς και κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Παράλληλα, υπάρχει ποικιλία χρωμάτων, μεταξύ των οποίων και μεταλλικά, χωρίς καμία έξτρα χρέωση.

Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το αυτόματο φρενάρισμα, η ειδοποίηση απόσπασης της προσοχής του οδηγού, το σύστημα διατήρησης λωρίδας και το cruise control με speed limiter.

Hybrid με μηδενικά τέλη και ελεύθερη είσοδο στο Δακτύλιο

Τα FIAT Grande Panda Hybrid κινούνται από ένα υβριδικό σύστημα με 110 HP και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Σε αστικές συνθήκες το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, προσφέροντας σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων που εξασφαλίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη είσοδο στον Δακτύλιο.

Το FIAT Grande Panda ξεχωρίζει ακριβώς επειδή συνδυάζει μοναδικά τον σχεδιασμό, την ευρυχωρία και την υψηλή τεχνολογία – στοιχεία που του χάρισαν τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα». Με τα Smart Deals η πρόταση γίνεται ακόμη πιο ελκυστική, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους οδηγούς να αποκτήσουν ένα σύγχρονο SUV πόλης χωρίς συμβιβασμούς.

Το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα το 2026 βρίσκεται ήδη στις εκθέσεις της FIAT σε όλη τη χώρα. Εκεί μπορείτε να το δείτε από κοντά, να γνωρίσετε τον εξοπλισμό του και φυσικά να το οδηγήσετε, αξιοποιώντας τις τρέχουσες προωθητικές ενέργειες όσο διαρκεί η διαθεσιμότητα των ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.