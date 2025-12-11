quattroruote-icon
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Volkswagen Smart Deals: Τα μοντέλα που έχουν έκπτωση έως 17.500 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 11.12.2025
Autotypos Team
volkswagen-smart-deals-ta-montela-pou-echoun-ekptosi-eos-17-500-evro-780186

H Volkswagen παρουσιάζει τα Smart Deals, προσφέροντας οικονομικά οφέλη έως και 17.500 ευρώ για μοντέλα της γκάμας της

Smart Deals της Volkswagen κάνουν την ηλεκτρική γκάμα της εταιρείας πιο εύκολα προσβάσιμη, προσφέροντας λύσεις σε όλες τις βασικές κατηγορίες της αγοράς. Με σημαντικά οφέλη που φτάνουν έως €17.500, η Volkswagen κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή.

ID.3 – όφελος έως €9.500

Το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback νέας γενιάς, σχεδιασμένο για αστική ευελιξία και καθημερινή οικονομία. Προσφέρει μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, compact διαστάσεις, προηγμένο ψηφιακό cockpit και κορυφαία ενεργητική ασφάλεια. Αποτελεί μια ιδανική πρόταση για όσους θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην ηλεκτρική οδήγηση χωρίς συμβιβασμούς.

ID.4 – όφελος έως €10.500

Το ηλεκτρικό SUV της Volkswagen συνδυάζει άνεση, χώρους, μεγάλη αυτονομία και τεχνολογία αιχμής. Με υψηλή ποιότητα κατασκευής, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και ευρύχωρο εσωτερικό, το ID.4 αποτελεί μια ολοκληρωμένη οικογενειακή επιλογή για όσους αναζητούν ηλεκτροκίνηση χωρίς περιορισμούς.

ID.5 – όφελος έως €7.500

Το premium coupe SUV της οικογένειας ID., με αεροδυναμική σχεδίαση, δυναμικό προφίλ και εντυπωσιακό επίπεδο άνεσης. Προσφέρει μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης και υψηλή ψηφιακή εμπειρία, αποτελώντας μία πιο στιλιστική και sport επιλογή στην αμιγώς ηλεκτρική κατηγορία.

ID.7 – όφελος έως €17.500

Το νέο μεγάλο ηλεκτρικό fastback της Volkswagen ξεχωρίζει για την κορυφαία αεροδυναμική του, το premium σαλόνι και την εξαιρετική άνεση στα ταξίδια και τις μεγάλες αποστάσεις. Με προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, αυτονομία που ξεπερνά τα 700km, και ενσωματωμένες όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες της Volkswagen το ID.7 αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτροκίνησης της μάρκας για κάθε απαίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα ID.3, ID.4, ID.5 και ID.7 στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της μάρκας και να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Τι κρατάμε:

  • Smart Deals και μοναδικά οφέλη για τα ηλεκτρικά της Volkswagen
  • Ειδικές τιμές για τα Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 και ID.7 
  • Επωφεληθείτε από τις ειδικές τιμές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του

Maxus T60 MAX: Νέο κεφάλαιο στα Ελληνικά pick-up, με 215 ίππους και προσιτή τιμή

Το Tesla που κάνει 534 km με ένα γέμισμα, 0-100 km/h σε 6,2 sec και έχει τιμή 33.990 ευρώ

Tags
#Volkswagen#Volkswagen ID.3#Volkswagen ID.4#VW ID.5#VW ID.7
Πρόσφατες Ειδήσεις