Q-ELECTRIC

Αυτό είναι το φθηνότερο μοντέλο της Zeekr που ήρθε στην Ελλάδα – Δες την τιμή

ΤΕΤΑΡΤΗ | 27.08.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
afto-einai-to-fthinotero-montelo-tis-zeekr-pou-irthe-stin-ellada-des-tin-timi-772380

Η Zeekr κάνει το πρώτο της βήμα στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε όσους αναζητούν ένα ηλεκτρικό SUV με προηγμένη τεχνολογία και προσιτή τιμή.

  • Το Zeekr X είναι το μικρότερο και πιο προσιτό SUV της μάρκας.
  • Άφθονο στυλ: frameless πόρτες, κρυφά χερούλια, premium υλικά.
  • Μπαταρία 69 kWh, αυτονομία έως 446 km WLTP.
  • Εκδόσεις 272 ίππων RWD ή 428 ίππων AWD.
  • Στην Ελλάδα από 38.990€.

Zeekr X

Το πιο προσιτό Zeekr στην Ελλάδα

Η Zeekr αποτελεί το νέο premium ηλεκτρικό brand του ομίλου Geely, που ήδη έχει στο χαρτοφυλάκιό του μάρκες όπως Volvo και Polestar. Με το Zeekr X, η εταιρεία επιχειρεί να μπει δυναμικά σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος, αλλά και με ολοένα αυξανόμενη ζήτηση: τα compact premium ηλεκτρικά SUV.

Με μήκος 4,43 μ., το X τοποθετείται δίπλα σε μοντέλα όπως το Volvo EX30 ή τη Mercedes EQA, αλλά με μια δική του σχεδιαστική ταυτότητα. Η Zeekr θέλει να δείξει ότι δεν αρκείται στο να είναι «άλλη μία ηλεκτρική επιλογή», αλλά μια πρόταση με έντονη προσωπικότητα και premium χαρακτήρα από το πρώτο κιόλας βλέμμα.

Zeekr X

Σχεδίαση με ευρωπαϊκό αέρα

Το Zeekr X αναπτύχθηκε με στόχο την ευρωπαϊκή αγορά, και αυτό φαίνεται. Οι καθαρές γραμμές, η αεροδυναμική σιλουέτα και οι λεπτομέρειες όπως οι frameless πόρτες δίνουν την αίσθηση ενός αυτοκινήτου που θέλει να τραβάει βλέμματα. Τα αναδυόμενα χερούλια ενισχύουν την εικόνα, ενώ ο συντελεστής οπισθέλκουσας Cd 0,28 το φέρνει κοντά σε μεγαλύτερα και ακριβότερα SUV που έχουν επενδύσει σε αεροδυναμική.

Παρά τις compact διαστάσεις, η Zeekr υπόσχεται ευρυχωρία. Το μεταξόνιο 2,75 μ. δίνει καλή βάση για άνετους χώρους, ενώ η χρήση έξυπνων λύσεων εσωτερικής διαρρύθμισης επιτρέπει την αξιοποίηση κάθε εκατοστού.

Zeekr X

Premium ατμόσφαιρα στο εσωτερικό

Η καμπίνα ακολουθεί την τάση της μάρκας για βιώσιμο πολυτελές design. Δεν χρησιμοποιείται καθόλου δέρμα∙ στη θέση του υπάρχουν ανακυκλωμένα και οικολογικά υλικά, που προσφέρουν υψηλή ποιότητα και αίσθηση premium.

Στον τεχνολογικό εξοπλισμό ξεχωρίζουν:

  • AR Head-Up Display 24,3 ιντσών, που προβάλλει χάρτες, οδηγίες και ταχύτητα στο παρμπρίζ.
  • 5G συνδεσιμότητα και πλήρως ενημερωμένο infotainment με φωνητικό έλεγχο μέσω του Zeekr Voice Assistant.
  • Προαιρετικά, καθίσματα με μασάζ για οδηγό και συνοδηγό, που ενισχύουν την premium αίσθηση.
  • Το ηχοσύστημα Yamaha με 13 ηχεία που δημιουργεί ατμόσφαιρα κινηματογραφικής εμπειρίας.

Η συνολική εικόνα θυμίζει περισσότερο εσωτερικό πολυτελούς σαλόνι παρά ενός SUV πόλης.

Zeekr X

Απόδοση και εκδόσεις

Η βασική έκδοση Long Range RWD είναι εφοδιασμένη με μπαταρία 69 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα 200 kW (272 ίπποι). Η επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,6 δλ. δείχνει πως μιλάμε για ένα γρήγορο αυτοκίνητο, με αυτονομία έως 446 km WLTP που καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινότητας αλλά και των εκδρομών.

Για όσους αναζητούν κορυφαίες επιδόσεις, υπάρχει η τετρακίνητη AWD έκδοση. Με δύο ηλεκτροκινητήρες, συνολική ισχύ 315 kW (428 ίπποι) και ροπή 543 Nm, η επιτάχυνση πέφτει στα 3,8 δλ. – επίπεδα supercar για ένα οικογενειακό SUV.

Zeekr X

Φόρτιση χωρίς άγχος

Η Zeekr δίνει μεγάλη σημασία στην εμπειρία φόρτισης. Με 150 kW DC ταχυφόρτιση, η μπαταρία γεμίζει από 10% έως 80% σε μόλις 26 λεπτά. Για καθημερινή χρήση στο σπίτι ή στην πόλη, το στάνταρ 22 kW AC φορτιστικό εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε περίπου 4 ώρες. Αυτό σημαίνει πως ακόμη και ένα βράδυ στο γκαράζ αρκεί για να ξεκινήσεις την επόμενη μέρα με «γεμάτο ρεζερβουάρ».

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα – η τιμή

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Zeekr X στην ελληνική αγορά είναι η τιμή. Με εκκίνηση στα 38.990€, γίνεται το φθηνότερο μοντέλο της μάρκας στη χώρα μας και ταυτόχρονα ένα από τα πιο ανταγωνιστικά premium ηλεκτρικά SUV.

Η στρατηγική τιμολόγηση δείχνει ότι η Zeekr θέλει να κερδίσει μερίδιο αγοράς όχι μόνο από παραδοσιακούς premium κατασκευαστές αλλά και από mainstream μάρκες που έχουν ήδη παρουσία στην ηλεκτρική κατηγορία.

Τι κρατάμε;

  • 38.990€ τιμή εκκίνησης, καθιστώντας το Zeekr X την πιο προσιτή πρόταση της μάρκας.
  • 446 km αυτονομίας WLTP με την μπαταρία των 69 kWh.
  • Εσωτερικό με premium και βιώσιμα υλικά σε στυλ πολυτελούς σαλόνι.
  • Δυνατές επιδόσεις: από 272 ίππους στη βασική έκδοση μέχρι 428 ίππους και 3,8 δλ. 0-100 km/h στην AWD.
  • Στόχος: να αποτελέσει έναν ισχυρό αντίπαλο για τα γνωστά premium compact SUV στην Ελλάδα.

Tags
#ZEEKR#ZEEKR X
