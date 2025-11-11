Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;

Η καθημερινότητα μιας οικογένειας απαιτεί ένα SUV που να προσαρμόζεται στα πάντα: από σχολικές διαδρομές μέχρι καλοκαιρινές αποδράσεις και μεγάλα ταξίδια με αποσκευές για όλους.

Σε αυτήν ακριβώς τη λογική, η Skoda δημιούργησε το Kodiaq – ένα SUV που συνδυάζει πρακτικότητα, ευρυχωρία και κορυφαία άνεση με τρόπο σχεδόν αυτονόητο. Με τη νέα του γενιά, η οποία βρίσκεται ήδη διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, η Skoda κάνει το Kodiaq πιο ώριμο, πιο σύγχρονο και πιο premium από ποτέ. Παράλληλα, με το προωθητικό πρόγραμμα Skoda Now, προσφέρει σημαντικά οφέλη που φτάνουν έως τα 2.850 ευρώ, καθιστώντας το μια από τις πλέον δελεαστικές οικογενειακές προτάσεις της χρονιάς.

Το κορυφαίο SUV της Skoda

Το νέο Kodiaq διατηρεί το γνώριμο, στιβαρό προφίλ του, αλλά δείχνει πλέον πιο “τετραγωνισμένο” και αποφασιστικό. Οι καθαρές γραμμές του αμαξώματος και τα Crystal Face LED φώτα τονίζουν τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Skoda, ενώ το εμπρός μέρος με τη μεγάλη γρίλια και τις λεπτές φωτεινές υπογραφές προσθέτει πόντους δυναμισμού.

Με μήκος 4,76 μέτρων, το Kodiaq παραμένει ανάμεσα στα μεγαλύτερα SUV της κατηγορίας, προσφέροντας τεράστιους εσωτερικούς χώρους και δυνατότητα για έως επτά καθίσματα. Οι πρακτικές λύσεις Simply Clever της Skoda επιστρέφουν — από την ομπρέλα στην πόρτα του οδηγού μέχρι τα ενσωματωμένα σταντ για tablet και τα αποθηκευτικά διαμερίσματα που δείχνουν ότι εδώ κάθε εκατοστό έχει σκεφτεί με λογική οικογενειακής καθημερινότητας.

Το εσωτερικό έχει πλέον αλλάξει φιλοσοφία: η Skoda εισάγει τα νέα Smart Dials, τρεις περιστροφικούς διακόπτες με μικρές οθόνες OLED που ελέγχουν κλιματισμό, ήχο και λειτουργίες του αυτοκινήτου, συνδυάζοντας την ευκολία των φυσικών χειριστηρίων με τη μοντέρνα αίσθηση της ψηφιακής εποχής. Η κεντρική οθόνη 13” και ο ψηφιακός πίνακας 10” ολοκληρώνουν μια καμπίνα που θυμίζει μοντέλα πολύ ακριβότερης κατηγορίας.

Πληθώρα συστημάτων κίνησης

Στην ελληνική αγορά, το Kodiaq διατίθεται αρχικά με τον 1.5 TSI mHEV των 150 ίππων και 250 Nm ροπής, σε συνδυασμό με κιβώτιο DSG7. Πρόκειται για ένα ήπια υβριδικό σύνολο, που υποστηρίζεται από ηλεκτρικό σύστημα 48V, μειώνοντας κατανάλωση και εκπομπές χωρίς να αλλάζει την απλότητα στη χρήση.

Για όσους ζητούν περισσότερη δύναμη και τετρακίνηση, υπάρχει ο 2.0 TDI 193 hp 4×4 DSG, με επιδόσεις που φέρνουν στο νου premium SUV, αλλά με την αξιοπιστία και την οικονομία που περιμένεις από ένα diesel Skoda. Και στις δύο περιπτώσεις, το Kodiaq προσφέρει πολύ καλή ηχομόνωση, ομαλή απόδοση και εντυπωσιακή ποιότητα κύλισης, που το κάνουν να ξεχωρίζει σε ταξίδια και οικογενειακές εξορμήσεις.

Η Skoda έχει αναβαθμίσει σημαντικά την πλατφόρμα MQB Evo, βελτιώνοντας την ακαμψία του πλαισίου και την άνεση της ανάρτησης. Σε συνδυασμό με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού τελευταίας γενιάς (Travel Assist, Adaptive Cruise, Emergency Steering Assist, Side Assist), το Kodiaq λειτουργεί σαν ένα σύγχρονο, ασφαλές και χαλαρό μέσο μετακίνησης για οικογένειες που δεν θέλουν να συμβιβαστούν.

Τιμές και όφελος στην Ελλάδα

Το Skoda Kodiaq ξεκινά στην Ελλάδα από 39.950 ευρώ για την έκδοση Essence 1.5 TSI mHEV 150hp DSG7, ενώ με τα προγράμματα Skoda Now μπορεί να υπάρξει όφελος έως 2.850 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο απόκτησης.

Η πιο πλούσια έκδοση Sportline ανεβαίνει στα 46.950 ευρώ, με κορυφή την έκδοση RS των 265 ίππων που συνδυάζει εξοπλισμό αντάξιο executive SUV και δυναμικές επιδόσεις, στις 66.950€. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης ευνοϊκή χρηματοδότηση, εγγύηση 5 ετών και δυνατότητα επέκτασης έως 12 χρόνια αντισκωριακής προστασίας, επιβεβαιώνοντας την έμφαση της μάρκας στη μακροχρόνια αξιοπιστία.

Στο δρόμο

Εκεί όπου άλλα SUV κουράζουν, το Kodiaq ηρεμεί. Η ποιότητα κύλισης είναι υποδειγματική, τα καθίσματα μεγάλα και αναπαυτικά, και η ηχομόνωση κάνει ακόμα και τις μεγάλες αποστάσεις να μοιάζουν σύντομες. Το τιμόνι έχει τη γνωστή βαρύτητα των Skoda, ενώ το DSG αποδεικνύεται εξαιρετικά ομαλό στην πόλη.

Η υβριδική υποβοήθηση κάνει το ξεκίνημα και την επανεκκίνηση στο μποτιλιάρισμα σχεδόν ανεπαίσθητα, ενώ η κατανάλωση μένει σε πολύ λογικά επίπεδα — περίπου 6,0 lt/100 km. Η ροπή του κινητήρα είναι αρκετή για ασφαλή προσπεράσματα και το αμάξωμα δείχνει πάντα στιβαρό, χωρίς «νεύρα», αλλά με σταθερότητα που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Τι κρατάμε;

Εξαιρετική άνεση και ποιότητα κύλισης – ταξιδεύει σαν μεγαλύτερο SUV

– ταξιδεύει σαν μεγαλύτερο SUV Πολύ μεγάλοι χώροι για πέντε ή επτά επιβάτες

για πέντε ή επτά επιβάτες Πλήρης εξοπλισμός και προηγμένα συστήματα ασφαλείας

Όφελος έως 2.850 ευρώ που το καθιστά ιδιαίτερα συμφέρον στην αγορά

