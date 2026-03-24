Αυτά είναι τα 5 φθηνότερα ηλεκτρικά με αυτονομία πάνω από 500 km

Η αυτονομία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει περάσει σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας, όπου τα 500 km δεν αποτελούν εξαίρεση αλλά καθημερινότητα.

Η αυτονομία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει πάψει να είναι το βασικό εμπόδιο και έχει γίνει πλέον το σημείο εκκίνησης. Σήμερα, τα 500 km WLTP δεν είναι στόχος, αλλά προϋπόθεση για όποιον θέλει να χρησιμοποιεί ένα EV χωρίς περιορισμούς. Και αυτό είναι που αλλάζει πραγματικά την αγορά: δεν μιλάμε πια για “δεύτερο αυτοκίνητο πόλης”, αλλά για πλήρη αντικατάσταση ενός θερμικού. Στην ελληνική αγορά, όμως, υπάρχει μια λεπτή ισορροπία. Από τη μία, η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Από την άλλη, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Αν αφήσουμε στην άκρη επιδοτήσεις και προσφορές και δούμε καθαρά τον τιμοκατάλογο, τότε η εικόνα ξεκαθαρίζει: τα πραγματικά «φθηνά» ηλεκτρικά με πάνω από 500 km είναι λίγα και συγκεκριμένα. Αυτά είναι τα πέντε που σήμερα κάνουν τη διαφορά.

Το Tesla Model 3 παραμένει το σημείο αναφοράς όταν μιλάμε για αυτονομία και αποδοτικότητα. Η βασική έκδοση με πίσω κίνηση καλύπτει 534 km με μία φόρτιση (WLTP), προσφέροντας μια εμπειρία χρήσης που δύσκολα αντιγράφεται. Δεν είναι απλώς το range, αλλά το πόσο κοντά μένει στην πραγματικότητα. Με τιμή εκκίνησης 36.990 €, το Model 3 είναι το φθηνότερο της λίστας, αλλά ταυτόχρονα και το πιο ολοκληρωμένο. Το οικοσύστημα, το software και η συνολική εμπειρία το κάνουν να ξεχωρίζει. Είναι το EV που δεν σε βάζει σε διαδικασία προσαρμογής. Απλώς το οδηγείς.

Το BYD Atto 3 EVO είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς αλλάζει η αγορά. Με αυτονομία που φτάνει τα 510 km WLTP και τιμή εκκίνησης στα 39.990€, τοποθετείται ξεκάθαρα ως το πιο προσιτό SUV που ξεπερνά το κρίσιμο όριο. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να το βάλει στην κορυφή της λίστας. Πέρα από τα νούμερα, το Atto 3 EVO δείχνει και τη νέα φιλοσοφία των Κινέζων κατασκευαστών. Δεν προσπαθεί απλώς να είναι φθηνό, αλλά πλήρες. Εξοπλισμός, ποιότητα και τεχνολογία βρίσκονται σε επίπεδο που πριν λίγα χρόνια θα χαρακτήριζες premium. Είναι το αυτοκίνητο που αποδεικνύει ότι η μεγάλη αυτονομία δεν χρειάζεται πλέον υψηλό κόστος.

Το MG4 Extended Range είναι ίσως το πιο «καθαρό» value-for-money της αγοράς. Με αυτονομία που αγγίζει τα 544 km WLTP, καταφέρνει να προσφέρει πραγματική χρηστικότητα σε τιμή που παραμένει κοντά στα 42.450€. Και το κάνει χωρίς να ανήκει σε SUV κατηγορία, κάτι που το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Στην πράξη, το MG4 είναι ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται στον μέσο οδηγό. Είναι hatchback, εύκολο στην πόλη και ταυτόχρονα ικανό για ταξίδι. Δεν εντυπωσιάζει με πολυτέλεια, αλλά με ουσία. Και σε αυτή την κατηγορία, αυτό είναι που μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Το Kia EV3 είναι το πιο νέο μοντέλο αυτής της λίστας και ίσως το πιο ενδεικτικό για το πού πάει η αγορά. Στην έκδοση Long Range, φτάνει περίπου τα 600 km WLTP, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά σε αυτή την κατηγορία τιμής. Με εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης κοντά στα 43.990 €, το EV3 φέρνει τη λογική των μεγάλων ηλεκτρικών SUV σε πιο compact διαστάσεις. Και αυτό είναι το σημαντικό: δεν θυσιάζει την αυτονομία για να μειώσει το κόστος. Αντίθετα, δείχνει ότι τα 500 km είναι απλώς η αρχή.

Το Hyundai Ioniq 5 Long Range κλείνει τη λίστα ως μια πιο ακριβή αλλά ολοκληρωμένη πρόταση. Με αυτονομία 570 km WLTP και τιμή που ξεκινά από 43.990 €, δεν ανήκει στους «φθηνούς», αλλά αξίζει να βρίσκεται εδώ ως σημείο αναφοράς. Η διαφορά του βρίσκεται στη συνολική εμπειρία. Χώροι, ποιότητα κύλισης και κυρίως η 800V αρχιτεκτονική που επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση. Είναι από τα λίγα ηλεκτρικά που μπορούν να καλύψουν πραγματικά μεγάλες αποστάσεις χωρίς να σε κουράσουν. Και αυτό είναι κάτι που δεν αποτυπώνεται μόνο σε νούμερα.

Τι κρατάμε;