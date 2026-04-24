Αυτό είναι το «ασφαλέστερο μικρό οικογενειακό» σύμφωνα με τον Euro NCAP – Κοστίζει 28.900 ευρώ στην Ελλάδα

Το firefly ξεχώρισε στον Euro NCAP ως κορυφαίο Small Family Car σε ασφάλεια και κοστίζει από 28.900 ευρώ στην Ελλάδα.

Το μικρό ηλεκτρικό firefly της NIO κερδίζει μια σημαντική διάκριση στον τομέα της ασφάλειας, καθώς αναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία Small Family Car στο πλαίσιο των βραβείων Euro NCAP Excellence in Safety Award China. Η διάκριση δόθηκε στην πρώτη τελετή απονομής του Euro NCAP στην Κίνα, όπου αξιολογήθηκαν τα κορυφαία κινεζικά μοντέλα με βάση τις επιδόσεις τους στην ασφάλεια.

Το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά είναι πως δεν μιλάμε για ένα μακρινό μοντέλο χωρίς εμπορική παρουσία στη χώρα μας. Το firefly διατίθεται ήδη στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης 31.900 ευρώ πριν από επιδότηση, η οποία διαμορφώνεται στα 28.900 ευρώ με την κρατική επιδότηση.

Πρώτο στην κατηγορία Small Family Car

Το firefly απέσπασε την πρώτη θέση στην κατηγορία Small Family Car, κερδίζοντας το βραβείο Euro NCAP Excellence in Safety Award China. Πρόκειται για μια διάκριση που δεν αφορά απλώς τη συνολική εικόνα ενός μοντέλου, αλλά την επίδοσή του σε ένα πλαίσιο ανεξάρτητης αξιολόγησης, με κριτήρια που καλύπτουν την προστασία ενηλίκων, παιδιών, ευάλωτων χρηστών του δρόμου και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Στην επίσημη αξιολόγηση του Euro NCAP, το firefly έχει λάβει 5 αστέρια, με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στις επιμέρους κατηγορίες. Συγκεκριμένα, πέτυχε 96% στην προστασία ενηλίκων επιβατών, 87% στην προστασία παιδιών, 82% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 86% στα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας.

Το «πακέτο» ασφάλειας του firefly

Η NIO αναφέρει ότι το firefly βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα «Έξι Διαστάσεων Ασφάλειας», το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στη δομή του αμαξώματος. Περιλαμβάνει ενεργητική ασφάλεια, παθητική ασφάλεια, ασφάλεια μπαταρίας, υγιεινή και ασφάλεια καμπίνας, ασφάλεια υλικών, καθώς και προστασία δεδομένων και κυβερνοασφάλεια.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει πώς έχει αλλάξει η έννοια της ασφάλειας στα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παλαιότερα, η συζήτηση περιστρεφόταν κυρίως γύρω από τους αερόσακους, τη δομή του πλαισίου και την απόσταση ακινητοποίησης. Σήμερα, η ασφάλεια ενός αυτοκινήτου περιλαμβάνει πολύ περισσότερα όπως την προστασία της μπαταρίας σε περίπτωση σύγκρουσης, την ποιότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης, την αποτροπή ατυχημάτων και την προστασία των δεδομένων του οδηγού.

Πέντε αστέρια σε Euro NCAP και C-NCAP

Το firefly έχει λάβει 5 αστέρια τόσο από τον Euro NCAP όσο και από το C-NCAP, ενώ έχει αποσπάσει και την κορυφαία αξιολόγηση από το C-IASI. Η εταιρεία το παρουσιάζει ως το πρώτο μικρό οικογενειακό αυτοκίνητο που πετυχαίνει ένα είδος «triple grand slam» στις αξιολογήσεις ασφάλειας.

Τι προσφέρει στην ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, το firefly τοποθετείται ως το πιο προσιτό μοντέλο της οικογένειας NIO/firefly. Η βασική έκδοση Select ξεκινά από περίπου 31.900 ευρώ, πριν υπολογιστεί η κρατική επιδότηση. Με την επιδότηση, η τελική τιμή μπορεί να διαμορφωθεί στα 28.900 ευρώ, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον αγοραστή.

Πάνω από τη Select υπάρχει η έκδοση Comfort, η οποία κοστίζει περίπου 2.000 ευρώ περισσότερο και προσθέτει στοιχεία όπως πανοραμική οροφή, αναβαθμισμένες επενδύσεις και περισσότερα χαρακτηριστικά άνεσης. Έτσι, η γκάμα παραμένει σχετικά απλή, με δύο βασικές επιλογές εξοπλισμού.

Το firefly έχει μήκος περίπου 4 μέτρα, μπαταρία 42 kWh και αυτονομία έως 330 km, στοιχεία που το τοποθετούν στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με αστικό και περιαστικό προσανατολισμό. Για την καθημερινή χρήση, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η μέγιστη αυτονομία, αλλά η ευκολία κίνησης, η πρακτικότητα και το επίπεδο ασφάλειας.

