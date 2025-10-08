Το ομορφότερο υβριδικό B-SUV στην Ελλάδα τώρα με έκπτωση 1.400 ευρώ – Δες τιμή

Alfa Romeo Junior Ibrida από 28.900 € με έκπτωση 1.400 € και 4 χρόνια/60.000 km εγγύηση. Δες αναλυτικά τι ισχύει.

Η Alfa Romeo Junior Ibrida κάνει πιο προσιτή την είσοδο στον κόσμο των ιταλικών B-SUV, χάρη στην προωθητική ενέργεια που τρέχει αυτή τη στιγμή. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 28.900 €, χάρη σε έκπτωση λιανικής 1.400 € (με ΦΠΑ) από τα 29.900 € του τιμοκαταλόγου. Μαζί, προσφέρεται εργοστασιακή εγγύηση 4 ετών ή 60.000 km.

Η έκπτωση ισχύει ως προωθητική ενέργεια λιανικής — δηλαδή αφορά αγορές ιδιωτών και ενδέχεται να συνοδεύεται από χρονικούς ή αποθεματικούς περιορισμούς ανά έκδοση/χρώμα/διαθεσιμότητα.

Η Junior Ibrida απευθύνεται σε όσους θέλουν υβριδική τεχνολογία σε αμάξωμα B-SUV, με έμφαση στη σχεδίαση και την οδηγική ταυτότητα της Alfa Romeo. Θυμίζουμε ότι κάτω από το καπό της βρίσκουμε έναν 3κύλινδρο τούρμπο βενζινοκινητήρα 1,2 lt (136 PS, 230 Nm ροπής), ο οποίος συνεργάζεται στενά με ένα ηλεκτρομοτέρ 21 kW (28 PS), το οποίο αντλεί τη δύναμη του από μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 0,89 kWh. Στην τετρακίνητη έκδοση Q4, έχει προστεθεί ακόμη ένα ηλεκτρικό μοτέρ ίδιας ιπποδύναμης, το οποίο όμως είναι συνδεδεμένο με τον πίσω άξονα, εξασφαλίζοντας έτσι τα προνόμια της κίνησης σε όλους τους τροχούς, χωρίς φυσική σύνδεση μεταξύ των αξόνων.

Σημείωση: Οι ακριβείς εκδόσεις/πακέτα που εντάσσονται στην ενέργεια, καθώς και οι τυχόν επιλογές χρηματοδότησης, καθορίζονται από το δίκτυο. Καλό είναι να ζητήσεις γραπτή προσφορά για συγκεκριμένο αυτοκίνητο (VIN/παραγγελία), ώστε να «κλειδώσεις» τιμή, έκπτωση και χρόνο παράδοσης.

Η εγγύηση είναι 4 χρόνια με ανώτατο όριο 60.000 km (ό,τι έρθει πρώτο).

Διαβάστε επίσης: Δοκιμάζουμε σε δρόμο και πίστα την Alfa Romeo Junior Veloce των 280 ίππων

Σε μια κατηγορία με έντονο ανταγωνισμό, το «κόψιμο» της τιμής εκκίνησης κάτω από το ψυχολογικό όριο των 29.000 € κάνει την Junior Ibrida πιο ελκυστική για οδηγούς που θέλουν υβριδικό B-SUV με premium εμφάνιση και «σπορ» χαρακτήρα. Αν κοιτάς άμεση αγορά, μια επίσκεψη στο κατάστημα για διαθεσιμότητα stock μπορεί να σου εξασφαλίσει και συντομότερη παράδοση.

