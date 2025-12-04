Volkswagen: Ειδικές τιμές στη γκάμα SUV έως 31 Δεκεμβρίου

Volkswagen Smart Deals με ειδικές τιμές σε δημοφιλή SUV της γερμανικής μάρκας μέχρι το τέλος του χρόνου

Το νέο πρόγραμμα της Volkswagen προσφέρει ειδικά οφέλη σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο από την πλούσια γκάμα της. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, η γερμανική μάρκα δίνει μια μοναδική ευκαιρία σε όσους θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους Volkswagen να το πραγματοποιήσουν με ουσιαστικό όφελος, ευέλικτες χρηματοδοτικές επιλογές και άμεση διαθεσιμότητα σε μοντέλα υψηλής ζήτησης.

Tα Smart Deals ισχύουν για ολόκληρη την γκάμα της Volkswagen, δίνοντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να επιλέξουν ακριβώς το μοντέλο και την τεχνολογία που τους ταιριάζει: από ευέλικτα compact έως δημοφιλή SUV, και από TSI κινητήρες μέχρι υβριδικά συστήματα κίνησης, με σημαντικά οφέλη που φτάνουν έως και €1.500.

Δείτε αναλυτικά το όφελος σε κάθε μοντέλο:

Taigo – όφελος €600

Η coupe-SUV, Taigo, με δυναμική σχεδίαση, ευρύχωρο εσωτερικό, προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και άνετη οδήγηση στην πόλη, προσφέρει στιλ και πρακτικότητα σε κάθε καθημερινή μετακίνηση.

T-Cross – όφελος €1.000

Το ευέλικτο μικρό SUV, T-Cross, με αναβαθμισμένο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους για την κατηγορία και στιβαρή συμπεριφορά στις καθημερινές διαδρομές, είναι πλέον διαθέσιμο με ακόμη πιο πλούσιες τεχνολογικές επιλογές που ενισχύουν την άνεση και την αίσθηση ασφάλειας για όλους τους επιβάτες.

T-Roc – όφελος €800

Το best-seller compact SUV, T-Roc, με χαρακτηριστική οδική αίσθηση, premium εσωτερικό, δυναμική εμφάνιση και εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας, αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε οδηγικό στιλ και κάθε περίσταση, χάρη στην ποιοτική κατασκευή και τον ευέλικτο χαρακτήρα του.

Tiguan – όφελος έως €1.500

Το πλήρως ανανεωμένο Tiguan συνεχίζει την πορεία του ως ένα από τα δημοφιλέστερα SUV στην Ευρώπη, διατηρώντας σταθερά υψηλές πωλήσεις στη κατηγορία του. Προσφέρει κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και τεχνολογίες όπως Travel Assist, IQ.LIGHT και εξελιγμένα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές για οικογένειες και επαγγελματίες που αναζητούν άνεση, ασφάλεια και αξιοπιστία.

