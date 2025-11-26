Αυτή είναι η χώρα της Ευρώπης με τις περισσότερες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία κατέγραψαν μερίδιο 16,4% στις νέες ταξινομήσεις της ΕΕ το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, έναντι 13,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συνολικά 1.473.447 νέα EV ταξινομήθηκαν στο μπλοκ, περίπου 301.000 περισσότερα σε σχέση με πέρυσι.

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά, με πάνω από 434.600 νέες ταξινομήσεις και έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης (+39,4%). Ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες, η Ισπανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται 89,7% σε 81.100 οχήματα. Ακολούθησαν η Ιταλία με άνοδο 26,5% και η Γαλλία με πιο ήπια αύξηση 5,3%.

Σε ποσοστιαίο επίπεδο, η Πολωνία εμφάνισε τη μεγαλύτερη έκρηξη πωλήσεων, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 124,6%, αν και τα 30.641 νέα EV αντιστοιχούσαν μόλις στο 6,4% της συνολικής αγοράς της χώρας. Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στη Σλοβενία (+99,3%), τη Σλοβακία (+77,5%), τη Λιθουανία (+62,7%) και τη Βουλγαρία (+58,1%). Πτώση καταγράφηκε σε Κροατία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ρουμανία και Εσθονία.

Η αγορά της ΕΕ στο σύνολό της

Η συνολική αγορά αυτοκινήτου στην ΕΕ σημείωσε άνοδο 1,4%, συνεχίζοντας για τέταρτο μήνα την ανοδική πορεία. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά διατηρούν την κορυφή με 34,6%, ενώ τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα υποχώρησαν στο 36,6% από 46,3% πέρσι.

Επιδόσεις των κατασκευαστών

Ο όμιλος Volkswagen κατέγραψε άνοδο 5,1%, η BMW αύξηση 6,3%, ενώ οι πωλήσεις της Mercedes ενισχύθηκαν κατά 2%. Η Renault σημείωσε άλμα 7%. Αντίθετα, μειώσεις εμφάνισαν οι Stellantis(-6%), Toyota (-5,7%) και Hyunda i(-4%). Η Tesla είδε τις πωλήσεις της να βυθίζονται σχεδόν 40%, ενώ η κινεζική BYD εκτοξεύτηκε με άνοδο σχεδόν 240% από τις αρχές του έτους.

