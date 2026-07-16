Το νέο Suzuki e Vitara τώρα με συνολικό όφελος 6.000 ευρώ σε όλες τις εκδόσεις – Τιμές

Το Suzuki e Vitara αποκτά bonus 3.000 € και με το Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 ξεκινά από 24.670 €. Αναλυτικά όλες οι τιμές.

Σημαντικά πιο προσιτό γίνεται το νέο Suzuki e Vitara, χάρη στη νέα εμπορική ενέργεια που ανακοίνωσε ο Όμιλος Σφακιανάκη για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ιαπωνικής μάρκας.

Το νέο Suzuki Electric Bonus προσφέρει έκπτωση 3.000 ευρώ σε όλες τις εκδόσεις του ηλεκτρικού SUV. Για τους αγοραστές που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», στο ποσό προστίθενται ακόμη 3.000 ευρώ κρατικής επιδότησης, ανεβάζοντας το συνολικό όφελος στα 6.000 ευρώ.

Έτσι, η τιμή εκκίνησης του Suzuki e Vitara μειώνεται στα 24.670 ευρώ, ενώ η τετρακίνητη έκδοση ALLGRIP-e ξεκινά από 30.670 ευρώ. Οι νέες τιμές επιβεβαιώνονται από τον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο της Suzuki με ημερομηνία 16 Ιουλίου 2026.

Πώς προκύπτει το συνολικό όφελος των 6.000 ευρώ

Το συνολικό ποσό δεν αποτελεί μία ενιαία έκπτωση της Suzuki. Προκύπτει από τον συνδυασμό δύο διαφορετικών ενισχύσεων:

3.000 ευρώ Suzuki Electric Bonus , το οποίο παρέχεται από τον Όμιλο Σφακιανάκη

, το οποίο παρέχεται από τον Όμιλο Σφακιανάκη 3.000 ευρώ κρατική επιδότηση μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»

Η κρατική επιδότηση, από την άλλη πλευρά, δεν αποτελεί αυτόματη εμπορική έκπτωση. Η τελική χορήγησή της προϋποθέτει ότι ο αγοραστής είναι δικαιούχος, ότι θα υποβάλει σωστά την αίτησή του και ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στην αντίστοιχη κατηγορία του προγράμματος. Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» προβλέπει βασική ενίσχυση 3.000 ευρώ για αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με λιανική τιμή προ φόρων έως 50.000 ευρώ.

Οι νέες τιμές του Suzuki e Vitara

Η γκάμα αποτελείται από πέντε εκδόσεις. Υπάρχουν δύο χωρητικότητες μπαταρίας, δύο επίπεδα εξοπλισμού και δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε εμπρός κίνηση και ηλεκτρική τετρακίνηση ALLGRIP-e.

Έκδοση Ισχύς Αρχική τιμή Suzuki Bonus Κρατική επιδότηση Τελική τιμή* e Vitara 49 kWh GL 2WD 144 PS 30.670 € 3.000 € 3.000 € 24.670 € e Vitara 61 kWh GL 2WD 174 PS 33.670 € 3.000 € 3.000 € 27.670 € e Vitara 61 kWh GLX 2WD 174 PS 36.670 € 3.000 € 3.000 € 30.670 € e Vitara 61 kWh GL 4WD 184 PS 36.670 € 3.000 € 3.000 € 30.670 € e Vitara 61 kWh GLX 4WD 184 PS 39.670 € 3.000 € 3.000 € 33.670 €

Suzuki e Vitara από 24.670 ευρώ

Η εισαγωγική έκδοση συνδυάζει μπαταρία 49 kWh, ηλεκτροκινητήρα 144 PS, εμπρός κίνηση και εξοπλισμό GL. Η μέγιστη αυτονομία της φτάνει έως τα 344 km. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση απευθύνεται κυρίως σε οδηγούς που κινούνται καθημερινά στην πόλη και στα προάστια, χωρίς να χρειάζονται τη μεγαλύτερη μπαταρία ή την τετρακίνηση.

Σε αυτό το επίπεδο τιμής, το e Vitara πλησιάζει αρκετά συμβατικά και υβριδικά B-SUV, χωρίς να απαιτείται επιλογή μιας ιδιαίτερα περιορισμένης ή απογυμνωμένης έκδοσης εξοπλισμού.

Μεγαλύτερη μπαταρία και έως 426 km αυτονομίας

Η δεύτερη επιλογή είναι το e Vitara 61 kWh GL 2WD, το οποίο αποδίδει 174 PS και κοστίζει από 27.670 ευρώ μετά το συνολικό όφελος. Η μεγαλύτερη μπαταρία αυξάνει την επίσημη αυτονομία έως τα 426 km, σχεδόν 80 km περισσότερο από τη βασική έκδοση. Είναι η διαμόρφωση που ταιριάζει καλύτερα σε όσους σκοπεύουν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο και σε συχνά ταξίδια, καθώς προσφέρει μεγαλύτερο ενεργειακό περιθώριο ανάμεσα στις φορτίσεις.

Η αντίστοιχη GLX με τον ίδιο κινητήρα και την ίδια μπαταρία κοστίζει από 30.670 ευρώ, προσθέτοντας πλουσιότερο εξοπλισμό άνεσης και τεχνολογίας.

Μπαταρία και μετάδοση Ισχύς Αυτονομία WLTP 49 kWh 2WD 144 PS έως 344 km 61 kWh 2WD 174 PS έως 426 km 61 kWh 4WD 184 PS έως 395 km

Το τετρακίνητο e Vitara από 30.670 ευρώ

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του e Vitara είναι η διαθεσιμότητα του ηλεκτρικού συστήματος τετρακίνησης ALLGRIP-e.

Η τετρακίνητη έκδοση χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, με συνολική ισχύ 184 PS. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 61 kWh και η αυτονομία φτάνει έως τα 395 km.

Η έκδοση GL 4WD ξεκινά από:

36.670 ευρώ χωρίς καμία ενίσχυση

33.670 ευρώ μετά το Suzuki Electric Bonus

30.670 ευρώ μετά και την κρατική επιδότηση

Η Suzuki παρουσιάζει τη συγκεκριμένη τιμή ως τη χαμηλότερη της ελληνικής αγοράς για αμιγώς ηλεκτρικό τετρακίνητο επιβατικό αυτοκίνητο. Η κορυφαία GLX 4WD διαμορφώνεται στα 33.670 ευρώ, εφόσον συνδυαστούν το bonus της αντιπροσωπείας και το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Πλούσιος εξοπλισμός από την έκδοση GL

Η βασική GL δεν περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα. Σύμφωνα με τη Suzuki, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

σύστημα πλοήγησης

θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

θερμαινόμενο τιμόνι

κάμερα οπισθοπορείας

εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης

λειτουργία One Pedal Drive

πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού

Η χρήση αντλίας θερμότητας, θερμαινόμενων καθισμάτων και θερμαινόμενου τιμονιού συμβάλλει στον περιορισμό της ενέργειας που χρειάζεται για τη θέρμανση της καμπίνας τον χειμώνα.

Η GLX προσθέτει:

πανοραμική γυάλινη οροφή

κάμερα 360 μοιρών

ασύρματη φόρτιση smartphone

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού δέκα κατευθύνσεων

επιπλέον στοιχεία άνεσης και εμφάνισης

Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται οθόνη πολυμέσων 10,1 ιντσών, με ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto.

Ποια έκδοση έχει περισσότερο ενδιαφέρον

Η βασική έκδοση των 24.670 ευρώ είναι η οικονομικότερη είσοδος στη γκάμα και καλύπτει εύκολα την καθημερινή αστική χρήση. Η αυτονομία των 344 km μπορεί να είναι επαρκής για οδηγούς που φορτίζουν στο σπίτι ή στην εργασία και δεν πραγματοποιούν συχνά μεγάλες διαδρομές.

Η 61 kWh GL 2WD των 27.670 ευρώ δείχνει ως η πιο ισορροπημένη πρόταση. Για επιπλέον 3.000 ευρώ προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία έως 426 km, βελτιώνοντας αισθητά τη δυνατότητα ταξιδιού.

Από την άλλη πλευρά, η 61 kWh GL 4WD έχει ακριβώς την ίδια τελική τιμή με την πλουσιότερη GLX 2WD. Ο αγοραστής καλείται ουσιαστικά να επιλέξει ανάμεσα στον περισσότερο εξοπλισμό της GLX και στην τετρακίνηση των δύο ηλεκτροκινητήρων.

Προτεραιότητα Έκδοση Χαμηλότερη τιμή 49 kWh GL 2WD Μεγαλύτερη αυτονομία 61 kWh GL 2WD Πλουσιότερος εξοπλισμός 61 kWh GLX 2WD Τετρακίνηση 61 kWh GL 4WD Πλήρες πακέτο 61 kWh GLX 4WD

Εγγύηση έως 10 χρόνια

Το e Vitara καλύπτεται από το πρόγραμμα Suzuki Care, το οποίο προσφέρει αρχική εγγύηση και δωρεάν οδική βοήθεια για 5 χρόνια ή 100.000 km.

Μέσω του Suzuki Care+, η κάλυψη μπορεί να επεκτείνεται ανά έτος, εφόσον πραγματοποιείται η προβλεπόμενη συντήρηση στο επίσημο δίκτυο. Η μέγιστη διάρκεια φτάνει έως τα 10 χρόνια ή 200.000 km για τα βασικά μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη.

Για την μπαταρία υψηλής τάσης, η κάλυψη μπορεί να φτάσει έως τα 10 χρόνια ή 500.000 km, σύμφωνα με τους όρους του Suzuki Care+. Η κάλυψη συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η κατάσταση υγείας της μπαταρίας και η τήρηση του προγράμματος συντήρησης.

Τι κρατάμε;