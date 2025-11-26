quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Αυτή είναι η χώρα της Ευρώπης με τις περισσότερες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

ΤΕΤΑΡΤΗ | 26.11.2025
AutoTypos Team
afti-einai-i-chora-tis-evropis-me-tis-perissoteres-poliseis-ilektrikon-aftokiniton-782222

Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία κατέγραψαν μερίδιο 16,4% στις νέες ταξινομήσεις της ΕΕ το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, έναντι 13,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συνολικά 1.473.447 νέα EV ταξινομήθηκαν στο μπλοκ, περίπου 301.000 περισσότερα σε σχέση με πέρυσι.

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά, με πάνω από 434.600 νέες ταξινομήσεις και έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης (+39,4%). Ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες, η Ισπανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται 89,7% σε 81.100 οχήματα. Ακολούθησαν η Ιταλία με άνοδο 26,5% και η Γαλλία με πιο ήπια αύξηση 5,3%.

Σε ποσοστιαίο επίπεδο, η Πολωνία εμφάνισε τη μεγαλύτερη έκρηξη πωλήσεων, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 124,6%, αν και τα 30.641 νέα EV αντιστοιχούσαν μόλις στο 6,4% της συνολικής αγοράς της χώρας. Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στη Σλοβενία (+99,3%), τη Σλοβακία (+77,5%), τη Λιθουανία (+62,7%) και τη Βουλγαρία (+58,1%). Πτώση καταγράφηκε σε Κροατία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ρουμανία και Εσθονία.

Η αγορά της ΕΕ στο σύνολό της

Η συνολική αγορά αυτοκινήτου στην ΕΕ σημείωσε άνοδο 1,4%, συνεχίζοντας για τέταρτο μήνα την ανοδική πορεία. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά διατηρούν την κορυφή με 34,6%, ενώ τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα υποχώρησαν στο 36,6% από 46,3% πέρσι.

Επιδόσεις των κατασκευαστών

Ο όμιλος Volkswagen κατέγραψε άνοδο 5,1%, η BMW αύξηση 6,3%, ενώ οι πωλήσεις της Mercedes ενισχύθηκαν κατά 2%. Η Renault σημείωσε άλμα 7%. Αντίθετα, μειώσεις εμφάνισαν οι Stellantis(-6%), Toyota (-5,7%) και Hyunda i(-4%). Η Tesla είδε τις πωλήσεις της να βυθίζονται σχεδόν 40%, ενώ η κινεζική BYD εκτοξεύτηκε με άνοδο σχεδόν 240% από τις αρχές του έτους.

Η χρυσή παράβαση που κόστισε 365.770 ευρώ σε πρόστιμα σε μία μόλις εβδομάδα

Το πρόστιμο των 200 ευρώ που λίγοι Έλληνες ξέρουν ότι υπάρχει

Το προσιτό αλλά premium οικογενειακό SUV της GAC AION στην Ελλάδα – Τιμές με προσφορά

