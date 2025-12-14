5άστερο το νέο αγαπημένο luxury SUV των Ελλήνων στις δοκιμές ασφαλείας – Έχει τιμή 111.969 ευρώ

Στην εποχή που τα ηλεκτρικά SUV γίνονται ολοένα και πιο ισχυρά, ένα νέο πολυτελές μοντέλο έρχεται να ανεβάσει τον πήχη, συνδυάζοντας την ταχύτητα ενός supercar με την άνεση και την τεχνολογική αρτιότητα ενός κορυφαίου grand tourer.

Η Porsche Cayenne Electric σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη γερμανική φίρμα. Η μάρκα που όρισε την έννοια του σπορ SUV φέρνει τώρα ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που συνδυάζει επιτάχυνση supercar, πολυτέλεια Gran Turismo και πραγματική χρηστικότητα SUV. Με τιμή εκκίνησης τα 111.968 ευρώ στην Ελλάδα, η ηλεκτρική Cayenne στοχεύει στο ίδιο κοινό που για χρόνια εμπιστεύτηκε τις ισχυρές εκδόσεις Turbo, αλλά τώρα ζητά απόδοση χωρίς εκπομπές και τεχνολογία αιχμής. Οι Cayenne Electric και Cayenne Turbo Electric αποτελούν δύο πλευρές της ίδιας φιλοσοφίας: απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε δύναμη, άνεση και ηλεκτρική καινοτομία.

Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς

Στις δοκιμές του Euro NCAP, η νέα Cayenne απέσπασε 5 αστέρια, επιβεβαιώνοντας ότι η Porsche δεν αντιμετωπίζει την ταχύτητα και την ασφάλεια ως αντίπαλες έννοιες. Οι μετρήσεις έδειξαν 94% προστασία ενηλίκων, 89% για παιδιά και 85% για τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας, αποτελέσματα που τη φέρνουν στην κορυφή της κατηγορίας. Η Cayenne Electric διαθέτει πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης: Autonomous Emergency Braking, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring και Surround View 3D. Η ενεργητική διαχείριση πρόσκρουσης και οι πολλαπλοί αερόσακοι τελευταίας γενιάς εξασφαλίζουν κορυφαίο επίπεδο προστασίας.

Επιδόσεις που ξεπερνούν κάθε SUV

Η Cayenne Electric αποδίδει 408 PS, που ανεβαίνουν στα 442 PS και 835 Nm με ενεργοποιημένο το Launch Control, επιταχύνοντας στα 100 km/h σε μόλις 4,8’’. Η Turbo Electric, όμως, μετατρέπει κάθε ταξίδι σε εμπειρία υπεραυτοκινήτου: 1.156 PS, 1.500 Nm, 0-100 km/h σε 2,5’’ και 0-200 km/h σε 7,4’’. Οι τιμές αυτές την καθιστούν το ισχυρότερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της Porsche. Το σύστημα τετρακίνησης ePTM, η αρχιτεκτονική 800V και η άμεση ψύξη λαδιού του πίσω ηλεκτροκινητήρα εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση, ακόμη και σε επαναλαμβανόμενες επιταχύνσεις ή έντονη χρήση σε πίστα. Στην καθημερινότητα, η ανάκτηση ενέργειας έως 600 kW σημαίνει ότι έως και 97% των φρεναρισμάτων γίνονται αποκλειστικά από τους ηλεκτροκινητήρες.

Μπαταρία, αυτονομία και φόρτιση

Η μπαταρία των 113 kWh βρίσκεται στο κέντρο του αμαξώματος, με αναβαθμισμένο κύκλωμα ψύξης που διασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία και υψηλή διάρκεια ζωής. Η αυτονομία WLTP φτάνει τα 642 km για τη βασική έκδοση και 623 km για την Turbo. Η ταχεία φόρτιση DC έως 390 kW (υπό προϋποθέσεις 400 kW) επιτρέπει φόρτιση 10–80% σε λιγότερο από 16 λεπτά, ενώ σε 10 λεπτά προστίθενται περίπου 325 km αυτονομίας. Προαιρετικά, υπάρχει ασύρματη φόρτιση (inductive) έως 11 kW, απλώς παρκάροντας πάνω από ειδική πλάκα – χαρακτηριστικό που αναδεικνύει το πόσο προηγμένη είναι η Cayenne Electric στη διαχείριση ενέργειας.

Πλατφόρμα και οδική συμπεριφορά

Η ηλεκτρική Cayenne ενσωματώνει τη νέα Adaptive Air Suspension με PASM ως στάνταρ, προσφέροντας κορυφαία ισορροπία ανάμεσα σε άνεση και έλεγχο. Η Turbo διαθέτει PTV Plus (ηλεκτρονικό πίσω διαφορικό) και τετραδιεύθυνση, με τους πίσω τροχούς να στρίβουν έως 5°. Το σύστημα Porsche Active Ride, διαθέσιμο στην Turbo, αποτελεί τεχνολογικό διαμάντι: αντισταθμίζει σχεδόν πλήρως τις κλίσεις του αμαξώματος, εξασφαλίζοντας σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες και απίστευτη άνεση σε χαμηλές. Πρόκειται για μια πραγματικά πολυδιάστατη οδηγική εμπειρία, με τη σφραγίδα Porsche.

Αεροδυναμική και σχεδίαση

Ο συντελεστής οπισθέλκουσας Cd 0,25 είναι από τους χαμηλότερους στην κατηγορία. Το Porsche Active Aerodynamics (PAA) χρησιμοποιεί κινούμενα flaps, adaptive roof spoiler και active aeroblades για να βελτιώνει τη ροή του αέρα και να μειώνει την κατανάλωση. Η σχεδίαση συνδυάζει την αισθητική καθαρότητα με το δυναμισμό: λεπτή φωτεινή λωρίδα Matrix LED εμπρός, ρέουσα οροφή και μυώδες πίσω τμήμα. Στη Turbo Electric, οι λεπτομέρειες σε απόχρωση Turbonite και το διαθέσιμο Off-Road πακέτο αποκαλύπτουν τον διττό χαρακτήρα του μοντέλου: κομψό στην πόλη, έτοιμο για περιπέτεια.

Εσωτερικό: πολυτέλεια και ψηφιακή εμπειρία

Στο εσωτερικό, η Cayenne Electric δείχνει γιατί αποτελεί το σημείο αναφοράς των luxury SUV. Με μήκος 4.985 mm και μεταξόνιο 3.023 mm, προσφέρει ακόμα περισσότερους χώρους, ειδικά για τους πίσω επιβάτες. Ο οδηγός αντικρίζει το νέο Flow Display, μια κυρτή OLED οθόνη που ενώνεται με την κονσόλα, δίπλα σε ψηφιακό πίνακα οργάνων 14,25’’ και προαιρετική οθόνη συνοδηγού 14,9’’. Για πρώτη φορά στην Cayenne, υπάρχει Head-Up Display με επαυξημένη πραγματικότητα, που προβάλλει στοιχεία σε εικονική επιφάνεια 87 ιντσών. Τα Mood Modes μεταβάλλουν φωτισμό, ήχο και ατμόσφαιρα ανάλογα με τη διάθεση, ενώ η πανοραμική οροφή με Variable Light Control και η θέρμανση panel στις επιφάνειες δημιουργούν ένα περιβάλλον πραγματικής ηρεμίας. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 781 λίτρα (1.588 L με αναδίπλωση) συν 90 L frunk, ενώ η ρυμούλκηση αγγίζει τους 3,5 τόνους.

Τιμές στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η Porsche Cayenne Electric ξεκινά από 111.968 ευρώ για την έκδοση με 442 PS (Overboost με Launch Control), η οποία επιταχύνει στα 100 km/h σε 4,8 δευτερόλεπτα και προσφέρει αυτονομία έως 642 km (WLTP), ανάλογα με τη διαμόρφωση. Πάνω από αυτή τοποθετείται η Cayenne Turbo Electric, με τιμή εκκίνησης 175.248 ευρώ, ισχύ έως 1.156 PS, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 2,5 δευτερόλεπτα και αυτονομία έως 617 km.

Τι κρατάμε;

5 αστέρια Euro NCAP – κορυφαία ασφάλεια για ηλεκτρικό SUV

– κορυφαία ασφάλεια για ηλεκτρικό SUV Έως 1.156 PS , 2,5’’ για 0-100 km/h, φόρτιση έως 400 kW

, 2,5’’ για 0-100 km/h, φόρτιση έως 400 kW Αυτονομία έως 642 km , αερανάρτηση και κορυφαία άνεση

, αερανάρτηση και κορυφαία άνεση Premium πολυτέλεια, τεχνολογία αιχμής και ασύγκριτη χρηστικότητα

