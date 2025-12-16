quattroruote-icon
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Το υβριδικό B-SUV της Renault που καίει κάτω από 4,5 lt/100 km με 2.000 ευρώ όφελος και 5 χρόνια εγγύηση

ΤΡΙΤΗ | 16.12.2025
AutoTypos Team
to-yvridiko-b-suv-tis-renault-pou-kaiei-kato-apo-45-lt-100-km-me-2-000-evro-ofelos-kai-5-chronia-engyisi-768005

Το B-SUV των 160 PS προσφέρεται με όφελος έως 2.000 € σε περιορισμένα ετοιμοπαράδοτα. Κατανάλωση 4,4 lt/100 km, 0-100 σε 8,9”.

Η τρέχουσα ενέργεια Renault Reward δίνει όφελος έως 2.500 € στη γκάμα (Clio, Captur, Arkana, Symbioz). Για το Captur το όφελος είναι έως 2.000 € και αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και πλήρη υποστήριξη δικτύου After Sales.

Το Captur E-Tech 160 με μια ματιά

Το ανανεωμένο E-Tech full hybrid του Captur ανεβαίνει σε ισχύ στους 160 PS, βελτιώνει την απόδοση και κατεβάζει τη μέση κατανάλωση στα 4,4 lt/100 km (WLTP) με εκπομπές 99 g CO₂/km. Η επιτάχυνση 0–100 km/h έρχεται σε 8,9’’ είναι σχεδόν δύο δευτερόλεπτα ταχύτερη από το προηγούμενο E-Tech 145.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υβριδικό σύστημα:

Το σύνολο είναι σειριακό-παράλληλο και συνδυάζει:

  • Βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων (80 kW/109 PS) με άμεσο ψεκασμό,

  • Έναν ηλεκτροκινητήρα 36 kW και HSG 15 kW,

  • Μπαταρία 1,4 kWh (230 V),

  • Κιβώτιο multi-mode χωρίς συμπλέκτη.

Η λύση αυτή εξασφαλίζει αθόρυβη εκκίνηση, εκτεταμένη κίνηση EV σε πόλη/αστικό κύκλο, ισχυρή ανάκτηση και υψηλή αποδοτικότητα στον αυτοκινητόδρομο. Η ροπή αυξάνεται ~25% και αποδίδεται χαμηλότερα (2.000 rpm), βελτιώνοντας την απόκριση.

Καθημερινότητα και κατανάλωση

Σε αστικό ρυθμό, το Captur κινείται πολύ συχνά αμιγώς ηλεκτρικά, ρίχνοντας τη μέση κατανάλωση κάτω από 4,5 lt/100 km. Η μεγαλύτερη μπαταρία 1,4 kWh επιτρέπει συχνότερη EV λειτουργία, ενώ η αναγεννητική πέδηση συμβάλλει στην πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου. Η μάρκα αναφέρει έως 40% μείωση κατανάλωσης σε σχέση με αντίστοιχο θερμικό.

Χώροι, τεχνολογία, ασφάλεια

Η καμπίνα παραμένει πρακτική, με ευρύχωρους πίσω και μεταβλητό χώρο αποσκευών. Κεντρικά δεσπόζει οθόνη 10,4’’ με openR link και Google built-in (Maps, Assistant, Play), over-the-air ενημερώσεις και σύνολο ADAS (Adaptive Cruise Control Stop & Go, αυτόματο φρενάρισμα, κάμερα οπισθοπορείας κ.ά.).

Εναλλακτική με LPG

Πέρα από το full hybrid, το Captur διατίθεται και ως bi-fuel (βενζίνη-LPG) 100 PS με εργοστασιακή εγκατάσταση, ωφέλιμη δεξαμενή 40 λίτρων και αυτονομία έως 1.300 km. Καλύπτεται πλήρως από τη 5ετή εγγύηση του μοντέλου και εξασφαλίζει χαμηλό κόστος χρήσης.

Διαθεσιμότητα – όροι

Το όφελος έως 2.000 € για Captur ισχύει για ετοιμοπαράδοτα και μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων στο ελληνικό δίκτυο Renault. Οι ακριβείς τιμές/εκδόσεις και η εφαρμογή της έκπτωσης καθορίζονται από τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο διανομέα.

Τι κρατάμε;

  • Όφελος έως 2.000 € για Renault Captur E-Tech full hybrid σε περιορισμένα ετοιμοπαράδοτα.

  • 160 PS, κιβώτιο multi-mode και 4,4 lt/100 km WLTP με 99 g CO₂/km.

  • Κίνηση EV σε πόλη, γρηγορότερες επιδόσεις και έως 40% χαμηλότερη κατανάλωση.

  • 5 χρόνια εγγύηση και πλούσιο infotainment με Google built-in.

  • Διαθέσιμη και LPG έκδοση 100 PS για μέγιστη αυτονομία/οικονομία.

#B SUV#Renault#Renault Captur#SUV
