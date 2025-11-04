quattroruote-icon
Το πιο πρακτικό B-SUV της αγοράς τώρα με 130 ευρώ/μήνα και 0% επιτόκιο – Δες ποιο είναι

ΤΡΙΤΗ | 04.11.2025
Autotypos Team
to-pio-praktiko-b-suv-tis-agoras-tora-me-130-evro-mina-kai-0-epitokio-des-poio-einai-781900

Το compact SUV κερδίζει το ελληνικό κοινό χάρη στην ευρυχωρία, την τεχνολογία και την πρακτικότητά του

Η Skoda γιορτάζει τα 130 χρόνια της ιστορίας της μια προνομιακή εμπορική πρόταση που αφορά το compact SUV, Kamiq. Το νέο Kamiq συνδυάζει μοντέρνα σχεδίαση με δυναμικές γραμμές αμαξώματος και ένα εσωτερικό που δίνει έμφαση στην άνεση και την πρακτικότητα.

Στα πλαίσια της νέας εμπορικής πρότασης, το Kamiq είναι διαθέσιμο από 20.950 ευρώ ή με 130 ευρώ τον μήνα και μηδενικό επιτόκιο.

Ευρυχωρία χωρίς συμβιβασμούς

Παρά τις συμπαγείς του διαστάσεις (μήκος 4.249 και πλάτος 1.988 χλστ.), το Kamiq προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης, τόσο στους εμπρός, όσο και στους πίσω επιβάτες. Η άνεση συνδυάζεται με πρακτικότητα χάρη στα περίπου 400 λίτρα αποθηκευτικού χώρου, τα οποία αυξάνονται μέχρι και τα 1.395 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Παράλληλα, η εξωτερική του εμφάνιση αποπνέει δυναμισμό χωρίς υπερβολές.

Διαβάστε επίσης: Στην Ελλάδα το νέο Citroën C5 Aircross: Αναλυτικά όλες οι εκδόσεις και τιμές – Πώς θα βρεις την ιδανική για σένα

Τεχνολογία & Απόδοση με έμφαση στην ασφάλεια

Το Skoda Kamiq προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επίπεδο ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, με συστήματα όπως Travel Assist, Lane Assist και Front Assist, καθώς και έως εννέα αερόσακους. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και οι προηγμένες επιλογές συνδεσιμότητας – μεταξύ των οποίων και Phone Box με ασύρματη φόρτιση – υποστηρίζουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία οδήγησης.

Ο κινητήρας 1.0 TSI εξασφαλίζει ισορροπία επιδόσεων και οικονομίας, με κατανάλωση από 5,4–5,6 l/100 km και εκπομπές CO₂ από 122–126 g/km.

Με αυτή της την πρόταση, η Skoda αποδεικνύει πως παραμένει πιστή στη στρατηγική της για σύγχρονη, ασφαλή και ποιοτική κινητικότητα, διατηρώντας παράλληλα την προσιτή πρόσβαση για τον καταναλωτή.

Τι κρατάμε:

  • Το νέο Skoda Kamiq συνδυάζει άνεση, ασφάλεια και πρακτικότητα
  • Με συμπαγείς διαστάσεις, χαμηλή κατανάλωση και ευρύχωρο εσωτερικό, το Kamiq είναι ιδανικό για κάθε χρήση
  • Χάρη στη νέα επετειακή πρόταση της Skoda, το compact SUV γίνεται ακόμα πιο προσιτό

Οδήγηση στη βροχή: Οι απαράβατοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Δες ποιοι δεν πληρώνουν φέτος και γιατί

Suzuki SV-7GX: Αποκάλυψη του «μεσαίου» crossover της Suzuki, με έναν γνωστό κινητήρα που παραμένει ζωντανός!

