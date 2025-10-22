quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Το πιο premium κινεζικό compact SUV στην Ελλάδα με 288€/μήνα, 0% επιτόκιο και 272 ίππους

ΤΕΤΑΡΤΗ | 22.10.2025
Στέλιος Παππάς
to-pio-premium-kineziko-compact-suv-stin-ellada-me-288e-mina-0-epitokio-kai-272-ippous-772380

Zeekr και πρόγραμμα Xtreme Value 50: επίλεξε 0% επιτόκιο – 288€/μήνα ή έξτρα όφελος 2.000€. 272 ίπποι, έως 446 km, εγγυήσεις έως 10 έτη.

Η ZEEKR έκανε επίσημα πρεμιέρα στην Ελλάδα και ξεκινά δυνατά με ένα πρόγραμμα που… δύσκολα αγνοείς. Το Zeekr X Xtreme Value 50 αφορά τις 50 πρώτες παραγγελίες του compact ηλεκτρικού Zeekr X και δίνει δύο επιλογές-δέλεαρ:

  • 0% επιτόκιο, 288€/μήνα για 60 μήνες μέσω Zeekr Prime Finance, ή
  • έξτρα όφελος 2.000€, που μαζί με την κρατική επιδότηση των 3.000€ ρίχνει την τιμή στις 32.990€.

Τι είναι το Zeekr X (και γιατί μας νοιάζει)

Η ZEEKR είναι η premium ηλεκτρική μάρκα του ομίλου Geely. Το Zeekr X τοποθετείται στα compact SUV (μήκος 4,43 μ., μεταξόνιο 2,75 μ.) και ήδη ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει premium αίσθηση, πολύ δυνατό ηλεκτρικό σύνολο και προσιτή είσοδο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Βασική έκδοση X Core: από 37.990€ (ή 34.990€ μετά την επιδότηση) — με το πρόγραμμα Xtreme Value 50 μπορείς να φτάσεις έως 32.990€.

Εναλλακτικά: 288€/μήνα για 60 μήνες με 0% επιτόκιο (Zeekr Prime Finance).

Σχεδίαση & εσωτερικό: premium χωρίς… προσπάθεια

Με frameless πόρτες, αναδυόμενα χερούλια και Cd 0,28, το X δείχνει περισσότερο coupe-SUV παρά τυπικό crossover. Η καμπίνα κινείται σε μινιμαλιστική γραμμή με κεντρική οθόνη 14,6’’, ψηφιακό πίνακα 8,8’’, πανοραμική οροφή και υλικά που παραπέμπουν σε ανώτερη κατηγορία. Θα εκτιμήσεις τις λεπτομέρειες, όπως την επαγωγική φόρτιση 60W για smartphone.

Επιδόσεις, μπαταρίες & φόρτιση

X Core / Long Range (RWD): 272 ίπποι στον πίσω άξονα, 0-100 km/h σε 5,9’’, τελική 190 km/h.

Μπαταρία 49 kWh (X Core): 330 km WLTP.

Μπαταρία 69 kWh (Long Range): έως 446 km WLTP.

Φόρτιση: DC έως 130 kW (10–80% σε ~30’), AC 11 kW (full σε ~5 ώρες).

Για «βασική» έκδοση, οι αριθμοί είναι ξεκάθαρα πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Τεχνολογία & ασφάλεια

Το X Core δεν τσιγκουνεύεται σε εξοπλισμό: 21 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (Adaptive Cruise, Lane Keep, 3D κάμερα 360° κ.ά.), 7 αερόσακοι (και κεντρικός ανάμεσα στους εμπρός), Apple CarPlay/Android Auto, OTA αναβαθμίσεις, ζάντες 19’’, ηλεκτρικό πορτμπαγκάζ, πανοραμική οροφή.

Zeekr X

Εκδόσεις & τιμές (με κρατική επιδότηση)

  • X Core (RWD, 272 hp, 49 kWh): 34.990€ — ή 32.990€ με το έξτρα όφελος 2.000€ του Xtreme Value 50.
  • Long Range (RWD, 272 hp, 69 kWh): 39.990€.
  • Privilege AWD (428 hp, 69 kWh): 44.990€.

After-sales: πακέτο ηρεμίας 10 ετών

  • Εγγύηση Μπαταρίας Υψηλής Τάσης: 8 έτη / 200.000 km
  • Εγγύηση Μηχανικών & Ηλεκτρικών: 10 έτη / 200.000 km
  • Οδική βοήθεια: 10 έτη
  • Συντήρηση: πρόγραμμα με service κάθε 2ο έτος ή 40.000 km (ενδιάμεσο ετήσιο/20.000 km όπου προβλέπεται)
  • Zeekr App: απομακρυσμένος έλεγχος & λειτουργίες από το κινητό
  • Zeekr OTA: αναβαθμίσεις λογισμικού over-the-air

Με 272 ίππους, premium καμπίνα και πραγματικά επιθετική χρηματοδότηση ή έξτρα όφελος στην τιμή, το Zeekr X προσγειώνεται στην ελληνική αγορά ως από τις πιο δυνατές value-for-money προτάσεις στα compact ηλεκτρικά SUV — ειδικά για όσους θέλουν επιδόσεις, τεχνολογία και μεγάλη εγγύηση, χωρίς να ανέβουν κατηγορία τιμής.

Τι κρατάμε;

  • Πρόγραμμα Xtreme Value 50: επιλογή 0% – 288€/μήνα/60 μ. ή έξτρα 2.000€ (τιμή έως 32.990€).
  • Ισχύς/επιδόσεις: 272 hp, 0-100 σε 5,9’’ (RWD).
  • Αυτονομία: 330–446 km WLTP (49–69 kWh), DC 130 kW ~30’ 10-80%.
  • Premium εξοπλισμός: 21 ADAS, 3D 360°, OTA, CarPlay/Android Auto, πανοραμική οροφή.
  • After-sales: εγγυήσεις έως 10 έτη, οδική βοήθεια 10 έτη, app & OTA.

Όλες οι ειδήσεις

Toyota Land Cruiser FJ: Το νέο μικρό σκληροτράχηλο SUV – Θα έρθει στην Ελλάδα;

Τα βιοκαύσιμα ρυπαίνουν περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα

Η Yamaha ξεπερνά τα όρια με πρωτότυπα που δείχνουν το μέλλον

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ZEEKR#ZEEKR X
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

tora-ola-ta-nea-smart-me-ekptosi-eos-5-000-evro-des-mechri-pote-ischyei-779565

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

16.10.2025

Τώρα όλα τα νέα smart με έκπτωση έως 5.000 ευρώ – Δες μέχρι πότε ισχύει
pos-tha-pareis-to-b-suv-me-to-megalytero-choro-apothikefsis-stin-ellada-me-250-evro-mina-779466

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

16.10.2025

Πώς θα πάρεις το B-SUV με το μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης στην Ελλάδα με 250 ευρώ/μήνα
i-marka-aftokiniton-pou-prosferei-ofelos-eos-13-500-evro-stin-ellada-759287

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

15.10.2025

Η μάρκα αυτοκινήτων που προσφέρει όφελος έως 13.500 ευρώ στην Ελλάδα
i-agapimeni-adventure-motosykleta-ton-ellinon-sta-650cc-tora-me-meiosi-timis-1-000-evro-779339

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

15.10.2025

Η αγαπημένη adventure μοτοσυκλέτα των Ελλήνων στα 650cc τώρα με μείωση τιμής 1.000 ευρώ
afto-einai-to-fthinotero-yvridiko-aftokinito-stin-ellada-gia-to-2025-etoimoparadoto-me-timi-14-990-evro-775945

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

10.10.2025

Αυτό είναι το φθηνότερο υβριδικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το 2025 – Ετοιμοπαράδοτο με τιμή 14.990 ευρώ
ekptosi-eos-5-500-evro-gia-ta-entyposiaka-montela-tis-cupra-synoliko-ofelos-8-500-evro-760281

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

08.10.2025

Έκπτωση έως 5.500 ευρώ για τα εντυπωσιακά μοντέλα της CUPRA – Συνολικό όφελος 8.500 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις