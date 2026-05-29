Το Νο1 σε πωλήσεις supermini στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με όφελος έως 3.700 ευρώ

Η κατηγορία των supermini παραμένει η σημαντικότερη για χιλιάδες Έλληνες οδηγούς που αναζητούν ένα αυτοκίνητο με λογικό κόστος αγοράς, χαμηλή κατανάλωση και ευκολία στην καθημερινότητα.

Ανάμεσα σε δεκάδες επιλογές, ένα μοντέλο καταφέρνει και φέτος να βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων, αφήνοντας πίσω μερικούς από τους ισχυρότερους ανταγωνιστές της αγοράς. Ο λόγος για το Opel Corsa, το οποίο όχι μόνο είναι το πιο εμπορικό supermini στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά προσφέρεται και με όφελος που φτάνει έως τα 3.700 ευρώ μέσω του προγράμματος Opel Deals.

Σε μια κατηγορία που παραδοσιακά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ιδιωτών αγοραστών, το Opel Corsa συνεχίζει να πρωταγωνιστεί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ταξινομήσεων, το γερμανικό μοντέλο βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων της κατηγορίας Β με 1.912 ταξινομήσεις από την αρχή της χρονιάς και 19,05% μερίδιο αγοράς. Πίσω του ακολουθεί το Toyota Yaris με 1.636 ταξινομήσεις και 16,30% μερίδιο αγοράς, ενώ τρίτο βρίσκεται το Renault Clio με 1.538 μονάδες και 15,32%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Hyundai i20 και Peugeot 208. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το Corsa παραμένει πρώτο και στις μηνιαίες ταξινομήσεις, με 546 νέες εγγραφές, διατηρώντας έστω και οριακά το προβάδισμα απέναντι στο Toyota Yaris που ακολουθεί με 542 μονάδες.

Η Opel δίνει ακόμη έναν λόγο στους υποψήφιους αγοραστές να κοιτάξουν προς την πλευρά του Corsa. Μέσω του προγράμματος Opel Deals, το οποίο ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων αυτοκινήτων, το δημοφιλές supermini προσφέρεται με όφελος που φτάνει έως και τα 3.700 ευρώ. Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια ισχύει έως τις 31 Μαΐου ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αυτοκινήτων, προσφέροντας μια από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά.

Η γκάμα του Opel Corsa ξεκινά σήμερα από 18.600 ευρώ στην έκδοση Edition Plus, τιμή που περιλαμβάνει ήδη το προωθητικό πρόγραμμα της μάρκας. Το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμη και η βασική έκδοση διαθέτει εξοπλισμό που καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις. Στον στάνταρ εξοπλισμό συναντάμε προβολείς Intelli-LED, οθόνη αφής 10 ιντσών, ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Παράλληλα, περιλαμβάνονται cruise control, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, ειδοποίηση κόπωσης οδηγού και σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, στοιχεία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε κυρίως σε μεγαλύτερες κατηγορίες αυτοκινήτων.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Corsa είναι η πληρότητα της γκάμας του. Η Opel προσφέρει το μοντέλο σε βενζινοκίνητες, υβριδικές αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στον αγοραστή να επιλέξει ακριβώς αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο Corsa Hybrid, το οποίο χρησιμοποιεί υβριδικό σύστημα 48V. Σύμφωνα με την Opel, μπορεί να κινείται ηλεκτρικά έως και στο 50% του χρόνου μέσα στην πόλη, ενώ η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα μόλις 4,5 lt/100 km. Για όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, υπάρχει το Corsa Electric, το οποίο προσφέρει αυτονομία έως 428 χιλιόμετρα WLTP, καλύπτοντας άνετα ακόμη και μεγάλες εκτός πόλης διαδρομές.

Η επιτυχία του Corsa δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της τιμής του. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που έχει καταφέρει να συνδυάσει σύγχρονη σχεδίαση, πλούσιο εξοπλισμό, χαμηλό κόστος χρήσης και μεγάλη ποικιλία εκδόσεων. Παράλληλα, διατηρεί όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα καλό supermini: είναι εύκολο στους ελιγμούς μέσα στην πόλη, πρακτικό για την καθημερινότητα, οικονομικό στη χρήση και αρκετά ολοκληρωμένο ώστε να καλύψει ακόμη και τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας. Με άλλα λόγια, το Opel Corsa εξακολουθεί να προσφέρει ακριβώς αυτό που αναζητά η πλειονότητα των αγοραστών της κατηγορίας και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις πωλήσεις του.

