Αυτό το BYD έφτασε τις 30.000 παραγγελίες σε μία εβδομάδα

Ενώ παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα κινέζικα ηλεκτρικά, η BYD το είδε λίγο… «πεσμένο» και το ανανέωσε με άμεσα αποτελέσματα

Παρότι το BYD Atto 3 παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα ηλεκτρικά μοντέλα της κινεζικής εταιρείας, οι πωλήσεις του στην εγχώρια αγορά είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν κάμψη τους τελευταίους μήνες. Η BYD απάντησε με μια πλήρως ανανεωμένη γενιά του SUV, η οποία φαίνεται πως ήδη κερδίζει το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς μέσα στην πρώτη εβδομάδα διάθεσής του στην Κίνα συγκέντρωσε περισσότερες από 30.000 παραγγελίες.

Σύμφωνα με τον Lu Tian, γενικό διευθυντή του δικτύου πωλήσεων Dynasty της BYD, το νέο μοντέλο ξεπέρασε το φράγμα των 30.000 παραγγελιών μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη των πωλήσεων.

Μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση

Το νέο Atto 3 βασίζεται στην πλατφόρμα e-Platform 3.0 Evo της BYD και υιοθετεί τη δεύτερη γενιά των μπαταριών Blade, συνδυάζοντάς τις με δυνατότητα flash charging. Οι διαθέσιμες μπαταρίες είναι χωρητικότητας 57,5 kWh και 68,5 kWh, αμφότερες τεχνολογίας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος).

Η αυτονομία σύμφωνα με το κινεζικό πρότυπο CLTC φτάνει τα 540 χλμ. και τα 630 χλμ. αντίστοιχα, με τη BYD να υποστηρίζει ότι το νέο μοντέλο προσφέρει έως και 120 χιλιόμετρα επιπλέον αυτονομίας σε σχέση με τον προκάτοχό του. Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει πως υπό ιδανικές συνθήκες η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από το 10% έως το 97% σε μόλις εννέα λεπτά.

Το SUV έχει επίσης μεγαλώσει σε διαστάσεις, φτάνοντας τα 4.665 χλστ. σε μήκος, τα 1.895 χλστ. σε πλάτος και τα 1.675 χλστ. σε ύψος, με μεταξόνιο 2.770 χλστ. Για πρώτη φορά προσφέρεται και εμπρός χώρος αποσκευών (frunk) χωρητικότητας 180 λίτρων, ενώ ο πίσω χώρος φόρτωσης φτάνει έως και τα 750 λίτρα.

Στην κινεζική αγορά το μοντέλο διατίθεται ως Yuan Plus, ενώ στις διεθνείς αγορές είναι γνωστό ως Atto 3. Η νέα γενιά παρουσιάστηκε στις 21 Μαΐου με τιμή εκκίνησης από 119.800 γουάν (περίπου 15.270 ευρώ), ενώ στη Νέα Ζηλανδία αναμένεται να λανσαριστεί το 2027 με την ονομασία Atto 5.

Πισωκίνητο και με αναβαθμισμένο εσωτερικό

Ένα από τα σημαντικότερα νέα χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι η μετάβαση σε νέα πισωκίνητη αρχιτεκτονική. Το νέο Atto 3 διατίθεται με ηλεκτροκινητήρες 200 kW και 240 kW τοποθετημένους στον πίσω άξονα, με την ισχυρότερη έκδοση να αποδίδει 322 ίππους και να προσφέρει αυτονομία έως 630 χλμ. CLTC.

Η καμπίνα έχει επίσης δεχθεί σημαντικές αλλαγές: Ξεχωρίζουν η μεγαλύτερη κεντρική οθόνη αφής με το νεότερο λογισμικό DiLink, το head-up display, ο επιλογέας ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού, η ασύρματη φόρτιση 50W, τα θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ο ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος και το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού τύπου «Queen Seat» με υποστήριξη ποδιών.

Η ανανέωση του Atto 3 έρχεται σε μια περίοδο που οι πωλήσεις του Yuan Plus στην Κίνα είχαν υποχωρήσει αισθητά. Τον Απρίλιο του 2026 καταγράφηκαν 5.111 ταξινομήσεις, μειωμένες κατά 21,9% σε σχέση με τον Μάρτιο και κατά 58,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Τον Μάρτιο είχαν πωληθεί 6.540 μονάδες, τον Φεβρουάριο 1.854 και τον Ιανουάριο 2.281.

Επιτυχημένο και στη χώρα μας

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η προηγούμενη γενιά του μοντέλου ξεπερνούσε σταθερά τις 11.000 πωλήσεις τον μήνα κατά τη διάρκεια του 2025, καταγράφοντας μεταξύ άλλων 13.168 πωλήσεις τον Ιούνιο, 12.661 τον Σεπτέμβριο και 12.255 τον Μάιο. Οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι η νέα γενιά διαθέτει όλα τα εφόδια για να επαναφέρει το Atto 3 στην κορυφή των πωλήσεων της κατηγορίας του.

Στην Ελλάδα, το Atto 3 έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά SUV, ανεβάζοντας την BYD στις κορυφαίες θέσεις του πίνακα πωλήσεων για οχήματα νέας ενέργειας. Το αναβαθμισμένο μοντέλο BYD Atto 3 Evo διατίθεται στη χώρα μας με τιμή εκκίνησης από 33.990€.

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Πηγή: Carnewschina.com