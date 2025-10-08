Το πιο ελκυστικό οικογενειακό SUV στην Ελλάδα τώρα με όφελος έως 4.500 ευρώ

Τώρα μπορείς να αποκτήσεις το πιο ελκυστικό οικογενειακό SUV, κορυφαίο στην κατηγορία του, με όφελος 4.500 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση.

Εκτός από απαράμιλλο στυλ, πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και τεχνολογίας και κορυφαία δυναμικά χαρακτηριστικά, η Alfa Romeo Tonale, το πιο ελκυστικό οικογενειακό SUV της κατηγορίας, είναι ετοιμοπαράδοτο με πιο ανταγωνιστική τιμή από ποτέ. Οι νέες προωθητικές ενέργειες σημαίνουν όφελος έως και 4.500 ευρώ, ενώ η Alfa Romeo Tonale έχει και 4ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη.

Μέχρι και 4.500 ευρώ όφελος

Ισχύει για την τετρακίνητη υβριδική έκδοση των 280 ίππων, της οποίας η τιμή ξεκινά από τα 47.135 ευρώ, ενώ η πιο πλούσια εξοπλισμένη έκδοση, Hybrid 160 VGT, ξεκινά από τα 36.900 ευρώ (όφελος 1.000 ευρώ). Να σημειωθεί ότι η Tonale PHEV Q4 Sprint έχει μηδενικό φόρο χρήσης ως εταιρικό αυτοκίνητο, ενώ το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα συνδυάζει τις υψηλές επιδόσεις με τη χαμηλή κατανάλωση και προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 82 χλμ.

Στο καλλίγραμμο οικογενειακό της SUV η Alfa Romeo δεν κάνει εκπτώσεις σε επίπεδο άνεσης, ασφάλειας και ψηφιακής τεχνολογίας. Στο εσωτερικό της νέας Tonale βρίσκουμε έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, Infotainment με οθόνη 10.25 ιντσών, Android Auto/Apple CarPlay και σύστημα πλοήγησης, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με αισθητήρα ποιότητας του αέρα και βάση ασύρματη φόρτισης κινητού.

Παράλληλα, υπάρχει και το ακόμα πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού, Veloce, με κόστος 42.900 ευρώ για την Tonale Hybrid 160 VGT (όφελος 1.600 ευρώ) και με 54.500 ευρώ για την PHEV Q4 (όφελος 4.500 ευρώ). Αυτή διαθέτει ζάντες 19”, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, ενεργούς προβολείς Full LED Matrix, δερμάτινα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, κόκκινες δαγκάνες φρένων και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού.

Το πιο σπορ οικογενειακό SUV της αγοράς

Η Alfa Romeo Tonale συνδυάζει κορυφαία επίπεδα άνεσης με δυναμικά χαρακτηριστικά, έχοντας τον οδηγό πάντα στο προσκήνιο και υπογραμμίζοντας το ιταλικό ταπεραμέντο. Στο εσωτερικό της συναντάμε μια απόλυτη ισορροπία μεταξύ πολυτέλειας και δυναμισμού, ενώ τα υλικά είναι κορυφαίας ποιότητας.

Όλη η γκάμα της Alfa Romeo Tonale συνοδεύονται από 4ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, με την μπαταρία υψηλής τάσης της PHEV Q4 να καλύπτεται για 8 έτη, ενώ αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι και το NFT. Πρόκειται για ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που καταγράφει στοιχεία για τη χρήση και τη συντήρηση του αυτοκινήτου, θωρακίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μεταπωλητική του αξία.

Τι κρατάμε:

Η Alfa Romeo Tonale ετοιμοπαράδοτη με μέχρι και 4.500 ευρώ όφελος

Το στυλάτο οικογενειακό SUV δεν κάνει εκπτώσεις σε επίπεδο άνεσης, ασφάλειας και ψηφιακής τεχνολογίας

Παράλληλα, με τα δυναμικά της χαρακτηριστικά βάζει τον οδηγό πάντα στο προσκήνιο

