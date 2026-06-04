Υβριδικό SUV της CUPRA με 272 ίππους και κατανάλωση 0,5 lt/100km έχει έκπτωση 4.000 ευρώ

Το CUPRA Terramar VZ e-Hybrid με 272 PS προσφέρεται με έκπτωση 4.000 ευρώ και κατανάλωση από 0,5 lt/100 km.

Το CUPRA Terramar VZ e-Hybrid είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα plug-in hybrid SUV της αγοράς, καθώς συνδυάζει υψηλή ισχύ, μεγάλους χώρους και πολύ χαμηλή εργοστασιακή κατανάλωση. Αυτή την περίοδο, η έκδοση των 272 PS προσφέρεται στην Ελλάδα με έκπτωση λιανικής 4.000 ευρώ, μειώνοντας αισθητά την τελική τιμή αγοράς.

Η τιμή του μοντέλου διαμορφώνεται πλέον στις 47.790 ευρώ, από 51.790 ευρώ, για την έκδοση VZ e-Hybrid. Πρόκειται για την ισχυρότερη plug-in hybrid εκδοχή του Terramar, με συνδυαστική απόδοση 272 PS και ροπή 400 Nm, η οποία τοποθετεί το ισπανικό SUV σε πιο σπορ επίπεδο από αρκετούς ανταγωνιστές της κατηγορίας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρά την ισχύ του, το Terramar VZ e-Hybrid ανακοινώνει μέση εργοστασιακή κατανάλωση 0,5 lt/100 km. Όπως συμβαίνει σε όλα τα plug-in hybrid, αυτή η τιμή επιτυγχάνεται όταν η μπαταρία φορτίζεται συχνά και το αυτοκίνητο αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρική του αυτονομία.

VZ e-Hybrid με 272 PS

Η έκδοση VZ e-Hybrid συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TSI με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 272 PS και 400 Nm ροπής. Η ισχύς περνά στον δρόμο μέσω αυτόματου κιβωτίου, με το Terramar να προσφέρει επιδόσεις που ξεφεύγουν από τη συνηθισμένη λογική ενός οικογενειακού SUV.

Η επιτάχυνση από 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,3 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 215 km/h. Τα νούμερα αυτά δείχνουν ότι η CUPRA δεν αντιμετωπίζει το Terramar απλώς ως ένα πρακτικό plug-in hybrid, αλλά ως ένα SUV με σαφή σπορ προσανατολισμό.

Σε αυτό βοηθά και η συνολική φιλοσοφία της μάρκας, που παραδοσιακά δίνει έμφαση στην οδηγική αίσθηση, στο πιο άμεσο τιμόνι και στη δυναμικότερη ρύθμιση του πλαισίου.

Κατανάλωση 0,5 lt/100 km, αλλά με μια βασική προϋπόθεση

Η επίσημη κατανάλωση των 0,5 lt/100 km είναι εντυπωσιακή, ειδικά για ένα μεγάλο SUV με 272 PS. Ωστόσο, χρειάζεται σωστή ανάγνωση. Στα plug-in hybrid μοντέλα, οι εργοστασιακές τιμές κατανάλωσης προκύπτουν με φορτισμένη μπαταρία και με υψηλό ποσοστό ηλεκτρικής κίνησης.

Άρα, για να δει ο οδηγός στην πράξη πολύ χαμηλή κατανάλωση βενζίνης, πρέπει να φορτίζει συστηματικά την μπαταρία. Αν το Terramar χρησιμοποιείται καθημερινά με γεμάτη μπαταρία και οι διαδρομές είναι κυρίως αστικές ή περιαστικές, τότε μπορεί να κινηθεί για μεγάλα διαστήματα χωρίς καύσιμο.

Η CUPRA ανακοινώνει ηλεκτρική αυτονομία έως 118 km, χάρη στη μπαταρία των 20 kWh. Αυτό σημαίνει ότι για πολλούς οδηγούς οι καθημερινές μετακινήσεις μπορούν να καλυφθούν σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά, με τον κινητήρα βενζίνης να μπαίνει περισσότερο στο παιχνίδι σε ταξίδια ή σε διαδρομές μεγαλύτερης διάρκειας.

Γιατί η μεγάλη μπαταρία αλλάζει την καθημερινή χρήση

Η μπαταρία των 20 kWh είναι μεγάλο μέγεθος για plug-in hybrid SUV και αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Terramar VZ e-Hybrid. Η μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο περισσότερο σαν ηλεκτρικό στην καθημερινότητα και λιγότερο σαν συμβατικό υβριδικό.

Αυτό κάνει τη διαφορά σε διαδρομές όπως σπίτι-γραφείο, σχολείο, γυμναστήριο, ψώνια ή μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Αν υπάρχει δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στην εργασία, η βενζίνη μπορεί να χρησιμοποιείται ελάχιστα στην καθημερινή χρήση.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν το αυτοκίνητο δεν φορτίζεται συχνά, το πλεονέκτημα του plug-in hybrid περιορίζεται. Τότε το Terramar εξακολουθεί να λειτουργεί ως υβριδικό SUV, όμως η κατανάλωση δεν μπορεί να παραμείνει στα επίπεδα που ανακοινώνει ο κύκλος μέτρησης.

Σπορ χαρακτήρας με οικογενειακή πρακτικότητα

Το Terramar δεν είναι μικρό SUV. Έχει ξεκάθαρα οικογενειακό προσανατολισμό, με άνετη καμπίνα και χώρους που καλύπτουν τις ανάγκες τεσσάρων ή πέντε επιβατών. Η CUPRA έχει δώσει έμφαση σε μια πιο οδηγοκεντρική διάταξη, με δυναμική σχεδίαση και ψηφιακό περιβάλλον.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζει η οθόνη αφής των 12,9 ιντσών, η οποία είναι ελαφρώς στραμμένη προς τον οδηγό, καθώς και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με δυνατότητες παραμετροποίησης. Η εικόνα είναι σύγχρονη, με έμφαση στην τεχνολογία και στη συνδεσιμότητα, όπως περιμένει κανείς από ένα νέο μοντέλο της CUPRA.

Ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται από 400 έως 490 λίτρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση, τιμή που επηρεάζεται από την ύπαρξη της μπαταρίας του plug-in hybrid συστήματος. Δεν είναι ο μεγαλύτερος της κατηγορίας, αλλά παραμένει επαρκής για οικογενειακή χρήση.

Με ενεργή ανάρτηση DCC στην έκδοση VZ

Η έκδοση VZ διαθέτει στον εξοπλισμό της την ενεργή ανάρτηση DCC, ένα στοιχείο που ταιριάζει στη φιλοσοφία του Terramar. Η ανάρτηση μπορεί να μεταβάλλει τη σκληρότητά της, επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόζει το αυτοκίνητο ανάλογα με τη χρήση.

Σε πιο άνετη ρύθμιση, το SUV είναι κατάλληλο για καθημερινές διαδρομές και ταξίδι. Σε πιο σπορ επιλογές, το αμάξωμα ελέγχεται καλύτερα, το τιμόνι αποκτά πιο άμεση αίσθηση και το αυτοκίνητο δείχνει πιο πρόθυμο σε δρόμο με στροφές.

Αυτό είναι και ένα από τα σημεία που διαφοροποιούν το Terramar από αρκετά πιο ουδέτερα οικογενειακά SUV. Η CUPRA προσπαθεί να κρατήσει τον πρακτικό χαρακτήρα, αλλά χωρίς να χάσει την οδηγική ταυτότητα που έχει χτίσει ως μάρκα.

Έκπτωση 4.000 ευρώ για λιανικές πωλήσεις

Η σημαντικότερη είδηση για την ελληνική αγορά είναι η προωθητική ενέργεια των 4.000 ευρώ για τις λιανικές πωλήσεις του CUPRA Terramar VZ e-Hybrid.

Με αυτή την έκπτωση, η τιμή μειώνεται από τις 51.790 ευρώ στις 47.790 ευρώ. Η διαφορά είναι σημαντική, ειδικά σε μια κατηγορία όπου τα plug-in hybrid SUV υψηλής ισχύος συνήθως ξεπερνούν εύκολα το όριο των 50.000 ευρώ.

Μοντέλο Αρχική τιμή Έκπτωση λιανικής Τελική τιμή CUPRA Terramar VZ e-Hybrid 272 PS 51.790 € 4.000 € 47.790 €

Η έκδοση VZ διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό, με στοιχεία όπως ενεργή ανάρτηση DCC, Adaptive Cruise Control, ψηφιακό πίνακα οργάνων, τριζωνικό αυτόματο κλιματισμό και ηλεκτρικό άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών.

Τι ισχύει για τους εταιρικούς χρήστες

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εταιρικοί χρήστες δεν επωφελούνται από την ίδια έκπτωση λιανικής. Ωστόσο, το CUPRA Terramar VZ e-Hybrid διατηρεί ενδιαφέρον για εταιρική χρήση λόγω των χαμηλών εκπομπών CO2.

Οι εκπομπές του παραμένουν κάτω από τα 50 g/km, στοιχείο που το κρατά σε ευνοϊκή θέση ως εταιρικό αυτοκίνητο, ειδικά σε σχέση με άλλα plug-in hybrid μοντέλα που επηρεάζονται από τις αλλαγές στα πρότυπα μέτρησης και στη φορολογική μεταχείριση.

Διαβάστε επίσης: Ποια εταιρικά αυτοκίνητα σταματούν να έχουν οικονομικά προνόμια;

Αυτό έχει σημασία για στελέχη και εταιρείες που αναζητούν ένα δυνατό, premium σε αίσθηση SUV, αλλά θέλουν παράλληλα χαμηλή φορολογική επιβάρυνση και δυνατότητα καθημερινής ηλεκτρικής χρήσης.

Τι κρατάμε;