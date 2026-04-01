Αυτή είναι η πιο προσιτή έκδοση της BMW iX3 – Με αυτονομία που φτάνει τα 635 km

Η νέα BMW iX3 40 έρχεται ως η πιο προσιτή έκδοση της γκάμας, με μικρότερη μπαταρία αλλά αυτονομία που και πάλι φτάνει τα 635 km.

Η BMW ετοιμάζει την πιο προσιτή έκδοση της νέας iX3 και, τουλάχιστον στα χαρτιά, δείχνει να πετυχαίνει κάτι σπάνιο για ηλεκτρικό SUV. Χαμηλότερη τιμή χωρίς δραματικό συμβιβασμό στη χρηστικότητα. Η νέα BMW iX3 40 είναι η πισωκίνητη εκδοχή της γκάμας και συνδυάζει μικρότερη μπαταρία με αυτονομία που φτάνει έως τα 635 km. Στη Γερμανία ανακοινώθηκε με τιμή εκκίνησης 63.400 €, δηλαδή 7.500 € χαμηλότερα από την iX3 50 xDrive.

Αυτό έχει σημασία γιατί η νέα iX3 δεν είναι απλώς ένα ακόμα premium EV. Είναι το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, άρα κάθε νέα έκδοση της γκάμας δείχνει και το πώς σκοπεύει η BMW να απλώσει αυτή τη νέα τεχνολογική βάση σε περισσότερα επίπεδα τιμής και χρήσης. Η iX3 40 φαίνεται να είναι η έκδοση που θα κοιτάξουν πιο σοβαρά όσοι θέλουν το νέο μοντέλο, αλλά δεν χρειάζονται απαραίτητα τη μεγάλη μπαταρία και την τετρακίνηση της 50 xDrive.

Η πιο «λογική» iX3 της γκάμας

Η νέα έκδοση χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, αποδίδοντας 319 PS, και ροπή 500 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 5,9 sec, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 200 km/h. Σε απόλυτους αριθμούς είναι πιο αργή από την iX3 50 xDrive, αλλά όχι σε βαθμό που να αλλάζει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου για την καθημερινή χρήση.

Το βασικό της πλεονέκτημα βρίσκεται αλλού. Στην ισορροπία ανάμεσα σε τιμή, βάρος, απόδοση και αυτονομία. Με πίσω κίνηση και μικρότερη μπαταρία, η iX3 40 μοιάζει να είναι η έκδοση που πιθανότατα θα εκφράζει καλύτερα τη λογική «sweet spot» μέσα στη γκάμα.

Μικρότερη μπαταρία, αλλά όχι μικρή αυτονομία

Η iX3 40 χρησιμοποιεί μπαταρία 82,6 kWh, αισθητά μικρότερη από την 108,7 kWh της iX3 50 xDrive. Παρ’ όλα αυτά, η αυτονομία φτάνει έως τα 635 km, νούμερο που παραμένει πολύ υψηλό για τα δεδομένα της κατηγορίας και δείχνει τη συνολική απόδοση της νέας ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής της BMW.

Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον σημείο της έκδοσης. Συνήθως η «βασική» μπαταρία σε ένα EV φέρνει αισθητά πιο περιορισμένη χρήση στο ταξίδι. Εδώ, όμως, τα 635 km δεν επιτρέπουν εύκολα να μιλήσει κανείς για “μικρή” έκδοση με ουσιαστικό μειονέκτημα. Αντιθέτως, πρόκειται για νούμερο που καλύπτει άνετα τον μέσο αγοραστή premium ηλεκτρικού SUV, ενώ για πολλούς ανταγωνιστές, τέτοιες αποδόσεις αποτελούν μέρος της κορυφής της τιμολογιακής γκάμας.

Τι χάνει σε σχέση με την iX3 50 xDrive

Ο πιο προφανής συμβιβασμός είναι η απώλεια της τετρακίνησης. Η iX3 40 είναι πισωκίνητη, άρα δεν έχει το επιπλέον πλεονέκτημα πρόσφυσης της 50 xDrive. Επίσης, η ισχύς φόρτισης σε DC πέφτει από τα 400 kW στα 300 kW. Παρόλα αυτά, η φόρτιση 10-80% παραμένει στα 21 λεπτά, ενώ η BMW αναφέρει ότι μπορούν να προστεθούν περίπου 300 km αυτονομίας σε 10 λεπτά.

Άρα, στο ταξίδι η διαφορά δεν δείχνει τόσο δραματική όσο θα περίμενε κανείς με βάση τα ονομαστικά νούμερα. Η iX3 40 φορτίζει πιο αργά σε peak ισχύ, αλλά παραμένει πολύ δυνατή σε απόδοση φόρτισης για τη χρήση που στοχεύει.

Γιατί μπορεί να είναι η πιο ουσιαστική έκδοση

Ακριβώς επειδή είναι 7.500 € φθηνότερη από την 50 xDrive στη γερμανική αγορά, η iX3 40 δείχνει να αποφεύγει την παγίδα της “φθηνής” έκδοσης που στην πραγματικότητα είναι υπερβολικά περιορισμένη. Η αυτονομία παραμένει πολύ υψηλή, οι επιδόσεις είναι απολύτως επαρκείς για το είδος του αυτοκινήτου και η φόρτιση παραμένει σε premium επίπεδο.

Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετές πρώτες αναλύσεις τη βλέπουν ήδη ως την πιθανή sweet spot εκδοχή της γκάμας. Δεν αγοράζει κανείς απλώς το “φθηνότερο” iX3. Αγοράζει μια έκδοση που δείχνει να έχει σωστά υπολογισμένες παραχωρήσεις.

Τι να περιμένουμε για την Ελλάδα

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ελληνική τιμή για την iX3 40. Γνωρίζουμε όμως ότι η iX3 50 xDrive ξεκινά στην Ελλάδα από 69.950 €. Αν η διαφορά τιμής κινηθεί κοντά στο επίπεδο των 7.500 € που ισχύει στη Γερμανία, τότε η πιο προσιτή iX3 θα μπορούσε να τοποθετηθεί αισθητά χαμηλότερα από το σημερινό σημείο εισόδου της γκάμας.

Τι κρατάμε;