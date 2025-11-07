Volkswagen Smart Deals: Όφελος έως 10.500 ευρώ για τα πιο αποδοτικά μοντέλα της γκάμας

Σε μια περίοδο όπου κάθε ευρώ μετράει, η Volkswagen επαναφέρει δυναμικά το πρόγραμμα Smart Deals, προσφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη και πλούσιο εξοπλισμό σε όλη τη γκάμα των πιο δημοφιλών μοντέλων της.

Από το ηλεκτρικό ID.3 μέχρι το ευέλικτο T-Cross και το οικογενειακό Tiguan, η γερμανική μάρκα επιχειρεί να κάνει πιο προσιτή την πρόσβαση στη σύγχρονη, αποδοτική τεχνολογία της.

Έξυπνες προσφορές με πραγματική αξία

Το πρόγραμμα Smart Deals αφορά επιλεγμένα μοντέλα της Volkswagen με όφελος έως και 10.500 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση. Στόχος είναι να ενισχυθεί η n προσβασιμότητα τόσο στα ηλεκτρικά και plug-in hybrid όσο και στα αποδοτικά θερμικά μοντέλα, σε μια εποχή όπου η αυτοκίνηση αλλάζει μορφή αλλά οι ανάγκες των οδηγών παραμένουν ίδιες.

Τα Smart Deals δεν περιορίζονται μόνο σε μια απλή έκπτωση: σε αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνουν πρόσθετο εξοπλισμό χωρίς επιπλέον χρέωση, επεκτάσεις εγγύησης, ακόμα και προγράμματα χρηματοδότησης με 0% προκαταβολή ή ευνοϊκό επιτόκιο. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους θέλουν να περάσουν στο επόμενο στάδιο τεχνολογίας χωρίς να «ματώσουν» οικονομικά.

Ηλεκτρική μετάβαση με ID.3, ID.4 και ID.5

Στο επίκεντρο των προσφορών βρίσκονται τα αμιγώς ηλεκτρικά ID.3 και ID.4 και ID.5, τρία μοντέλα που έχουν ήδη εδραιωθεί στην αγορά ως σύμβολα της νέας εποχής της Volkswagen. Το ID.3 προσφέρεται με όφελος που φτάνει τα 9.500 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά hatchback με ευρωπαϊκή υπογραφή. Διαθέτει αυτονομία έως 557 km (WLTP) και κινητήρα 204 ίππων, ενώ συνδυάζει το γνώριμο DNA ποιότητας της VW με πλήρη ψηφιοποίηση και κορυφαία ασφάλεια.

Αντίστοιχα, το ID.4, το ηλεκτρικό SUV της μάρκας, επωφελείται επίσης από σημαντικό όφελος. Με χώρο αποσκευών 543 λίτρων, άνεση για οικογενειακή χρήση και αυτονομία έως 550 km, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ηλεκτρική καθημερινότητα χωρίς περιορισμούς. Με τις Smart Deals, η τιμή του φτάνει σε επίπεδα που πριν λίγους μήνες έμοιαζαν άπιαστα, με έκπτωση 10.500 ευρώ.

Plug-in υβριδικά για κάθε ανάγκη

Η Volkswagen συνεχίζει να υποστηρίζει τη μεταβατική τεχνολογία plug-in hybrid, δίνοντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να κινούνται ηλεκτρικά στην πόλη και βενζινοκίνητα στο ταξίδι. Στο πλαίσιο των Smart Deals, το Golf eHybrid και το Tiguan eHybrid επωφελούνται από σημαντικές εκπτώσεις, με κατανάλωση έως και 1,2 l/100 km και ηλεκτρική αυτονομία περίπου 100 km (WLTP).

Το Golf eHybrid, με 204 ίππους και DSG κιβώτιο, παραμένει το απόλυτο all-rounder της κατηγορίας, ενώ το Tiguan eHybrid προσφέρει περισσότερους χώρους και SUV χαρακτήρα, χωρίς να θυσιάζει την αποδοτικότητα. Και τα δύο μπορούν να φορτίσουν από οικιακή πρίζα ή wallbox, δίνοντας ουσιαστικό κίνητρο για όσους θέλουν να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη.

Βενζίνη με λογική – T-Cross, Taigo, T-Roc και Tiguan

Δεν λείπουν φυσικά και τα θερμικά μοντέλα με τους αποδοτικούς TSI κινητήρες, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των πωλήσεων της Volkswagen.

Το T-Cross, το πιο compact SUV της γκάμας, προσφέρεται με σημαντικό όφελος που αγγίζει τα 1.000 ευρώ, διατηρώντας τη φήμη του ως ευέλικτο και πρακτικό μοντέλο πόλης με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής.

Το Taigo συνδυάζει την ίδια βάση με πιο coupe σχεδίαση, ενώ το T-Roc, που εξακολουθεί να είναι ένα από τα best-seller της κατηγορίας, διατίθεται επίσης με Smart Deal όφελος έως 800 ευρώ. Όσοι κοιτούν πιο ψηλά, το Tiguan 1.5 eTSI με ήπια υβριδική υποβοήθηση προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση (150 ίπποι) και στην οικονομία, με προσεγμένο σαλόνι και κορυφαία τεχνολογία.

Η στρατηγική των Smart Deals δεν είναι τυχαία. Η Volkswagen θέλει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα και όπου οι τιμές πιέζουν προς τα πάνω. Με αυτά τα προγράμματα, ο Έλληνας αγοραστής αποκτά πρόσβαση σε πιστοποιημένα γερμανικά μοντέλα με υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και τεχνολογίας, χωρίς να αναζητά εκπτώσεις αλλού.

Επιπλέον, τα Smart Deals συνοδεύονται από 4 χρόνια εγγύηση, δωρεάν οδική βοήθεια και δυνατότητα χρηματοδότησης Volkswagen Financial Services με ευελιξία στη διάρκεια και στις δόσεις. Έτσι, η μάρκα δεν προσφέρει απλώς έκπτωση, αλλά ένα πλήρες πακέτο ιδιοκτησίας που μειώνει το συνολικό κόστος χρήσης.

Σε μια εποχή που οι τιμές των αυτοκινήτων ανεβαίνουν, τα Smart Deals λειτουργούν σαν μια έξυπνη “δεύτερη ευκαιρία” για όποιον έχασε τις μεγάλες κρατικές επιδοτήσεις αλλά θέλει Volkswagen με τεχνολογία αιχμής χωρίς να κάνει οικονομικούς συμβιβασμούς. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο έως εξαντλήσεως αποθεμάτων, και αφορά τόσο ιδιώτες όσο και εταιρικούς πελάτες, με δυνατότητα συμμετοχής σε leasing.

Τι κρατάμε;

Όφελος έως 10.500 € για ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα.

για ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα. Προγράμματα χρηματοδότησης και επέκταση εγγύησης 4 ετών χωρίς επιπλέον κόστος.

και χωρίς επιπλέον κόστος. Διαθέσιμα σε όλη τη γκάμα: ID.3, ID.4, Golf eHybrid, Tiguan, T-Cross, T-Roc, Taigo .

. Πραγματική εξοικονόμηση και πρόσβαση σε premium τεχνολογία χωρίς υπερβολές.

