Τώρα όλα τα νέα smart με έκπτωση έως 5.000 ευρώ – Δες μέχρι πότε ισχύει

Όλα τα νέα smart μπορούν να γίνουν δικά σου τώρα με όφελος έως και 5.000 ευρώ & πρόγραμμα χρηματοδότησης be_smart!

To πρόγραμμα “smart bonus” σου δίνει την ευκαιρία να αποκτήσεις τα νέα smart #1 και smart #3 με όφελος 5.000€, επιπλέον της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Παράλληλα, μπορείς να αποκτήσεις το νέο smart #5 με όφελος 3.000€ σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού.

smart #1 & smart #3

Τα νέα smart #1 και smart #3 αποτελούν την απόλυτη έκφραση του μοντέρνου design, ενώ διαθέτουν πρωτοποριακή τεχνολογία και προσφέρουν ευκολία στις καθημερινές σου μετακινήσεις. Τα δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της smart συνδυάζουν στυλ και ουσία με λιτές γραμμές και δυναμικές καμπύλες αμαξώματος, κρυφές χειρολαβές, πόρτες χωρίς πλαίσιο και πανοραμική οροφή, προσφέροντας μια εμπειρία οδήγησης γεμάτη συναίσθημα και φινέτσα.

Η ενέργεια “smart bonus” προσφέρει όφελος 5.000 Ευρώ σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού για νέες παραγγελίες smart #1 & smart #3, πλέον του κρατικού προγράμματος επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

smart #5

Από την πλευρά του, το νέο smart #5, το πρώτο SUV μεσαίου μεγέθους της μάρκας, αποτελεί την επιτομή της τεχνολογικής εξέλιξης για τη smart. Το #5 με τον εντυπωσιακό σχεδιασμό προσφέρει ακόμα περισσότερους χώρους, ευελιξία και πιο προηγμένη τεχνολογία από ποτέ. Το smart #5 με την αρχιτεκτονική 800 Volt εξασφαλίζει αυξημένη αυτονομία και εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και το έξυπνο κόκπιτ θέτουν νέα πρότυπα άνεσης, ασφάλειας και ευχρηστίας.

Το νέο smart #5, προσφέρεται όφελος 3.000€ σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού. Παράλληλα, η smart προσφέρει ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης be_smart με προνομιακό επιτόκιο 3,9%.

Αν ενδιαφέρεσαι να αποκτήσεις ένα νέο smart, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφτείς έναν από τους Επίσημους Εμπορικούς Αντιπροσώπους της smart στην Αθήνα, Λάμδα Star A.E. & Α. Ισμαήλος Α.Ε. για να δεις από κοντά και να οδηγήσεις τα νέα smart #1, smart #3 & smart #5 και να επωφεληθείς από την προωθητική ενέργεια “smart bonus”.

Τι κρατάμε;

Πρόγραμμα “smart bonus” με όφελος 5.000€ για τα smart #1 και smart #3 επιπλέον της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Όφελος 3.000€ για νέες παραγγελίες των smart #5 για όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης be_smart, με προνομιακό ονομαστικό επιτόκιο μόλις 3,9%.

Η προωθητική ενέργεια ισχύει για νέες παραγγελίες έως 31 Δεκεμβρίου 2025

