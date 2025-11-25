Το προσιτό αλλά premium οικογενειακό SUV της GAC AION στην Ελλάδα – Τιμές με προσφορά

AION V: ηλεκτρικό C-SUV με αυτονομία 510 km WLTP, ταχεία φόρτιση 180 kW, πλούσιο εξοπλισμό. Τιμές, εκδόσεις Premium/Luxury και προσφορές.

Η GAC AION λανσάρει στην Ελλάδα το AION V, ένα αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV που πατά στην τριάδα ποιότητα–τεχνολογία–ασφάλεια. Με μήκος 4.605 mm, μεταξόνιο 2.775 mm και σχεδίαση με φωτιστική υπογραφή “Cyber Dragon Claw”. Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία “Urban zero-pressure” δίνει αίσθηση ηρεμίας σύμφωνα με τη μάρκα, με 100% soft-touch επενδύσεις, καθαρές γραμμές, ήσυχη κύλιση με στοχευμένη ηχομόνωση και πανοραμική οροφή 2,14 m² με ηλεκτρικό σκίαστρο.

Ηλεκτρικό σύστημα, αυτονομία και φόρτιση

Καρδιά του μοντέλου είναι η μπαταρία LFP 75,26 kWh που προσφέρει 510 km WLTP (έως 708 km σε αστικό κύκλο). Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 150 kW (204 PS) και 210 Nm με κίνηση μπροστά και τελική ταχύτητα 160 km/h. Η κατανάλωση στον μικτό κύκλο ορίζεται στα 16,7 kWh/100 km.

Στη φόρτιση, η αρχιτεκτονική 400 V με τεχνολογία 3C επιτρέπει 30–80% σε 18’ (ή 10–80% σε 24’), με μέγιστη ισχύ DC 180 kW. Σε περίπου 15 λεπτά μπορείς να προσθέσεις έως 370 km αυτονομίας. Για το σπίτι/γραφείο, ο ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW γεμίζει από 0 στο 100% σε περίπου 8,5 ώρες. Η στάνταρ αντλία θερμότητας διασφαλίζει αποδοτικότητα στο κρύο, ενώ η πατενταρισμένη Magazine Battery 2.0 (διπλές πλάκες υγρής ψύξης, εξελιγμένη θερμική διαχείριση) εστιάζει στην ασφάλεια και στη σταθερή απόδοση.

Χώροι και πρακτικότητα

Παρά το αποτύπωμα C-SUV, το AION V «γράφει» μεγαλύτερο χάρη στην έξυπνη εκμετάλλευση του πατώματος EV. Η δεύτερη σειρά καθισμάτων είναι το δυνατό του σημείο, με πολύ γενναιόδωρο χώρο ποδιών και πλάτη με 18 θέσεις ρύθμισης (έως 137°), ώστε να προσαρμόζεται από καθημερινές μετακινήσεις μέχρι πολύωρα ταξίδια. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από 427 lt και, με την αναδίπλωση της πλάτης, φτάνει έως 978 lt. Το δάπεδο διαθέτει τρία επίπεδα (316/58/53 lt) για τακτοποίηση από φορτιστές μέχρι εύθραυστα αντικείμενα. Η πόρτα ανοίγει ηλεκτρικά και hands-free, ενώ οι πλαϊνές πόρτες ανοίγουν σχεδόν στις 90° διευκολύνοντας παιδιά, ηλικιωμένους και τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων.

Άνεση και αίσθηση premium

Τα εμπρός καθίσματα προσφέρουν θέρμανση και αερισμό (στάνταρ), ενώ στην έκδοση Luxury προστίθεται μασάζ 8 σημείων με πέντε προγράμματα και τρεις εντάσεις. Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη με ασύρματη φόρτιση έως 50 W, πτυσσόμενο τραπεζάκι αντοχής 10 kg και—στη Luxury—ενσωματωμένο ψυγείο 6,6 L με ψύξη/συντήρηση/θέρμανση και χαμηλή κατανάλωση.

Τεχνολογία και συνδεσιμότητα

Ο ψηφιακός πίνακας των 8,88ʺ και η κεντρική οθόνη των 14,6ʺ συγκεντρώνουν πλοήγηση, πολυμέσα και ρυθμίσεις με online υπηρεσίες, φωνητικό έλεγχο και OTA αναβαθμίσεις. Apple CarPlay και Android Auto προστίθενται από το Δεκέμβριο. Το ηχοσύστημα “Belgium Premium” με 9 ηχεία δίνει καθαρή σκηνή και πλούσιο χαμηλό, ενώ το V2L μετατρέπει το αυτοκίνητο σε πηγή ρεύματος για εξωτερικές συσκευές.

Εκδόσεις και εξοπλισμός στην Ελλάδα

Η γκάμα περιλαμβάνει τις Premium και Luxury. Η Premium είναι ήδη εξαιρετικά πλήρης: ζάντες 19ʺ, LED προβολείς, πανοραμική οροφή, θερμαινόμενα/αεριζόμενα εμπρός και θερμαινόμενα πίσω καθίσματα, ηλεκτρικά εμπρός καθίσματα με μνήμη, keyless, διζωνικός κλιματισμός, ambient light, ψηφιακός πίνακας 8,88ʺ και οθόνη 14,6ʺ με online πλοήγηση/φωνητικό έλεγχο/Wi-Fi, 9 ηχεία, αισθητήρες εμπρός/πίσω, Surround View, ηλεκτρική πόρτα πορτμπαγκάζ, OTA, V2L και αντλία θερμότητας.

Η Luxury προσθέτει δερμάτινες επενδύσεις, μασάζ 8 σημείων, τραπεζάκι στην πλάτη του συνοδηγού, ψυγείο 6,6 L και φίλτρο PM2.5.

Τιμές και πρόγραμμα προσφορών

Ο τιμοκατάλογος ορίζει 33.900 € για την Premium και 36.900 € για τη Luxury. Το Level UP! της Inchcape Hellas προσθέτει +1.000 € επιδότηση, 300 € δωρεάν φόρτιση και χρηματοδότηση 4,9% μέσω Inchcape Financing. Με συνδυασμό Level UP! και «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται από 29.900 € ή 399 €/μήνα (ισχύουν όροι/κριτήρια προγράμματος και χρηματοδότησης).

Τι κρατάμε;

510 km WLTP και DC έως 180 kW : εύχρηστο στην πόλη, άνετο στο ταξίδι.

Καμπίνα με premium αίσθηση (μασάζ, αερισμός, ψυγείο 6,6 L, V2L) και πολύ καλούς χώρους.

Ελκυστικό κόστος κτήσης με Level UP! + «Κινούμαι 3»: από 29.900 € ή 399 €/μήνα.

