ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Το premium οικογενειακό SUV των 218 PS με τον πιο πλήρη εξοπλισμό τώρα με τιμή 26.990 ευρώ – Ετοιμοπαράδοτο

ΠΕΜΠΤΗ | 15.01.2026
AutoTypos Team
to-premium-oikogeneiako-suv-ton-218-ps-me-ton-pio-pliri-exoplismo-tora-me-timi-26-990-evro-etoimoparadoto-772954

Το ηλεκτρικό SUV των 218 PS που κάνει 0–100 σε 6,9”, έχει αυτονομία 430 km, βαθμολογία ασφαλείας 5 αστέρων και τιμή από 26.990 ευρώ.

Το Geely EX5 τοποθετείται ως ένα premium οικογενειακό SUV με έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, τον πλήρη στάνταρ εξοπλισμό και την ασφάλεια. Η σχεδίαση έχει ήδη διακριθεί με βραβείο Red Dot, ενώ το μοντέλο φέρει βαθμολογία 5 αστέρων σε Euro NCAP και Australian NCAP.

Κινητήριο σύνολο και επιδόσεις

Βασισμένο στην πλατφόρμα GEA, το EX5 χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 11-σε-1 για υψηλή απόδοση και χαμηλές απώλειες. Η ισχύς φτάνει τους 218 PS, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 6,9 δευτ., προσφέροντας γρήγορη απόκριση στην πόλη και στα ταξίδια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπαταρία, αυτονομία και φόρτιση

Η LFP “Short Blade” μπαταρία έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνια αξιοπιστία και ανακοινώνεται για λειτουργικό κύκλο έως 1.000.000 km. Η αυτονομία αγγίζει τα 430 km σε WLTP, ενώ η ταχεία φόρτιση DC επιτρέπει φόρτιση 30%-80% σε 20 λεπτά (σύμφωνα με τον κατασκευαστή). Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε σύντομα «pit stops» σε μεγάλες αποστάσεις.

Ασφάλεια και τεχνολογία

Η Geely δίνει προτεραιότητα στην ενεργητική και παθητική ασφάλεια, με πλήρη σουίτα ADAS, πολλαπλούς αερόσακους και ενισχυμένη δομή αμαξώματος. Το εσωτερικό στοχεύει σε άνεση ανώτερης κατηγορίας, με προσεγμένα υλικά και πλούσιο βασικό εξοπλισμό συνδεσιμότητας και υποβοήθησης.

Τιμή, διαθεσιμότητα και εγγύηση

Η έκδοση EX5 Pro προσφέρεται ετοιμοπαράδοτη με τιμή από 26.990 €. Η εργοστασιακή κάλυψη περιλαμβάνει 6 χρόνια εγγύηση για το όχημα και 8 χρόνια για τη μπαταρία υψηλής τάσης, ενισχύοντας την αίσθηση σιγουριάς στο κόστος ιδιοκτησίας.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την αναλυτική δοκιμή του μοντέλου

Τι κρατάμε;

  • Τιμή 26.990 € για το EX5 Pro και ετοιμοπαράδοτη διαθεσιμότητα.

  • 218 PS και 0–100 km/h σε 6,9”, με αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα 11-σε-1.

  • 430 km αυτονομία και φόρτιση DC 30–80% σε 20’ για άνετα ταξίδια.

  • 5 αστέρων ασφάλεια (Euro NCAP & ANCAP) και βραβευμένη σχεδίαση Red Dot.

  • 6 χρόνια εγγύηση οχήματος και 8 χρόνια μπαταρίας για χαμηλό ρίσκο χρήσης.

Πρόσφατες Ειδήσεις