Αυτό είναι το φθηνότερο μοντέλο της Zeekr που ήρθε στην Ελλάδα – Δες την τιμή

Η Zeekr κάνει το πρώτο της βήμα στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε όσους αναζητούν ένα ηλεκτρικό SUV με προηγμένη τεχνολογία και προσιτή τιμή.

Το Zeekr X είναι το μικρότερο και πιο προσιτό SUV της μάρκας.

Άφθονο στυλ: frameless πόρτες, κρυφά χερούλια, premium υλικά.

Μπαταρία 69 kWh, αυτονομία έως 446 km WLTP.

Εκδόσεις 272 ίππων RWD ή 428 ίππων AWD.

Στην Ελλάδα από 38.990€.

Το πιο προσιτό Zeekr στην Ελλάδα

Η Zeekr αποτελεί το νέο premium ηλεκτρικό brand του ομίλου Geely, που ήδη έχει στο χαρτοφυλάκιό του μάρκες όπως Volvo και Polestar. Με το Zeekr X, η εταιρεία επιχειρεί να μπει δυναμικά σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος, αλλά και με ολοένα αυξανόμενη ζήτηση: τα compact premium ηλεκτρικά SUV.

Με μήκος 4,43 μ., το X τοποθετείται δίπλα σε μοντέλα όπως το Volvo EX30 ή τη Mercedes EQA, αλλά με μια δική του σχεδιαστική ταυτότητα. Η Zeekr θέλει να δείξει ότι δεν αρκείται στο να είναι «άλλη μία ηλεκτρική επιλογή», αλλά μια πρόταση με έντονη προσωπικότητα και premium χαρακτήρα από το πρώτο κιόλας βλέμμα.

Σχεδίαση με ευρωπαϊκό αέρα

Το Zeekr X αναπτύχθηκε με στόχο την ευρωπαϊκή αγορά, και αυτό φαίνεται. Οι καθαρές γραμμές, η αεροδυναμική σιλουέτα και οι λεπτομέρειες όπως οι frameless πόρτες δίνουν την αίσθηση ενός αυτοκινήτου που θέλει να τραβάει βλέμματα. Τα αναδυόμενα χερούλια ενισχύουν την εικόνα, ενώ ο συντελεστής οπισθέλκουσας Cd 0,28 το φέρνει κοντά σε μεγαλύτερα και ακριβότερα SUV που έχουν επενδύσει σε αεροδυναμική.

Παρά τις compact διαστάσεις, η Zeekr υπόσχεται ευρυχωρία. Το μεταξόνιο 2,75 μ. δίνει καλή βάση για άνετους χώρους, ενώ η χρήση έξυπνων λύσεων εσωτερικής διαρρύθμισης επιτρέπει την αξιοποίηση κάθε εκατοστού.

Premium ατμόσφαιρα στο εσωτερικό

Η καμπίνα ακολουθεί την τάση της μάρκας για βιώσιμο πολυτελές design. Δεν χρησιμοποιείται καθόλου δέρμα∙ στη θέση του υπάρχουν ανακυκλωμένα και οικολογικά υλικά, που προσφέρουν υψηλή ποιότητα και αίσθηση premium.

Στον τεχνολογικό εξοπλισμό ξεχωρίζουν:

AR Head-Up Display 24,3 ιντσών , που προβάλλει χάρτες, οδηγίες και ταχύτητα στο παρμπρίζ.

, που προβάλλει χάρτες, οδηγίες και ταχύτητα στο παρμπρίζ. 5G συνδεσιμότητα και πλήρως ενημερωμένο infotainment με φωνητικό έλεγχο μέσω του Zeekr Voice Assistant .

και πλήρως ενημερωμένο με φωνητικό έλεγχο μέσω του . Προαιρετικά, καθίσματα με μασάζ για οδηγό και συνοδηγό, που ενισχύουν την premium αίσθηση.

για οδηγό και συνοδηγό, που ενισχύουν την premium αίσθηση. Το ηχοσύστημα Yamaha με 13 ηχεία που δημιουργεί ατμόσφαιρα κινηματογραφικής εμπειρίας.

Η συνολική εικόνα θυμίζει περισσότερο εσωτερικό πολυτελούς σαλόνι παρά ενός SUV πόλης.

Απόδοση και εκδόσεις

Η βασική έκδοση Long Range RWD είναι εφοδιασμένη με μπαταρία 69 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα 200 kW (272 ίπποι). Η επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,6 δλ. δείχνει πως μιλάμε για ένα γρήγορο αυτοκίνητο, με αυτονομία έως 446 km WLTP που καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινότητας αλλά και των εκδρομών.

Για όσους αναζητούν κορυφαίες επιδόσεις, υπάρχει η τετρακίνητη AWD έκδοση. Με δύο ηλεκτροκινητήρες, συνολική ισχύ 315 kW (428 ίπποι) και ροπή 543 Nm, η επιτάχυνση πέφτει στα 3,8 δλ. – επίπεδα supercar για ένα οικογενειακό SUV.

Φόρτιση χωρίς άγχος

Η Zeekr δίνει μεγάλη σημασία στην εμπειρία φόρτισης. Με 150 kW DC ταχυφόρτιση, η μπαταρία γεμίζει από 10% έως 80% σε μόλις 26 λεπτά. Για καθημερινή χρήση στο σπίτι ή στην πόλη, το στάνταρ 22 kW AC φορτιστικό εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε περίπου 4 ώρες. Αυτό σημαίνει πως ακόμη και ένα βράδυ στο γκαράζ αρκεί για να ξεκινήσεις την επόμενη μέρα με «γεμάτο ρεζερβουάρ».

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα – η τιμή

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Zeekr X στην ελληνική αγορά είναι η τιμή. Με εκκίνηση στα 38.990€, γίνεται το φθηνότερο μοντέλο της μάρκας στη χώρα μας και ταυτόχρονα ένα από τα πιο ανταγωνιστικά premium ηλεκτρικά SUV.

Η στρατηγική τιμολόγηση δείχνει ότι η Zeekr θέλει να κερδίσει μερίδιο αγοράς όχι μόνο από παραδοσιακούς premium κατασκευαστές αλλά και από mainstream μάρκες που έχουν ήδη παρουσία στην ηλεκτρική κατηγορία.

Τι κρατάμε;

38.990€ τιμή εκκίνησης, καθιστώντας το Zeekr X την πιο προσιτή πρόταση της μάρκας.

446 km αυτονομίας WLTP με την μπαταρία των 69 kWh.

Εσωτερικό με premium και βιώσιμα υλικά σε στυλ πολυτελούς σαλόνι.

Δυνατές επιδόσεις: από 272 ίππους στη βασική έκδοση μέχρι 428 ίππους και 3,8 δλ. 0-100 km/h στην AWD.

Στόχος: να αποτελέσει έναν ισχυρό αντίπαλο για τα γνωστά premium compact SUV στην Ελλάδα.

Νέο Audi Q3 Sportback: Δες την πρώτη τιμή και πότε έρχεται στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η πιο εντυπωσιακή έκδοση του Skoda Elroq – Δες τιμή

Πάνω από 70 συλλήψεις οδηγών για υπερβολική ταχύτητα από 1η Ιουλίου – Πού συνέβη και γιατί;