Το νεότερο 4×4 της Jeep από 29.990 €. Τετρακίνητο υβριδικό B-SUV 145 PS, 210 mm απόσταση, M+S ελαστικά και νέα έκδοση Overland.

Η Jeep ρίχνει ουσιαστικά το κατώφλι εισόδου στην τετρακίνηση, φέρνοντας το Avenger 4xe κάτω από τις 30.000 ευρώ. Η νέα εισαγωγική τιμή για την έκδοση Upland διαμορφώνεται στα 29.990 €, σε μια κατηγορία (τετρακίνητα B-SUV) όπου οι επιλογές είναι συνήθως αισθητά ακριβότερες.

Παράλληλα, η γκάμα του Avenger 4xe εμπλουτίζεται με τη νέα έκδοση Overland, που τοποθετείται ανάμεσα στην Upland και στη συλλεκτική “The North Face”.

Τι αλλάζει με την τιμή – ποια έκδοση μπαίνει κάτω από 30.000 €

Jeep Avenger 4xe Upland: 29.990 € (νέα εισαγωγική τιμή)

Jeep Avenger 4xe Overland: 32.690 €

Jeep Avenger 4xe “The North Face”: 37.990 € (περιορισμένη παραγωγή 4.806 μονάδων)

Οι εκδόσεις συνοδεύονται από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και 4ετή οδική βοήθεια.

Avenger 4xe: τι σημαίνει «υβριδικό 4×4» στην πράξη

Το Avenger 4xe είναι υβριδικό, αλλά με λογική “e-4WD”: η τετρακίνηση υλοποιείται με ηλεκτροκίνηση στον πίσω άξονα.

Σύστημα κίνησης και ισχύς

Βενζινοκινητήρας 1.2 με 136 PS

Ηλεκτροκινητήρας 21 kW ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

Μέγιστη συνδυαστική ισχύς: 145 PS

Δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης υπό χαμηλό φορτίο έως 1 km

Πίσω άξονας: ο “κρίσιμος” λόγος που είναι 4xe

Στον πίσω άξονα υπάρχει ανεξάρτητος ηλεκτροκινητήρας 21 kW με 88 Nm, με σχέση μετάδοσης 22,7:1. Η Jeep αναφέρει ότι έτσι στους πίσω τροχούς μπορούν να καταλήγουν έως 1.900 Nm ροπής (ως ροπή στους τροχούς, λόγω μετάδοσης), κάτι που στοχεύει καθαρά σε πρόσφυση σε δύσκολες συνθήκες.

Εκτός δρόμου “πακέτο”: απόσταση, ελαστικά και Selec-Terrain

Το Avenger 4xe δίνει έμφαση στις εκτός δρόμου δυνατότητες, χωρίς να αλλάζει κατηγορία ή να γίνεται «σκληροπυρηνικό» SUV.

210 mm απόσταση από το έδαφος

Ειδικά ελαστικά M+S

Selec-Terrain με προφίλ Auto, Snow, Sand/Mud, Sport

Η λογική λειτουργίας της τετρακίνησης, όπως περιγράφεται:

έως 30 km/h : μπορεί να είναι μόνιμα ενεργή

30–90 km/h : ενεργοποιείται όταν χρειάζεται για πρόσφυση

πάνω από 90 km/h: απεμπλέκεται για μείωση κατανάλωσης

Επιπλέον, αναφέρεται δυνατότητα ανάβασης σε κλίση έως 40% σε ολισθηρά εδάφη, καθώς και ότι μπορεί να διατηρεί 20% της συνολικής πρόωσης ακόμη κι όταν οι εμπρός τροχοί δεν έχουν πρόσφυση.

Νέα πίσω ανάρτηση Multilink – τι κερδίζει ο οδηγός

Μία από τις ουσιαστικές διαφοροποιήσεις του τετρακίνητου Avenger (σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις του μοντέλου) είναι ότι πίσω χρησιμοποιεί ανεξάρτητη ανάρτηση Multilink. Η Jeep το συνδέει με βελτιωμένη άνεση και ποιότητα κύλισης “σε όλες τις συνθήκες”, κάτι που έχει πρακτική αξία όχι μόνο στο χώμα αλλά και στην καθημερινή χρήση (κακό οδόστρωμα, σαμάρια, εγκάρσιες ανωμαλίες).

Εξοπλισμός: τι έχει το Upland και τι προσθέτει το Overland

Avenger 4xe Upland (29.990 €)

Στο εξωτερικό: ειδικοί προφυλακτήρες, προβολείς ομίχλης, ράγες οροφής, εμφανής πίσω γάντζος ρυμούλκησης, μαύρες ζάντες 17″ με M+S ελαστικά και μαύρα λογότυπα.

Στην καμπίνα και στα συστήματα:

ψηφιακός πίνακας οργάνων

οθόνη αφής 10,25″

αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης

Adaptive/Active Cruise Control , πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας

αυτόματοι προβολείς

καλωδίωση κοτσαδόρου προεγκατεστημένη

συστήματα υποβοήθησης όπως αναγνώριση κόπωσης, αναγνώριση σημάτων ΚΟΚ και Lane Keep Assist (διατήρηση λωρίδας)

Avenger 4xe Overland (32.690 €)

Προσθέτει, μεταξύ άλλων:

Full LED προβολείς , LED πίσω φώτα

ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, πίσω φιμέ κρύσταλλα

περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος

“επίπεδο 2” υποβοήθηση οδήγησης με Active Lane Centering και Traffic Jam Assist , καθώς και παρακολούθηση τυφλού σημείου

ασύρματη φόρτιση και επιμέρους πρακτικές λεπτομέρειες (PadCover στην κονσόλα)

Avenger 4xe “The North Face” (37.990 €)

Συλλεκτική έκδοση 4.806 μονάδων, με διαφοροποίηση σε σχεδίαση/υλικά και εξοπλισμό άνεσης (π.χ. πλοήγηση, θερμαινόμενα καθίσματα, keyless, handsfree άνοιγμα χώρου αποσκευών), αλλά και “outdoor” λογική σε πατάκια/επενδύσεις.

Γιατί έχει σημασία το «κάτω από 30.000 €»

Το βασικό νέο εδώ δεν είναι μόνο ότι εμφανίζεται μία τετρακίνητη υβριδική επιλογή σε B-SUV, αλλά ότι γίνεται με τιμή εκκίνησης 29.990 €, άρα «ανοίγει» την αγορά για όσους θέλουν τετρακίνηση χωρίς να ανέβουν κατηγορία ή να πάνε σε σημαντικά ακριβότερα μοντέλα. Και φυσικά το ότι πρόκειται για SUV με το όνομα Jeep στο καπό, αποτελεί θετικό από μόνο του!

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική δοκιμή του μοντέλου.

