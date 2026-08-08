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Q-ELECTRIC

Αυτό είναι το φθηνότερο ηλεκτρικό στην Ελλάδα – Έχει 8 χρόνια εγγύηση

ΣΑΒΒΑΤΟ | 08.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Με χαμηλή τιμή, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, αυτονομία έως 395 χλμ. στην πόλη και 8ετή εγγύηση για τη μπαταρία, το Leapmotor T03 φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ

Η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποκτά μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση, καθώς η Leapmotor ανακοίνωσε νέα εμπορική πολιτική για το T03, το οποίο πλέον διατίθεται στην Ελλάδα με τιμή από 16.190 ευρώ. Με αυτό το ποσό, το μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της κινεζικής μάρκας, που βρίσκεται υπό την ομπρέλα της  Stellantis, αποτελεί σήμερα το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς, συνδυάζοντας χαμηλό κόστος αγοράς με πλούσιο εξοπλισμό.

Το Leapmotor T03 διατίθεται σε μία μόνο, πλήρως εξοπλισμένη έκδοση, ενώ ο αγοραστής καλείται ουσιαστικά να επιλέξει μόνο το χρώμα του αμαξώματος, το οποίο στο πλαίσιο της νέας εμπορικής πολιτικής προσφέρεται χωρίς επιπλέον χρέωση.

Πλούσιος εξοπλισμός από τη βασική έκδοση

Παρά τον προσιτό του χαρακτήρα, το T03 δεν κάνει εκπτώσεις στον εξοπλισμό. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται γυάλινη πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, οθόνη αφής 10,1 ιντσών με σύστημα infotainment και online πλοήγηση, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, καθώς και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω εφαρμογής στο smartphone. Παράλληλα, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί το κινητό του ακόμη και ως ψηφιακό κλειδί μέσω Bluetooth.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια. Το T03 διαθέτει έξι αερόσακους και ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού (ADAS), που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επιτήρηση τυφλού σημείου, σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και προειδοποίηση ασφαλούς ανοίγματος θυρών.

Έως 395 χιλιόμετρα στην πόλη

Για την κίνηση φροντίζει ένας ηλεκτροκινητήρας 95 ίππων με 158 Nm ροπής, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 37,3 kWh.

Η αυτονομία φτάνει τα 265 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο WLTP, ενώ σε καθαρά αστικές συνθήκες μπορεί να αγγίξει τα 395 χιλιόμετρα, στοιχείο που καθιστά το μικρό Leapmotor ιδιαίτερα κατάλληλο για καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία

Ένα ακόμη δυνατό χαρτί του T03 είναι η κάλυψη μετά την αγορά. Η μπαταρία υψηλής τάσης συνοδεύεται από 8ετή εγγύηση, ενώ τα μηχανικά μέρη καλύπτονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση. Παράλληλα, η υποστήριξη των πελατών πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της Italian Motion και της Stellantis, εξασφαλίζοντας πανελλαδική κάλυψη σε επίπεδο service και ανταλλακτικών.

Με τη νέα τιμολογιακή του τοποθέτηση, το Leapmotor T03 επιχειρεί να προσελκύσει όχι μόνο όσους αναζητούν το πρώτο τους ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά και εκείνους που μέχρι σήμερα θεωρούσαν ότι η ηλεκτροκίνηση παραμένει οικονομικά απρόσιτη. Συνδυάζοντας χαμηλή τιμή αγοράς, πλούσιο εξοπλισμό και μεγάλη εγγύηση, αποτελεί μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες προτάσεις στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών πόλης.

Τι κρατάμε

  • Το Leapmotor T03 κοστίζει από 16.190 ευρώ και είναι το φθηνότερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ελληνική αγορά.
  • Διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 95 ίππων και μπαταρία 37,3 kWh.
  • Η αυτονομία φτάνει τα 265 χλμ. (WLTP) και έως 395 χλμ. στην πόλη.
  • Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει στοιχεία που συναντώνται σε ακριβότερες κατηγορίες.
  • Η μπαταρία καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών, ενώ τα μηχανικά μέρη από 5 χρόνια.

 

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Tags
#Leapmotor#Leapmotor T03#ηλεκτρικό#ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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