ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Το ομορφότερο υβριδικό B-SUV στην Ελλάδα τώρα με έκπτωση 1.400 ευρώ – Δες τιμή

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.10.2025
Στέλιος Παππάς
to-omorfotero-yvridiko-b-suv-stin-ellada-tora-me-ekptosi-1-400-evro-des-timi-769605

Alfa Romeo Junior Ibrida από 28.900 € με έκπτωση 1.400 € και 4 χρόνια/60.000 km εγγύηση. Δες αναλυτικά τι ισχύει.

Η Alfa Romeo Junior Ibrida κάνει πιο προσιτή την είσοδο στον κόσμο των ιταλικών B-SUV, χάρη στην προωθητική ενέργεια που τρέχει αυτή τη στιγμή. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 28.900 €, χάρη σε έκπτωση λιανικής 1.400 € (με ΦΠΑ) από τα 29.900 € του τιμοκαταλόγου. Μαζί, προσφέρεται εργοστασιακή εγγύηση 4 ετών ή 60.000 km.

Η έκπτωση ισχύει ως προωθητική ενέργεια λιανικής — δηλαδή αφορά αγορές ιδιωτών και ενδέχεται να συνοδεύεται από χρονικούς ή αποθεματικούς περιορισμούς ανά έκδοση/χρώμα/διαθεσιμότητα.

Η Junior Ibrida απευθύνεται σε όσους θέλουν υβριδική τεχνολογία σε αμάξωμα B-SUV, με έμφαση στη σχεδίαση και την οδηγική ταυτότητα της Alfa Romeo. Θυμίζουμε ότι κάτω από το καπό της βρίσκουμε έναν 3κύλινδρο τούρμπο βενζινοκινητήρα 1,2 lt (136 PS, 230 Nm ροπής), ο οποίος συνεργάζεται στενά με ένα ηλεκτρομοτέρ 21 kW (28 PS), το οποίο αντλεί τη δύναμη του από μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 0,89 kWh. Στην τετρακίνητη έκδοση Q4, έχει προστεθεί ακόμη ένα ηλεκτρικό μοτέρ ίδιας ιπποδύναμης, το οποίο όμως είναι συνδεδεμένο με τον πίσω άξονα, εξασφαλίζοντας έτσι τα προνόμια της κίνησης σε όλους τους τροχούς, χωρίς φυσική σύνδεση μεταξύ των αξόνων.

Σημείωση: Οι ακριβείς εκδόσεις/πακέτα που εντάσσονται στην ενέργεια, καθώς και οι τυχόν επιλογές χρηματοδότησης, καθορίζονται από το δίκτυο. Καλό είναι να ζητήσεις γραπτή προσφορά για συγκεκριμένο αυτοκίνητο (VIN/παραγγελία), ώστε να «κλειδώσεις» τιμή, έκπτωση και χρόνο παράδοσης.

Η εγγύηση είναι 4 χρόνια με ανώτατο όριο 60.000 km (ό,τι έρθει πρώτο).

Διαβάστε επίσης: Δοκιμάζουμε σε δρόμο και πίστα την Alfa Romeo Junior Veloce των 280 ίππων

Σε μια κατηγορία με έντονο ανταγωνισμό, το «κόψιμο» της τιμής εκκίνησης κάτω από το ψυχολογικό όριο των 29.000 € κάνει την Junior Ibrida πιο ελκυστική για οδηγούς που θέλουν υβριδικό B-SUV με premium εμφάνιση και «σπορ» χαρακτήρα. Αν κοιτάς άμεση αγορά, μια επίσκεψη στο κατάστημα για διαθεσιμότητα stock μπορεί να σου εξασφαλίσει και συντομότερη παράδοση.

Τι κρατάμε;

  • Alfa Romeo Junior Ibrida από 28.900 € χάρη σε έκπτωση 1.400 € (με ΦΠΑ) από τα 29.900 €.
  • 4 χρόνια ή 60.000 km εργοστασιακή εγγύηση.
  • Η ενέργεια αφορά λιανική. Έλεγξε διαθεσιμότητα και όρους στο δίκτυο.
  • Ιδανική για όσους θέλουν υβριδικό B-SUV με ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα.

Το crossover της Dacia που κάνει 1.600 km με ένα γέμισμα – Στην Ελλάδα με κάτω από 20.000 ευρώ;

Διήθηση με μοτοσυκλέτα: Πότε επιτρέπεται και πότε όχι – Τι λέει ο ΚΟΚ;

Το νέο Toyota Corolla Cross ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
