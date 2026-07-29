Το plug-in hybrid SUV που καίει 0,9 lt/100km τώρα με έκπτωση 8.400 ευρώ – Δες τελική τιμή

Με ισχύ 281 ίππων και επίσημη κατανάλωση μόλις 0,9 λτ./100 km, ένα plug-in hybrid SUV γίνεται τώρα σημαντικά φθηνότερο στην ελληνική αγορά.

Οι μεγάλες εκπτώσεις στα καινούργια αυτοκίνητα δεν περιορίζονται πλέον μόνο στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Στο παιχνίδι έχουν μπει δυναμικά και τα plug-in hybrid SUV, τα οποία συνδυάζουν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης με ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις είναι το ανανεωμένο Lynk & Co 01, το οποίο προσφέρεται πλέον με έκπτωση που ξεπερνά τα 8.400 ευρώ, ρίχνοντας την τιμή της βασικής του έκδοσης κάτω από το ψυχολογικό όριο των 40.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα SUV με πλούσιο εξοπλισμό, συνδυαστική απόδοση 281 PS, υψηλή ροπή και ηλεκτρική αυτονομία που επιτρέπει την κάλυψη μεγάλου μέρους των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς τη χρήση βενζίνης.

Κάτω από τις 40.000 ευρώ με έκπτωση 8.409 ευρώ

Η μεγαλύτερη είδηση αφορά τη νέα εμπορική τοποθέτηση του μοντέλου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο, το Lynk & Co 01 Core+ είχε αρχική τιμή 48.399 ευρώ. Με την εφαρμογή έκπτωσης ύψους 8.409 ευρώ, η τελική τιμή αγοράς περιορίζεται πλέον στα 39.990 ευρώ. Έτσι, το 01 περνά κάτω από το όριο των 40.000 ευρώ και τοποθετείται απέναντι σε μικρότερα ή λιγότερο ισχυρά εξηλεκτρισμένα SUV. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αριθμητική έκπτωση στην πλουσιότερη έκδοση Lynk & Co 01 More. Η αρχική τιμή των 52.799 ευρώ μειώνεται κατά 8.809 ευρώ, με την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα 43.990 ευρώ. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις παραμένει στα 4.000 ευρώ, δίνοντας στον αγοραστή τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στην πιο προσιτή Core+ και στην πλουσιότερη More, ανάλογα με τις ανάγκες του σε επίπεδο άνεσης και εξοπλισμού.

Plug-in hybrid σύστημα με 281 ίππους

Η σημαντικότερη τεχνική αναβάθμιση του ανανεωμένου Lynk & Co 01 βρίσκεται κάτω από το καπό του. Το plug-in hybrid σύστημα χρησιμοποιεί έναν τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 1,5 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με έναν αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 145 ίππους και ροπή 338 Nm, ενώ η συνδυαστική ισχύς του συστήματος φτάνει τους 281 ίππους. Η συνολική ροπή ανέρχεται στα 535 Nm, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και ισχυρές επιταχύνσεις ακόμη και όταν το αυτοκίνητο κινείται με περισσότερους επιβάτες και αποσκευές. Η μετάδοση πραγματοποιείται μέσω ενός νέου αυτόματου κιβωτίου τριών σχέσεων, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη συνεργασία του θερμικού κινητήρα με το ηλεκτρικό σύστημα. Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία του μοντέλου, η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,7 δευτερόλεπτα. Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα αξιόλογη για ένα οικογενειακό plug-in hybrid SUV, δείχνοντας ότι η έμφαση στην οικονομία καυσίμου δεν έχει περιορίσει τις δυνατότητές του στον δρόμο.

Πώς επιτυγχάνει κατανάλωση 0,9 λτ./100 km

Η επίσημη σταθμισμένη κατανάλωση του Lynk & Co 01 περιορίζεται στα 0,9 λίτρα βενζίνης ανά 100 χιλιόμετρα. Πρόκειται για τιμή που προκύπτει από τη συνδυασμένη λειτουργία του βενζινοκινητήρα και του ηλεκτρικού συστήματος κατά τη διαδικασία μέτρησης. Όπως συμβαίνει με κάθε plug-in hybrid αυτοκίνητο, η επίτευξη τόσο χαμηλής κατανάλωσης στην καθημερινή χρήση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συχνή φόρτιση της μπαταρίας. Ένας οδηγός που φορτίζει τακτικά το αυτοκίνητο στο σπίτι ή στην εργασία μπορεί να πραγματοποιεί τις μικρές καθημερινές διαδρομές χρησιμοποιώντας κυρίως ηλεκτρική ενέργεια. Αντίθετα, όταν η μπαταρία παραμένει αφόρτιστη και το αυτοκίνητο βασίζεται περισσότερο στον βενζινοκινητήρα, η πραγματική κατανάλωση θα είναι υψηλότερη από την επίσημη σταθμισμένη τιμή. Το βασικό πλεονέκτημα ενός PHEV βρίσκεται επομένως στην καθημερινή αξιοποίηση της ηλεκτρικής του αυτονομίας.

Ηλεκτρική αυτονομία έως 75 χιλιόμετρα

Το ανανεωμένο 01 διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 17,7 kWh, η οποία εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως 75 χιλιόμετρα. Η συγκεκριμένη απόσταση είναι αρκετή για να καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες πολλών οδηγών, ειδικά σε αστικές και περιαστικές μετακινήσεις. Διαδρομές όπως σπίτι-εργασία, μετακινήσεις για αγορές ή οι καθημερινές οικογενειακές υποχρεώσεις μπορούν, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να πραγματοποιούνται χωρίς να ενεργοποιείται ο κινητήρας βενζίνης. Παράλληλα, το 01 δεν έχει τον περιορισμό που μπορεί να συνοδεύει ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα στα μεγάλα ταξίδια. Όταν εξαντληθεί η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια, ο βενζινοκινητήρας αναλαμβάνει τη συνέχιση της διαδρομής, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτική στάση σε σταθμό φόρτισης. Αυτός ο συνδυασμός είναι και το βασικό πλεονέκτημα του plug-in hybrid συστήματος: ηλεκτρική κίνηση στην καθημερινότητα και μεγάλη συνολική αυτονομία όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για ταξίδι.

Πλήρης φόρτιση σε λιγότερο από τρεις ώρες

Το Lynk & Co 01 διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ισχύος 6,6 kW. Με σύνδεση σε κατάλληλο wallbox, η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από τρεις ώρες. Ο χρόνος αυτός επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να επαναφορτίζει το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο βρίσκεται στην εργασία ή ακόμη και μεταξύ δύο μετακινήσεων μέσα στην ίδια ημέρα. Στον επίσημο τιμοκατάλογο διευκρινίζεται ότι το νέο Lynk & Co 01 παραδίδεται με ένα καλώδιο φόρτισης. Επομένως, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να επιβεβαιώσει ποιος τύπος καλωδίου περιλαμβάνεται και κατά πόσο καλύπτει τον τρόπο φόρτισης που σκοπεύει να χρησιμοποιεί.

Ανανεωμένη εμφάνιση και νέα χρώματα

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στο σύστημα κίνησης. Το ανανεωμένο Lynk & Co 01 αποκτά επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες και νέας σχεδίασης ζάντες αλουμινίου, διατηρώντας παράλληλα τα ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το μοντέλο. Στη χρωματική παλέτα συναντάμε τις αποχρώσεις Crystal White, Mineral Green και Sparkling Black. Σύμφωνα με τον νέο τιμοκατάλογο, τα χρώματα Mineral Green και Sparkling Black χρεώνονται επιπλέον 980 ευρώ. Οι αναγραφόμενες τιμές του αυτοκινήτου περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Μεγάλη οθόνη αφής 15,4 ιντσών

Αναβάθμιση έχει πραγματοποιηθεί και στο εσωτερικό, με το σύστημα infotainment να χρησιμοποιεί πλέον μεγάλη κεντρική οθόνη αφής 15,4 ιντσών. Το σύστημα προσφέρει συνδεσιμότητα μέσω δικτύου 5G, δυνατότητα δημιουργίας Wi-Fi hotspot και ασύρματες αναβαθμίσεις λογισμικού. Μέσω των ενημερώσεων OTA, επιλεγμένες λειτουργίες του αυτοκινήτου μπορούν να βελτιώνονται χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε συνεργείο. Το 01 εξακολουθεί να δίνει έμφαση στον τεχνολογικό εξοπλισμό και στην ψηφιακή εμπειρία, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της Lynk & Co για αυτοκίνητα με υψηλό επίπεδο συνδεσιμότητας.

Οι τελικές τιμές του Lynk & Co 01

Έκδοση Αρχική τιμή Έκπτωση Τελική τιμή Lynk & Co 01 Core+ 48.399 € 8.409 € 39.990 € Lynk & Co 01 More 52.799 € 8.809 € 43.990 €

Με τιμή εκκίνησης 39.990 ευρώ, το Lynk & Co 01 γίνεται πλέον μια σαφώς πιο ανταγωνιστική επιλογή στην αγορά των plug-in hybrid SUV. Προσφέρει μεγάλη ισχύ, δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης για έως 75 χιλιόμετρα και την ασφάλεια του βενζινοκινητήρα για τα μεγαλύτερα ταξίδια. Η έκπτωση των 8.409 ευρώ στην Core+ και των 8.809 ευρώ στη More αλλάζει ουσιαστικά την εμπορική θέση του μοντέλου, φέρνοντάς το απέναντι όχι μόνο σε άλλα plug-in hybrid SUV, αλλά και σε συμβατικά βενζινοκίνητα ή full hybrid μοντέλα αντίστοιχου μεγέθους.

Τι κρατάμε;