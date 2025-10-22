Το πιο premium κινεζικό compact SUV στην Ελλάδα με 288€/μήνα, 0% επιτόκιο και 272 ίππους

Zeekr και πρόγραμμα Xtreme Value 50: επίλεξε 0% επιτόκιο – 288€/μήνα ή έξτρα όφελος 2.000€. 272 ίπποι, έως 446 km, εγγυήσεις έως 10 έτη.

Η ZEEKR έκανε επίσημα πρεμιέρα στην Ελλάδα και ξεκινά δυνατά με ένα πρόγραμμα που… δύσκολα αγνοείς. Το Zeekr X Xtreme Value 50 αφορά τις 50 πρώτες παραγγελίες του compact ηλεκτρικού Zeekr X και δίνει δύο επιλογές-δέλεαρ:

0% επιτόκιο, 288€/μήνα για 60 μήνες μέσω Zeekr Prime Finance , ή

, ή έξτρα όφελος 2.000€, που μαζί με την κρατική επιδότηση των 3.000€ ρίχνει την τιμή στις 32.990€.

Τι είναι το Zeekr X (και γιατί μας νοιάζει)

Η ZEEKR είναι η premium ηλεκτρική μάρκα του ομίλου Geely. Το Zeekr X τοποθετείται στα compact SUV (μήκος 4,43 μ., μεταξόνιο 2,75 μ.) και ήδη ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει premium αίσθηση, πολύ δυνατό ηλεκτρικό σύνολο και προσιτή είσοδο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Βασική έκδοση X Core: από 37.990€ (ή 34.990€ μετά την επιδότηση) — με το πρόγραμμα Xtreme Value 50 μπορείς να φτάσεις έως 32.990€.

Εναλλακτικά: 288€/μήνα για 60 μήνες με 0% επιτόκιο (Zeekr Prime Finance).

Σχεδίαση & εσωτερικό: premium χωρίς… προσπάθεια

Με frameless πόρτες, αναδυόμενα χερούλια και Cd 0,28, το X δείχνει περισσότερο coupe-SUV παρά τυπικό crossover. Η καμπίνα κινείται σε μινιμαλιστική γραμμή με κεντρική οθόνη 14,6’’, ψηφιακό πίνακα 8,8’’, πανοραμική οροφή και υλικά που παραπέμπουν σε ανώτερη κατηγορία. Θα εκτιμήσεις τις λεπτομέρειες, όπως την επαγωγική φόρτιση 60W για smartphone.

Επιδόσεις, μπαταρίες & φόρτιση

X Core / Long Range (RWD): 272 ίπποι στον πίσω άξονα, 0-100 km/h σε 5,9’’, τελική 190 km/h.

Μπαταρία 49 kWh (X Core): 330 km WLTP.

Μπαταρία 69 kWh (Long Range): έως 446 km WLTP.

Φόρτιση: DC έως 130 kW (10–80% σε ~30’), AC 11 kW (full σε ~5 ώρες).

Για «βασική» έκδοση, οι αριθμοί είναι ξεκάθαρα πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Τεχνολογία & ασφάλεια

Το X Core δεν τσιγκουνεύεται σε εξοπλισμό: 21 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (Adaptive Cruise, Lane Keep, 3D κάμερα 360° κ.ά.), 7 αερόσακοι (και κεντρικός ανάμεσα στους εμπρός), Apple CarPlay/Android Auto, OTA αναβαθμίσεις, ζάντες 19’’, ηλεκτρικό πορτμπαγκάζ, πανοραμική οροφή.

Εκδόσεις & τιμές (με κρατική επιδότηση)

X Core (RWD, 272 hp, 49 kWh) : 34.990€ — ή 32.990€ με το έξτρα όφελος 2.000€ του Xtreme Value 50.

: 34.990€ — ή 32.990€ με το έξτρα όφελος 2.000€ του Xtreme Value 50. Long Range (RWD, 272 hp, 69 kWh) : 39.990€.

: 39.990€. Privilege AWD (428 hp, 69 kWh): 44.990€.

After-sales: πακέτο ηρεμίας 10 ετών

Εγγύηση Μπαταρίας Υψηλής Τάσης : 8 έτη / 200.000 km

: 8 έτη / 200.000 km Εγγύηση Μηχανικών & Ηλεκτρικών : 10 έτη / 200.000 km

: 10 έτη / 200.000 km Οδική βοήθεια : 10 έτη

: 10 έτη Συντήρηση : πρόγραμμα με service κάθε 2ο έτος ή 40.000 km (ενδιάμεσο ετήσιο/20.000 km όπου προβλέπεται)

: πρόγραμμα με service κάθε 2ο έτος ή 40.000 km (ενδιάμεσο ετήσιο/20.000 km όπου προβλέπεται) Zeekr App : απομακρυσμένος έλεγχος & λειτουργίες από το κινητό

: απομακρυσμένος έλεγχος & λειτουργίες από το κινητό Zeekr OTA: αναβαθμίσεις λογισμικού over-the-air

Με 272 ίππους, premium καμπίνα και πραγματικά επιθετική χρηματοδότηση ή έξτρα όφελος στην τιμή, το Zeekr X προσγειώνεται στην ελληνική αγορά ως από τις πιο δυνατές value-for-money προτάσεις στα compact ηλεκτρικά SUV — ειδικά για όσους θέλουν επιδόσεις, τεχνολογία και μεγάλη εγγύηση, χωρίς να ανέβουν κατηγορία τιμής.

Τι κρατάμε;

Πρόγραμμα Xtreme Value 50 : επιλογή 0% – 288€/μήνα/60 μ. ή έξτρα 2.000€ (τιμή έως 32.990€).

: επιλογή 0% – 288€/μήνα/60 μ. ή έξτρα 2.000€ (τιμή έως 32.990€). Ισχύς/επιδόσεις : 272 hp, 0-100 σε 5,9’’ (RWD).

: 272 hp, 0-100 σε 5,9’’ (RWD). Αυτονομία : 330–446 km WLTP (49–69 kWh), DC 130 kW ~30’ 10-80%.

: 330–446 km WLTP (49–69 kWh), DC 130 kW ~30’ 10-80%. Premium εξοπλισμός : 21 ADAS, 3D 360°, OTA, CarPlay/Android Auto, πανοραμική οροφή.

: 21 ADAS, 3D 360°, OTA, CarPlay/Android Auto, πανοραμική οροφή. After-sales: εγγυήσεις έως 10 έτη, οδική βοήθεια 10 έτη, app & OTA.

