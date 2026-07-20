Το premium ηλεκτρικό πόλης με 496 lt αποθηκευτικού χώρου τώρα ακόμα φθηνότερο – Τιμή έως και 4.300 ευρώ χαμηλότερη

Το firefly της NIO αποκτά νέα μειωμένη τιμή. Τι προσφέρουν οι εκδόσεις Select και Comfort του φουτουριστικού μικρού ηλεκτρικού;

Σημαντικά πιο προσιτό γίνεται το firefly, το μικρό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που αποτελεί την είσοδο στον κόσμο της NIO και τοποθετείται στην premium πλευρά της κατηγορίας των αυτοκινήτων πόλης.

Με τη νέα εμπορική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, η τιμή της βασικής έκδοσης Select μειώνεται στα 28.300 ευρώ πριν από την κρατική επιδότηση. Για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», το τελικό ποσό διαμορφώνεται στα 25.300 ευρώ.

Αντίστοιχα, η πλουσιότερη έκδοση Comfort κοστίζει πλέον 29.600 ευρώ χωρίς την κρατική ενίσχυση και 26.600 ευρώ μετά την επιδότηση των 3.000 ευρώ. Η εμπορική μείωση σε σχέση με τις αρχικές τιμές φτάνει έως τα 4.300 ευρώ, χωρίς σε αυτό το ποσό να υπολογίζεται η επιδότηση.

Οι νέες τιμές του firefly

Κατά την έναρξη της διάθεσής του στην Ελλάδα, το firefly Select κόστιζε 31.900 ευρώ, ενώ η Comfort ξεκινούσε από 33.900 ευρώ, πριν από οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση.

Με τον νέο τιμοκατάλογο, η εμπορική τιμή της Select μειώνεται κατά 3.600 ευρώ και της Comfort κατά 4.300 ευρώ.

Έκδοση Προηγούμενη τιμή Νέα τιμή Εμπορική μείωση Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 Τελική τιμή* firefly Select 31.900 € 28.300 € 3.600 € 3.000 € 25.300 € firefly Comfort 33.900 € 29.600 € 4.300 € 3.000 € 26.600 €

*Η τελική τιμή προϋποθέτει την έγκριση της αίτησης και την καταβολή της κρατικής επιδότησης.

Η Comfort κοστίζει πλέον μόλις 1.300 ευρώ περισσότερο από τη Select μετά την επιδότηση, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για όσους θέλουν τον πληρέστερο εξοπλισμό του μοντέλου.

Τι είναι το firefly της NIO

Το firefly είναι ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μήκους 4.003 mm, σχεδιασμένο κυρίως για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη. Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του, διαθέτει πέντε πόρτες, πέντε θέσεις και σημαντικά μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης από εκείνους που περιμένει κανείς από ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας.

Το μοντέλο ανήκει στη νεότερη μάρκα firefly της NIO και στην Ελλάδα διατίθεται από τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Η εταιρεία το τοποθετεί ως premium compact EV, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της καμπίνας, στην ψηφιακή τεχνολογία, στους χώρους και στον εξοπλισμό ασφάλειας.

Ένα από τα στοιχεία που το διαφοροποιούν είναι η πίσω κίνηση, μια αρχιτεκτονική που συναντάται σπάνια στα μικρά ηλεκτρικά μοντέλα.

Με μπαταρία 41,2 kWh και 143 PS

Το firefly χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει 143 PS και 200 Nm.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία χωρητικότητας 41,2 kWh, με τη μέγιστη συνδυασμένη αυτονομία να φτάνει τα 330 km κατά WLTP. Η επίσημη μικτή κατανάλωση ανακοινώνεται στις 14,5 kWh/100 km.

Η αυτονομία των 330 km είναι αρκετή για να καλύψει αρκετές ημέρες τυπικών αστικών μετακινήσεων, ιδιαίτερα όταν ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στην εργασία.

Σε ταξίδι, όπως συμβαίνει με όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η πραγματική αυτονομία επηρεάζεται περισσότερο από την υψηλή ταχύτητα, τη θερμοκρασία, τη χρήση του κλιματισμού και το φορτίο.

Φόρτιση 10-80% σε 29 λεπτά

Η μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης φτάνει τα 100 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10% έως το 80% σε περίπου 29 λεπτά, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Για φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος διατίθεται ενσωματωμένος φορτιστής 7 kW ή προαιρετικά τριφασικός 11 kW, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Υποστηρίζεται επίσης λειτουργία Vehicle-to-Load, μέσω της οποίας η μπαταρία του αυτοκινήτου μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Μικρό εξωτερικά, με συνολικά 496 lt για αποσκευές

Η πρακτικότητα αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του firefly.

Ο πίσω χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 404 lt, τιμή ιδιαίτερα υψηλή για ένα αυτοκίνητο με μήκος περίπου 4 m. Με την αναδίπλωση της δεύτερης σειράς, η μέγιστη χωρητικότητα μπορεί να φτάσει τα 1.253 lt.

Στο εμπρός μέρος υπάρχει επιπλέον χώρος αποσκευών, γνωστός ως frunk, με χωρητικότητα 92 lt. Διαθέτει ενσωματωμένους γάντζους, δυνατότητα διαχωρισμού και τάπα αποστράγγισης, ώστε να μπορεί να πλυθεί.

Συνολικά, οι δύο βασικοί χώροι προσφέρουν 496 lt, χωρίς να υπολογίζονται οι μικρότερες θήκες μέσα στην καμπίνα και κάτω από τα καθίσματα.

Πλούσιος εξοπλισμός από τη Select

Η εισαγωγική έκδοση Select δεν δημιουργήθηκε ως απογυμνωμένη επιλογή αποκλειστικά για να επιτευχθεί χαμηλότερη διαφημιζόμενη τιμή.

Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται:

adaptive cruise control,

αυτόματη υποβοήθηση στάθμευσης,

αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,

θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα,

ηλεκτρική ρύθμιση καθισμάτων,

μεγάλη κεντρική οθόνη 13,2 ιντσών,

ψηφιακός πίνακας οργάνων 6 ιντσών,

προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού,

απομακρυσμένος έλεγχος μέσω εφαρμογής.

Η καμπίνα χρησιμοποιεί βιώσιμα υφάσματα από ανακυκλωμένο πολυεστέρα και μπουκάλια PET, καθώς και συνθετικό βίγκαν δέρμα χωρίς διαλύτες.

Τι προσθέτει η Comfort των 26.600 ευρώ

Η πλουσιότερη Comfort διαμορφώνεται στα 26.600 ευρώ μετά την κρατική επιδότηση, μόλις 1.300 ευρώ πάνω από τη Select.

Προσθέτει μεταξύ άλλων:

ηλεκτρικό άνοιγμα και κλείσιμο του πορτμπαγκάζ,

αεριζόμενα καθίσματα,

επενδύσεις βίγκαν δέρματος και μικροϊνών,

λειτουργία μασάζ,

ασύρματη φόρτιση smartphone,

ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες,

πανοραμική ηλιοροφή,

πρόσθετα στοιχεία άνεσης και διακόσμησης.

Η μικρή πλέον διαφορά τιμής ανάμεσα στις δύο εκδόσεις ενισχύει αισθητά την ελκυστικότητα της Comfort, ειδικά για κάποιον που δίνει προτεραιότητα στην άνεση και στην premium αίσθηση.

Από την άλλη πλευρά, η Select διατηρεί ήδη τα σημαντικότερα στοιχεία τεχνολογίας, ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης και παραμένει η οικονομικότερη επιλογή.

Τι κρατάμε;