ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Volkswagen Amarok: Όφελος έως 3.000 € με παράταση

ΤΕΤΑΡΤΗ | 07.01.2026
Autotypos Team
volkswagen-amarok-ofelos-eos-3-000-e-me-paratasi-788571

Η Volkswagen συνεχίζει να προσφέρει το Amarok, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα pick-up της αγοράς, με όφελος έως και 3.000 ευρώ – Μέχρι πότε;

Παράταση έως τις 28/02 του 2026 δίνει η Volkswagen στην προωθητική ενέργεια για το Amarok. Όσοι ενδιαφέρονται για ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας μπορούν να το αποκτήσουν στις εκδόσεις Life και Style με όφελος μέχρι και 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, για κάθε νέα παραγγελία έως τις 28/02/2026:

  • Το Amarok Life προσφέρεται με έκπτωση 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  • Το Amarok Style προσφέρεται με έκπτωση 3.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η προωθητική ενέργεια αφορά Ιδιώτες, Εταιρικούς και RAC πελάτες. Παράλληλα, στα Amarok Aventura και Amarok PanAmericana συνεχίζεται η προσφορά με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένα premium pick-up που ξεχωρίζει

Η δεύτερη γενιά του γερμανικού pick-up δεν αποτελεί απλώς συνέχεια του επιτυχημένου προκατόχου του — είναι ένα εντελώς νέο μοντέλο, εξελιγμένο από κοινού με το Ford Ranger, αλλά με καθαρόαιμο DNA Volkswagen στην αίσθηση, στον σχεδιασμό και στην ποιότητα.

Aποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη, την τεχνολογία και την καθημερινή πρακτικότητα, συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής, premium σχεδιασμό και κορυφαία άνεση, αποδεικνύοντας ότι ένα pick-up μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα ως αξιόπιστο εργαλείο δουλειάς και ως σύγχρονο σύμβολο lifestyle.

Είτε σε απαιτητικές off-road διαδρομές είτε στο αστικό περιβάλλον, ξεχωρίζει για την οδηγική του απόλαυση και την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει.

Amarok

Η διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει την υπεροχή του, καθώς το Amarok έχει κατακτήσει για τρίτη φορά το International Pick-up Award, αναδεικνυόμενο ως το Κορυφαίο Pick-up 2024-2025. Παράλληλα, η γκάμα του εμπλουτίζεται με το νέο χρώμα Reed Green Μεταλλικό, το οποίο αντικαθιστά το Mid Blue μεταλλικό, προσφέροντας μια ακόμη πιο δυναμική και σύγχρονη αισθητική.

Τι κρατάμε:

  • Παράταση στην προωθητική ενέργεια για το νέο Amarok δίνει η Volkswagen
  • Το γερμανικό pick-up είναι διαθέσιμο με όφελος έως και 3.000 ευρώ μέχρι τις 28/02/2026
  • Το Amarok διαθέτει καθαρόαιμο DNA Volkswagen, συνδυάζοντας αίσθηση, σχεδιασμό και ποιότητα

Tags
Πρόσφατες Ειδήσεις