Αυτά είναι τα αυτοκίνητα με τη μεγαλύτερη εγγύηση στην Ελλάδα – Πάνω από 10 χρόνια

Στην εποχή που το κόστος service και ανταλλακτικών έχει αυξηθεί, η εγγύηση λειτουργεί ως «ασφάλεια ηρεμίας».

Στην ελληνική αγορά, όπου οι οδηγοί κρατούν το αυτοκίνητό τους για πολλά χρόνια, το πόσο διαρκεί η εργοστασιακή εγγύηση παίζει καθοριστικό ρόλο. Δεν είναι μόνο το νούμερο, αλλά και η ψυχολογία ότι έχεις την κάλυψη της μάρκας για παραπάνω από μία δεκαετία.

Toyota: 11 χρόνια με το πρόγραμμα Toyota Relax

Η Toyota έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Toyota Relax, που επιτρέπει να φτάσει η εγγύηση του αυτοκινήτου έως και 11 έτη ή 200.000 χλμ.. Η βασική εργοστασιακή κάλυψη ξεκινά από τα 6 χρόνια/180.000 χλμ., και κάθε φορά που ο ιδιοκτήτης κάνει το ετήσιο service σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, η εγγύηση ανανεώνεται αυτόματα για έναν ακόμη χρόνο. Έτσι, βήμα-βήμα, μπορεί να επεκταθεί μέχρι την 11ετία.

Εκτός από την κύρια εγγύηση, η Toyota προσφέρει:

12 χρόνια αντισκωριακή προστασία , χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.

, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. 3 χρόνια βαφή αμαξώματος , ανεξάρτητα από χρήση.

, ανεξάρτητα από χρήση. Εγγύηση υβριδικής μπαταρίας έως 11 χρόνια ή 250.000 χλμ., ενώ σε ηλεκτρικά μοντέλα η κάλυψη μπορεί να φτάσει το εντυπωσιακό 1.000.000 χλμ..

Η φιλοσοφία πίσω από το πρόγραμμα Relax είναι ξεκάθαρη: η Toyota θέλει να επιβραβεύσει όσους συντηρούν το αυτοκίνητο στο δίκτυο της, προσφέροντάς τους την μεγαλύτερη διάρκεια εγγύησης της αγοράς.

Chery: 12 χρόνια – Η κορυφαία στην Ελλάδα

Η κινεζική Chery, που μπήκε πρόσφατα στην ελληνική αγορά, επέλεξε να σταθεί δυνατά σε αυτόν τον τομέα. Δίνει 12ετή εργοστασιακή εγγύηση (από την κανονική 7ετή) σε όλα της τα μοντέλα, στα πλαίσια του λανσαρίσματος της μάρκας στη χώρα. Υπάρχει βέβαια περιορισμός στα χιλιόμετρα, με την εγγύηση να ισχύει είτε για διάστημα των 12 ετών είτε για 150.000 χιλιόμετρα, όποιο έρθει πρώτο.

Επιπλέον:

Η μπαταρία υψηλής τάσης σε υβριδικά ή ηλεκτρικά Chery καλύπτεται για 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.

σε υβριδικά ή ηλεκτρικά Chery καλύπτεται για Υπάρχει ειδική εγγύηση 3 ετών για βαφή και 12 ετών για διάβρωση του αμαξώματος.

Η Chery επενδύει σε αυτό το πλεονέκτημα, καθώς γνωρίζει πως για τον Έλληνα οδηγό η σιγουριά μετράει. Έτσι, προβάλλει την εγγύηση των 12 ετών ως στοιχείο-κλειδί για να χτίσει εμπιστοσύνη σε μια νέα μάρκα.

Ποια είναι η ουσία

Αν το δούμε πρακτικά, και οι δύο εγγυήσεις έχουν μεγάλη διάρκεια και χαρίζουν σιγουριά στους αγοραστές. Η Toyota έχει το πλεονέκτημα της μακροχρόνιας παρουσίας και της εμπειρίας στις υβριδικές τεχνολογίες, ενώ η Chery έρχεται με μια επιθετική στρατηγική για να πείσει τους πρώτους της πελάτες.

Στο τέλος της ημέρας, και οι δύο μάρκες δίνουν στον Έλληνα οδηγό τη δυνατότητα να κρατήσει το αυτοκίνητό του πέρα από τη δεκαετία, με ουσιαστική εργοστασιακή κάλυψη. Και αυτό είναι κάτι που λίγοι προσφέρουν.

Τι κρατάμε;

Toyota Relax: έως 11 χρόνια εγγύηση, με ετήσια ανανέωση στο service.

Chery: Έχει τη μεγαλύτερη χρονικά εγγύηση στην Ελλάδα.

Η εγγύηση είναι βασικό εργαλείο εμπιστοσύνης και χαμηλού κόστους χρήσης.

Οι δύο μάρκες ξεχωρίζουν, προσφέροντας πάνω από 10 χρόνια κάλυψη.

