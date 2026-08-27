Αυτή είναι η νεότερη κινεζική μάρκα που ήρθε στην Ελλάδα – Τα μοντέλα της

Η αμιγώς ηλεκτρική EVEASY της JMEV ξεκινά την παρουσία της στην Ελλάδα μέσω της Micronomy. Ποια είναι και ποια αυτοκίνητα διαθέτει.

Ο κατάλογος των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, αυτή τη φορά με ένα όνομα που μέχρι σήμερα ήταν σχεδόν άγνωστο στο ελληνικό κοινό.

Η EVEASY έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνει την παρουσία της στη χώρα μας, με τις συμφωνίες να έχουν ολοκληρωθεί και τις πρώτες εμπορικές κινήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για μια μάρκα που επικεντρώνεται αποκλειστικά στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της JMEV, δηλαδή της Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co., Ltd.

Στην Ελλάδα, τον ρόλο του επίσημου εισαγωγέα και αποκλειστικού διανομέα έχει αναλάβει η Micronomy, εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και μέχρι σήμερα δραστηριότητα κυρίως στον χώρο της ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών.

Ποια είναι η EVEASY

Η EVEASY αποτελεί ηλεκτρική μάρκα της JMEV, μιας κινεζικής εταιρείας με αντικείμενο την εξέλιξη και παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Το όνομα EVEASY εμφανίστηκε ως ξεχωριστό brand της JMEV το 2018, με το EV3 να αποτελεί ένα από τα πρώτα μοντέλα που παρουσιάστηκαν με τα συγκεκριμένα σήματα.

Η γκάμα της JMEV/EVEASY έχει κατά καιρούς περιλάβει από μικρά ηλεκτρικά πόλης μέχρι μεγαλύτερα SUV και οικογενειακά sedan. Για την ελληνική αγορά, ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην έναρξη μιας νέας οργανωμένης εμπορικής παρουσίας, καθώς η Micronomy αναλαμβάνει όχι μόνο την εισαγωγή αλλά συνολικά την ανάπτυξη της μάρκας.

Τρία ηλεκτρικά για την Ελλάδα

Η αρχική ελληνική γκάμα της EVEASY είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη.

Στη βάση βρίσκεται το compact EV3, ακολουθεί το οικογενειακό sedan GSE, ενώ στην κορυφή τοποθετείται το μεγαλύτερο SUV EWIND.

Μοντέλο Μπαταρία Ισχύς Αυτονομία WLTP DC 30-80% EV3 30,24 kWh 50 kW 285 km 35 λεπτά GSE 56,31 kWh 165 kW 450 km ~30 λεπτά EWIND 70,38 kWh 165 kW 460 km ~25 λεπτά

Κοινό στοιχείο και των τριών είναι η εγγύηση της μπαταρίας για 8 χρόνια ή 150.000 km.

EVEASY EV3 – Το μικρό ηλεκτρικό πόλης

Το EV3 αποτελεί την πιο compact και αστική πρόταση της μάρκας. Έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, με μικρούς προβόλους, compact αναλογίες και έμφαση στην ευκολία χρήσης.

Χρησιμοποιεί μπαταρία χωρητικότητας 30,24 kWh και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 50 kW, με την κίνηση να μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Η αυτονομία του φτάνει τα 285 km κατά WLTP, επίδοση που το τοποθετεί ξεκάθαρα στον ρόλο του καθημερινού αστικού EV, χωρίς όμως να περιορίζεται σε πολύ μικρές αποστάσεις.

Η μέγιστη ταχύτητα είναι 102 km/h. Για πλήρη φόρτιση σε AC απαιτούνται περίπου 4 ώρες, ενώ σε ταχυφορτιστή DC η φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 35 λεπτά.

Ισχύς: 50 kW

Μπαταρία: 30,24 kWh

Αυτονομία WLTP: 285 km

Μέγιστη ταχύτητα: 102 km/h

Κίνηση: εμπρός

AC φόρτιση: περίπου 4 ώρες

DC 30-80%: 35 λεπτά

Εγγύηση μπαταρίας: 8 έτη ή 150.000 km

EVEASY GSE – 221 ίπποι και 450 km αυτονομίας

Το GSE αλλάζει εντελώς φιλοσοφία. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό sedan, με περισσότερο οικογενειακό χαρακτήρα και σαφώς υψηλότερες επιδόσεις από το EV3. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 165 kW, δηλαδή 224 PS, ενώ η μπαταρία έχει χωρητικότητα 56,31 kWh.

Η EVEASY ανακοινώνει έως 450 km αυτονομίας κατά WLTP, κάτι που του επιτρέπει να κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη άνεση και εκτός αστικού περιβάλλοντος. Η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 140 km/h. Για φόρτιση AC απαιτούνται περίπου 8-10 ώρες, ενώ σε ταχυφορτιστή DC το 30-80% χρειάζεται περίπου 30 λεπτά.

Η καμπίνα είναι πενταθέσια, με την εταιρεία να δίνει έμφαση στην απλή καθημερινή χρήση, στις οθόνες, στη συνδεσιμότητα και στους πρακτικούς αποθηκευτικούς χώρους.

Ισχύς: 165 kW / περίπου 224 PS

Μπαταρία: 56,31 kWh

Αυτονομία WLTP: 450 km

Μέγιστη ταχύτητα: 140 km/h

Θέσεις: 5

AC φόρτιση: περίπου 8-10 ώρες

DC 30-80%: περίπου 30 λεπτά

Εγγύηση μπαταρίας: 8 έτη ή 150.000 km

EVEASY EWIND – Το SUV της γκάμας

Το τρίτο και μεγαλύτερο μοντέλο είναι το EWIND, με το οποίο η EVEASY μπαίνει στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 70,38 kWh του εξασφαλίζει και τη μεγαλύτερη αυτονομία της ελληνικής γκάμας, που φτάνει τα 460 km WLTP.

Όπως και στο GSE, ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 165 kW ή 224 PS, με την κίνηση να περνά στους εμπρός τροχούς. Η μέγιστη ταχύτητα ανεβαίνει στα 160 km/h. Το EWIND χρειάζεται περίπου 11-13 ώρες για φόρτιση με AC, όμως σε DC ταχυφορτιστή η διαδικασία από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 25 λεπτά, τον μικρότερο χρόνο από τα τρία μοντέλα.

Προσφέρει πέντε θέσεις και αποτελεί το αυτοκίνητο της EVEASY που προορίζεται περισσότερο για οικογενειακή χρήση και μεγαλύτερες αποστάσεις.

Ισχύς: 165 kW / περίπου 224 PS

Μπαταρία: 70,38 kWh

Αυτονομία WLTP: 460 km

Μέγιστη ταχύτητα: 160 km/h

Κίνηση: εμπρός

Θέσεις: 5

AC φόρτιση: περίπου 11-13 ώρες

DC 30-80%: περίπου 25 λεπτά

Εγγύηση μπαταρίας: 8 έτη ή 150.000 km

Τι κρατάμε;