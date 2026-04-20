Volkswagen Tiguan: Ενισχύεται στην Ελλάδα με πιο πλούσιο και τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό – Από 33.990 ευρώ

Το Volkswagen Tiguan αναβαθμίζει τη γκάμα του στην Ελλάδα με πλουσιότερο εξοπλισμό, DSG σε όλες τις εκδόσεις και τιμή εκκίνησης 33.990 ευρώ.

Η Volkswagen ανανεώνει ουσιαστικά την εμπορική πρόταση του Tiguan στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας τον εξοπλισμό του και διατηρώντας παράλληλα μια πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που έρχεται πλέον πιο «γεμάτο» από πριν, με περισσότερο τεχνολογικό περιεχόμενο, περισσότερα συστήματα υποβοήθησης και με τιμή εκκίνησης από 33.990 ευρώ.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο η αρχική τιμή. Είναι κυρίως ότι η Volkswagen επιχειρεί να ανεβάσει συνολικά την αξία της πρότασης του Tiguan, ειδικά στις εκδόσεις More και R-Line More, οι οποίες πλέον αποκτούν πιο πλήρη εξοπλιστική ταυτότητα. Ταυτόχρονα, το μοντέλο συνεχίζει να καλύπτει διαφορετικά προφίλ χρήσης, από mild hybrid και diesel μέχρι plug-in hybrid εκδόσεις με πολύ ισχυρό φορολογικό ενδιαφέρον για εταιρικούς χρήστες.

Τι αλλάζει στη γκάμα του Tiguan

Η ουσία της αναβάθμισης βρίσκεται στον εξοπλισμό. Η Volkswagen βάζει στο προσκήνιο τις εκδόσεις More και R-Line More, θέλοντας να δώσει στο Tiguan πιο έντονο premium και τεχνολογικό αποτύπωμα μέσα στην κατηγορία του.

Συγκεκριμένα, οι δύο αυτές εκδόσεις περιλαμβάνουν:

Travel Assist με Emergency Assist

Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης

κάμερα 360°

Head-Up Display

Με απλά λόγια, η Volkswagen δεν προσθέτει μεμονωμένα extras, αλλά ενισχύει το Tiguan σε πεδία που παίζουν πραγματικό ρόλο στην καθημερινότητα. Ευκολότερο παρκάρισμα, περισσότερη υποβοήθηση στο ταξίδι και συνολικά πιο ξεκούραστη οδήγηση.

Παράλληλα, από τη βασική έκδοση Life και πάνω είναι διαθέσιμα συστήματα όπως το Pre-Crash και το Keyless Access, στοιχεία που ανεβάζουν το επίπεδο άνεσης και ασφάλειας από χαμηλότερα επίπεδα τιμής.

Αυτόματο κιβώτιο DSG στάνταρ σε όλη τη γκάμα

Ένα από τα πιο ουσιαστικά σημεία της νέας εμπορικής πρότασης είναι ότι το αυτόματο κιβώτιο DSG περιλαμβάνεται πλέον στον βασικό εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις.

Από πλευράς κινητήρων η γκάμα του περιλαμβάνει:

1.5 eTSI mild hybrid

2.0 TDI diesel

1.5 eHybrid plug-in hybrid

Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο μπορεί να καλύψει διαφορετικά σενάρια χρήσης. Ένας ιδιώτης που κινείται κυρίως σε πόλη και θέλει πιο λογικό κόστος αγοράς μπορεί να κοιτάξει το mild hybrid. Κάποιος που γράφει πολλά χιλιόμετρα εξακολουθεί να έχει την επιλογή diesel. Και όποιος αναζητά plug-in hybrid με χαμηλό εταιρικό κόστος και μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, έχει πλέον πολύ ισχυρές επιλογές.

Ξεχωρίζει το Tiguan eHybrid

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η Volkswagen στις plug-in hybrid εκδόσεις του Tiguan. Εδώ το μοντέλο διατίθεται με 204 PS και 272 PS, προσφέροντας όχι μόνο ισχυρές επιδόσεις αλλά και ουσιαστικό πλεονέκτημα για εταιρική χρήση.

Ο λόγος είναι ότι οι εκπομπές CO2 παραμένουν κάτω από 50 g/km, άρα δεν προκύπτει φόρος εταιρικής χρήσης. Για τις επιχειρήσεις και τους χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων, αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι plug-in hybrid εκδόσεις κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Η Volkswagen επισημαίνει επίσης ότι το Tiguan eHybrid προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 143 km, μαζί με δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 40 kW. Αυτά τα δύο στοιχεία το κάνουν πιο ολοκληρωμένο από πολλά plug-in SUV της αγοράς, γιατί του επιτρέπουν να καλύπτει μεγάλο μέρος της καθημερινής μετακίνησης σαν ηλεκτρικό, χωρίς να χάνει την άνεση της θερμικής εφεδρείας για μεγαλύτερα ταξίδια.

Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

Η νέα γκάμα του Tiguan διαμορφώνεται ως εξής:

Trend 1.5 eTSI 130 PS DSG από 33.990 ευρώ

More 1.5 eTSI 150 PS DSG από 38.990 ευρώ

R-Line More 1.5 eTSI 150 PS DSG από 45.590 ευρώ

2.0 TDI 150 PS DSG Life από 43.990 ευρώ

1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line από 48.780 ευρώ

1.5 eHybrid 272 PS DSG R-Line από 49.580 ευρώ

*Οι τιμές των eHybrid περιλαμβάνουν όφελος προωθητικής ενέργειας 3.000 ευρώ.

Τι κρατάμε;