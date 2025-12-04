quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Volkswagen: Ειδικές τιμές στη γκάμα SUV έως 31 Δεκεμβρίου

ΠΕΜΠΤΗ | 04.12.2025
Autotypos Team
volkswagen-eidikes-times-sti-gkama-suv-eos-31-dekemvriou-768299

Volkswagen Smart Deals με ειδικές τιμές σε δημοφιλή SUV της γερμανικής μάρκας μέχρι το τέλος του χρόνου

Το νέο πρόγραμμα της Volkswagen προσφέρει ειδικά οφέλη σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο από την πλούσια γκάμα της. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, η γερμανική μάρκα δίνει μια μοναδική ευκαιρία σε όσους θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους Volkswagen να το πραγματοποιήσουν με ουσιαστικό όφελος, ευέλικτες χρηματοδοτικές επιλογές και άμεση διαθεσιμότητα σε μοντέλα υψηλής ζήτησης.

Tα Smart Deals ισχύουν για ολόκληρη την γκάμα της Volkswagen, δίνοντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να επιλέξουν ακριβώς το μοντέλο και την τεχνολογία που τους ταιριάζει: από ευέλικτα compact έως δημοφιλή SUV, και από TSI κινητήρες μέχρι υβριδικά συστήματα κίνησης, με σημαντικά οφέλη που φτάνουν έως και €1.500.

Δείτε αναλυτικά το όφελος σε κάθε μοντέλο:

Taigo – όφελος €600

Η coupe-SUV, Taigo, με δυναμική σχεδίαση, ευρύχωρο εσωτερικό, προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και άνετη οδήγηση στην πόλη, προσφέρει στιλ και πρακτικότητα σε κάθε καθημερινή μετακίνηση.

T-Cross – όφελος €1.000

Το ευέλικτο μικρό SUV, T-Cross, με αναβαθμισμένο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους για την κατηγορία και στιβαρή συμπεριφορά στις καθημερινές διαδρομές, είναι πλέον διαθέσιμο με ακόμη πιο πλούσιες τεχνολογικές επιλογές που ενισχύουν την άνεση και την αίσθηση ασφάλειας για όλους τους επιβάτες.

T-Roc – όφελος €800

Το best-seller compact SUV, T-Roc, με χαρακτηριστική οδική αίσθηση, premium εσωτερικό, δυναμική εμφάνιση και εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας, αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε οδηγικό στιλ και κάθε περίσταση, χάρη στην ποιοτική κατασκευή και τον ευέλικτο χαρακτήρα του.

Διαβάστε επίσης: Νέο Volkswagen T-Roc: Αναλυτικά κινητήρες και εκδόσεις που θα δούμε στην Ελλάδα

Tiguan – όφελος έως €1.500

Το πλήρως ανανεωμένο Tiguan συνεχίζει την πορεία του ως ένα από τα δημοφιλέστερα SUV στην Ευρώπη, διατηρώντας σταθερά υψηλές πωλήσεις στη κατηγορία του. Προσφέρει κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και τεχνολογίες όπως Travel Assist, IQ.LIGHT και εξελιγμένα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές για οικογένειες και επαγγελματίες που αναζητούν άνεση, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Όλες οι ειδήσεις

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Cupra στην Ελλάδα – Το έχουν λατρέψει οι Έλληνες

Δοκιμάσαμε σε Off-Road το νέο τετρακίνητο υβριδικό Jeep Avenger 4xe

F1: Που και πότε θα δεις τον γεμάτο σασπένς αγώνα στο Άμπου Ντάμπι – Διάβασε όλα τα σενάρια

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Volkswagen#VW T-Cross#VW T-Roc#VW Taigo#VW Tiguan
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

volkswagen-etoimoparadota-chamiloteres-times-gia-4-dimofili-montela-des-paradeigmata-769070

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.07.2025

Volkswagen Ετοιμοπαράδοτα: Χαμηλότερες τιμές για 4 δημοφιλή μοντέλα – Δες παραδείγματα
ekptosi-8-000-evro-gia-to-koryfaio-oikogeneiako-suv-tis-volkswagen-pou-pou-kaiei-04-lt-100km-711455

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

22.11.2025

Έκπτωση 8.000 ευρώ για το κορυφαίο οικογενειακό SUV της Volkswagen που που καίει 0,4 lt/100km
pou-tha-vreis-metacheirismena-volkswagen-audi-kai-skoda-me-5-chronia-engyisi-kai-5-chronia-dorean-service-783527

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

19.11.2025

Πού θα βρεις μεταχειρισμένα Volkswagen, Audi και Skoda με 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν service
volkswagen-smart-deals-ofelos-eos-10-500-evro-gia-ta-pio-apodotika-montela-tis-gkamas-782217

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

07.11.2025

Volkswagen Smart Deals: Όφελος έως 10.500 ευρώ για τα πιο αποδοτικά μοντέλα της γκάμας
to-best-seller-volkswagen-b-suv-tora-me-ofelos-5-000-evro-758517

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

17.07.2025

Το best-seller Volkswagen B-SUV τώρα με όφελος 5.000 ευρώ
prosfora-mercedes-benz-nea-chamiloteri-timi-gia-to-fthinotero-montelo-tis-gkamas-680678

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

01.12.2025

Προσφορά Mercedes-Benz: Νέα χαμηλότερη τιμή για το φθηνότερο μοντέλο της γκάμας

Πρόσφατες Ειδήσεις