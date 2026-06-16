Τώρα παίρνεις Dacia με προνομιακό επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ – Δες τα μοντέλα

Η Dacia προσφέρει επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ. Δες αναλυτικά όλα τα μοντέλα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η Dacia ενεργοποιεί στην ελληνική αγορά το πρόγραμμα Dacia Your Way, δίνοντας στους υποψήφιους αγοραστές τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτήσουν το νέο τους αυτοκίνητο. Η πρόταση αφορά είτε προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο από 1,9%, είτε όφελος στην τιμή λιανικής έως 2.000 ευρώ.

Η προωθητική ενέργεια ισχύει έως τις 31 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου αποθέματος, καλύπτοντας τα βασικά μοντέλα της γκάμας Dacia όπως Sandero, Sandero Stepway, Duster, Bigster και Jogger. Με αυτόν τον τρόπο, η μάρκα επιχειρεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην αγορά, σε μια περίοδο όπου η σχέση αξίας-τιμής παραμένει κρίσιμο κριτήριο για τον αγοραστή.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα Dacia Your Way

Η βασική λογική του προγράμματος είναι ότι ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαφορετικά οφέλη, ανάλογα με το τι ταιριάζει καλύτερα στον οικονομικό του προγραμματισμό.

Η πρώτη επιλογή είναι το προνομιακό επιτόκιο από 1,9%, για όσους θέλουν να χρηματοδοτήσουν την αγορά του νέου τους αυτοκινήτου με χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Η δεύτερη επιλογή είναι το όφελος στην τιμή λιανικής, το οποίο μπορεί να φτάσει έως τις 2.000 ευρώ, για όσους προτιμούν άμεση μείωση στην τελική τιμή αγοράς.

Η προσφορά έχει ενδιαφέρον, γιατί αφορά μια μάρκα που ήδη τοποθετείται στην αγορά με ανταγωνιστικές τιμές και μοντέλα προσανατολισμένα στην πρακτικότητα, την οικονομία χρήσης και τον εξοπλισμό που έχει ουσία.

Sandero και Sandero Stepway: Τα best seller της Dacia

Το Dacia Sandero και το Sandero Stepway αποτελούν από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της μάρκας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Dacia, το Sandero έχει βρεθεί για μεγάλο διάστημα στην κορυφή των πωλήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ το 2025 ολοκλήρωσε τη χρονιά στην πρώτη θέση.

Η επιτυχία του βασίζεται σε έναν συνδυασμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Compact διαστάσεις, στιβαρή σχεδίαση, καλοί χώροι για επιβάτες και αποσκευές και κινητήρες με έμφαση στο κόστος χρήσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έκδοση Eco-G 120, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία bi-fuel, δηλαδή λειτουργεί με βενζίνη και LPG. Συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και προσφέρει αυτονομία έως 1.450 km με ένα γέμισμα και των δύο δεξαμενών καυσίμου.

Για τον οδηγό που κάνει πολλά χιλιόμετρα και θέλει χαμηλότερο κόστος μετακίνησης, το Sandero Eco-G παραμένει μία από τις πιο λογικές επιλογές στην κατηγορία.

Duster: Το SUV που έχτισε τη φήμη της Dacia

Το Dacia Duster είναι ίσως το μοντέλο που ταυτίστηκε περισσότερο με τη νέα εποχή της μάρκας. Η τρίτη γενιά του διατηρεί τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα, τη μυώδη σχεδίαση και την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, αλλά προσθέτει πιο σύγχρονη εικόνα, περισσότερη τεχνολογία και πιο ολοκληρωμένη γκάμα κινητήρων.

Στη βάση της εμπορικής του πρότασης βρίσκεται η έκδοση Eco-G 120, που αξιοποιεί επίσης την τεχνολογία bi-fuel. Η Dacia, όμως, έχει εμπλουτίσει το Duster και με υβριδικές επιλογές, ώστε να καλύπτει διαφορετικά προφίλ χρήσης.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση Hybrid-G 150 4×4 auto, η οποία συνδυάζει υβριδική τεχνολογία, αυτόματο κιβώτιο, ηλεκτρική τετρακίνηση και δυνατότητα λειτουργίας με δύο καύσιμα. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη πρόταση στην κατηγορία, καθώς επιχειρεί να συνδυάσει οικονομία χρήσης, ευκολία στην καθημερινότητα και αυξημένες δυνατότητες κίνησης.

Bigster: Η πιο ώριμη πρόταση της Dacia

Το Dacia Bigster είναι το μεγαλύτερο SUV της μάρκας και το μοντέλο που ανεβάζει τη Dacia σε πιο οικογενειακά και πιο απαιτητικά αγοραστικά πεδία. Βασίζεται στη λογική του Duster, αλλά προσφέρει μεγαλύτερες διαστάσεις, περισσότερους χώρους και πιο έντονη αίσθηση πρακτικότητας.

Η γκάμα του ακολουθεί αντίστοιχη τεχνολογική φιλοσοφία, με κινητήρες bi-fuel και υβριδικές λύσεις. Από την έκδοση Eco-G 140, το Bigster προσφέρει περισσότερη ισχύ σε σχέση με τις αντίστοιχες μικρότερες εκδόσεις, διατηρώντας παράλληλα την έμφαση στην οικονομία χρήσης.

Ένα από τα ισχυρότερα σημεία του είναι η αναλογία χώρων προς μήκος αμαξώματος. Η Dacia αναφέρει πορτ-μπαγκάζ άνω των 700 lt, στοιχείο που το καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον για οικογένειες ή για όσους θέλουν SUV με πραγματικά μεγάλες μεταφορικές δυνατότητες.

Jogger: Το προσιτό 7θέσιο της αγοράς

Το Dacia Jogger παραμένει μια από τις πιο ιδιαίτερες προτάσεις της γκάμας, καθώς συνδυάζει χαρακτηριστικά station wagon, MPV και crossover, με δυνατότητα διάταξης 7 θέσεων.

Η Dacia το τοποθετεί ως το πιο προσιτό 7θέσιο της αγοράς, δίνοντας έμφαση στους χώρους, στην πρακτικότητα και στην ευελιξία για οικογένειες. Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας, επωφελείται από την τεχνολογία bi-fuel, με στόχο τη μεγάλη αυτονομία και το χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Σε μια αγορά όπου τα πραγματικά 7θέσια έχουν περιοριστεί και συχνά κοστίζουν ακριβά, το Jogger εξακολουθεί να παίζει σε ένα σχεδόν δικό του πεδίο.

Γιατί η Dacia επιμένει στο bi-fuel

Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη Dacia είναι η επιμονή της στην τεχνολογία Eco-G, δηλαδή στη λειτουργία με βενζίνη και υγραέριο. Για τον αγοραστή, το πλεονέκτημα είναι πρακτικό: μεγαλύτερη αυτονομία και χαμηλότερο κόστος χρήσης, χωρίς την πολυπλοκότητα ή την ανάγκη φόρτισης ενός plug-in hybrid.

Σε μια περίοδο όπου η αγορά στρέφεται έντονα προς υβριδικές λύσεις και τα ηλεκτρικά ανεβαίνουν σταδιακά, η Dacia συνεχίζει να ποντάρει σε μια πιο άμεση, απλή και οικονομικά κατανοητή προσέγγιση. Δεν προσπαθεί να πείσει τον οδηγό να αλλάξει ριζικά συνήθειες. Του προσφέρει ένα αυτοκίνητο με χαμηλότερο κόστος μετακίνησης, χωρίς να αλλάξει ο τρόπος που το χρησιμοποιεί.

Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την εμπορική επιτυχία της μάρκας στην Ευρώπη.

Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά

Το πρόγραμμα Dacia Your Way ισχύει έως τις 31 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου αποθέματος. Αυτό σημαίνει ότι η τελική διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο, έκδοση και σημείο πώλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το επίσημο site της Dacia στην Ελλάδα ή από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο διανομέων της μάρκας, ώστε να δουν ποια επιλογή τους συμφέρει περισσότερο: το χαμηλό επιτόκιο ή το άμεσο όφελος στην τιμή λιανικής.

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