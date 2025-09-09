Αυτό είναι το φθηνότερο μοντέλο της Zeekr στην Ελλάδα – Κάνει 0-100 km/h σε 5,9”

Η ZEEKR, η premium ηλεκτρική φίρμα του ομίλου Geely, έκανε το ντεμπούτο της στην Ελλάδα με μια πλήρη γκάμα που περιλαμβάνει μοντέλα σε πολλές κατηγορίες.

Τιμή από 34.990 € με επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Διαθέτει 272 ίππους και κάνει το 0-100 km/h σε 5,9’’.

Η μπαταρία 49 kWh προσφέρει αυτονομία έως 330 km WLTP.

Πλούσιος βασικός εξοπλισμός με 14,6’’ οθόνη, CarPlay/Android Auto και 21 συστήματα υποβοήθησης.

Ανάμεσά τους, το ZEEKR X Core ξεχωρίζει ως το πιο προσιτό μοντέλο, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους οδηγούς να γνωρίσουν τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης σε premium συσκευασία. Με αρχική τιμή 37.990 € και τελική στα 34.990 € μετά την κρατική επιδότηση, το X Core είναι το φθηνότερο εισιτήριο στην οικογένεια ZEEKR. Κι όμως, η λέξη «βασικό» εδώ δεν σημαίνει συμβιβασμός, καθώς τόσο σε επιδόσεις όσο και σε εξοπλισμό, το μοντέλο δείχνει να τοποθετείται πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Σχεδίαση με urban χαρακτήρα

Με μήκος 4,43 μέτρα και μεταξόνιο 2,75 μ., το ZEEKR X είναι ένα compact SUV ιδανικό για αστικό περιβάλλον, χωρίς να θυσιάζει χώρους. Οι frameless πόρτες, τα αναδυόμενα χερούλια και ο αεροδυναμικός συντελεστής Cd 0,28 τονίζουν τον high-tech χαρακτήρα του, ενώ το προφίλ παραπέμπει περισσότερο σε coupe SUV παρά σε κλασικό crossover.

Η καμπίνα ακολουθεί μινιμαλιστική φιλοσοφία με κεντρική οθόνη 14,6’’, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8’’, πανοραμική γυάλινη οροφή και premium υλικά. Από τα καθίσματα με οικολογικό δέρμα έως τον επαγωγικό φορτιστή 60W για smartphone, η αίσθηση είναι σαφώς πιο premium από τα συνηθισμένα B-SUV.

Η «καρδιά» του ZEEKR X Core είναι ένας ηλεκτροκινητήρας 272 ίππων στον πίσω άξονα, που χαρίζει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,9’’ και τελική ταχύτητα 190 km/h. Για ένα «βασικό» ηλεκτρικό SUV, οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί και ξεπερνούν παραδοσιακούς βενζινοκινητήρες που βρίσκουμε σε hot hatch.

Η μπαταρία των 49 kWh εξασφαλίζει αυτονομία 330 km WLTP, επαρκή για την καθημερινή χρήση. Η φόρτιση σε DC ταχυφορτιστή (έως 130 kW) φτάνει το 10-80% σε 30 λεπτά, ενώ με φορτιστή AC (11 kW) η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 5 ώρες.

Παρά την ελκυστική τιμή, η Zeekr δεν τσιγκουνεύεται στον εξοπλισμό. Το X Core φέρει 21 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, από adaptive cruise control και lane keep assist μέχρι 3D πανοραμική κάμερα 360°. Οι 7 αερόσακοι περιλαμβάνουν και έναν ανάμεσα στους εμπρός επιβάτες, στοιχείο που ενισχύει την ασφάλεια.

Στον εξοπλισμό ξεχωρίζουν επίσης τα Apple CarPlay/Android Auto, οι OTA αναβαθμίσεις λογισμικού, οι ζάντες αλουμινίου 19’’, ο ηλεκτρικός χώρος αποσκευών και η πανοραμική οροφή που φωτίζει το εσωτερικό.

Πώς τοποθετείται στην αγορά

Με εκκίνηση κάτω από τις 35.000 € (με επιδότηση), το ZEEKR X Core τοποθετείται απέναντι σε mainstream ηλεκτρικά B-SUV όπως το Hyundai Kona EV ή το Peugeot e-2008, αλλά με επιδόσεις που θυμίζουν μοντέλα ανώτερης κατηγορίας. Η Zeekr επιδιώκει να κερδίσει οδηγούς που θέλουν premium αίσθηση και δυναμική οδήγηση χωρίς να ξεφύγουν σε τιμή.

Το γεγονός ότι το μοντέλο εφοδιάζεται με ισχύ 272 ίππων και κάνει σπριντ 0-100 km/h κάτω από 6’’ είναι το «χαρτί» που το διαφοροποιεί – ειδικά σε μια εποχή που η ηλεκτροκίνηση συχνά συνδέεται με βαρετά, αργά αυτοκίνητα.

Τι κρατάμε;

Το ZEEKR X Core είναι το φθηνότερο μοντέλο της μάρκας στην Ελλάδα, με τιμή 34.990 €.

Προσφέρει 272 ίππους και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,9’’.

Διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό και 21 προηγμένα συστήματα ασφάλειας.

Με αυτονομία 330 km WLTP και ταχυφόρτιση σε 30 λεπτά, αποτελεί ισχυρή πρόταση στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών SUV.

