Αυτό είναι το ηλεκτρικό με τη μεγαλύτερη αυτονομία στον κόσμο – 1.100 km

Το νέο premium μοντέλο καταφτάνει έτοιμο να διεκδικήσει το παγκόσμιο ρεκόρ αυτονομίας, φτάνοντας τα 1.100 km στον κύκλο CLTC

Το νέο Denza Z9S, το νέο σεντάν της premium μάρκας της BYD, έρχεται με παγκόσμιο ρεκόρ αυτονομίας: 1.100 χιλιόμετρα στο κύκλο CLTC. Η επίσημη κυκλοφορία του στην κινεζική αγορά προγραμματίζεται για τις 23 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ έχει ήδη ανοίξει για προπαραγγελίες σε τρεις εκδόσεις, με τιμές από 319.800 γιουάν (περίπου 41.250 ευρώ) έως 389.800 γιουάν (περίπου 50.300 ευρώ).

Το μοντέλο τοποθετείται ως πιο συμπαγής εναλλακτική του Denza Z9 και διεκδικεί τον τίτλο του ηλεκτρικού μαζικής παραγωγής με τη μεγαλύτερη αυτονομία παγκοσμίως, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 1.036 χλμ. (CLTC) που κατείχε το Denza Z9 GT.

Μοντέλο Τιμή προπαραγγελίας (γιουάν / USD / EUR) Μπαταρία και αυτονομία CLTC Denza Z9S 2026 319.800 (45.700 / ~41.250) 102,326 kWh, 920 χλμ. Denza Z9S 2026 Flagship 349.800 (51.400 / ~45.100) 122,496 kWh, 1.100 χλμ. Denza Z9S 2026 e3 Edition 389.800 (55.700 / ~50.300) 102,326 kWh, 780 χλμ.

Σχεδίαση και διαστάσεις

Το Denza Z9S ξεχωρίζει με τον δυναμικό σχεδιασμό του, ενώ προσφέρει ασφάλεια και πρακτικότητα με LiDAR στην οροφή και 120 λίτρα χώρου αποσκευών εμπρός (frunk). Οι διαστάσεις του είναι 5.090 mm μήκος, 1.980 mm πλάτος και 1.490 mm ύψος, με μεταξόνιο 3.025 mm. Διατηρεί σιλουέτα τύπου κουπέ και θα προσφέρεται σε επτά εξωτερικές αποχρώσεις, μεταξύ των οποίων το Morning Purple και το Fjord Green, με ζάντες από 19 έως 20 ίντσες.

Παράλληλα, η καμπίνα διαθέτει premium υλικά, όπως καθίσματα Nappa leather και ουρανό από σουέτ, με στοιχεία όπως το μαγνητικό πάνελ συνοδηγού για τοποθέτηση αξεσουάρ (τάμπλετ, ακουστικά, θήκες αποθήκευσης), η οθόνη 7 ιντσών στο πίσω υποβραχιόνιο για έλεγχο κλιματισμού, φωτισμού και ψυχαγωγίας και οι 44 χώροι αποθήκευσης και πορτμπαγκάζ 470 λίτρων με δυνατότητα επέκτασης να ξεχωρίζουν.

Τεχνολογία και ασφάλεια

Το Denza Z9S εξοπλίζεται με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης «God’s Eye B». Υποστηρίζει αστική πλοήγηση, πιλοτική οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο και στάθμευση σε κάθε σενάριο. Η ασφάλεια ενισχύεται από υβριδικό αμάξωμα ατσαλιού-αλουμινίου, με υψηλής αντοχής ατσάλι και αλουμίνιο να καλύπτουν το 91,1% της δομής, επιτυγχάνοντας στρεπτική ακαμψία 45.036 N·m/deg.

Το Z9S διατίθεται σε δύο διατάξεις:

Μονοκινητήριος πίσω κίνησης: μέγιστη ισχύς 370 kW (496 ίπποι)

Τρικινητήριος τετρακίνητος: συνδυασμένη ισχύς 890 kW (1.193 ίπποι)

Χρησιμοποιεί την Blade Battery δεύτερης γενιάς της BYD (102,326 kWh και 122,496 kWh), με αυτονομίες CLTC 780 χλμ. (632 χλμ. WLTP), 920 χλμ. (745 χλμ. WLTP) και 1.100 χλμ. (891 χλμ. WLTP). Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 2,68 δευτερόλεπτα και βασίζεται στην πλατφόρμα «e3», με στάνταρ πίσω τροχούς με διεύθυνση (ελάχιστη ακτίνα στροφής 4,75 μέτρα), λειτουργία «crab walk» και το έξυπνο σύστημα αερανάρτησης DiSus-A.

Με τα 1.100 χιλιόμετρα αυτονομίας CLTC, τοDenza Z9Sσπάει το παγκόσμιο ρεκόρ για ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής.

Πηγή: Carnewschina.com