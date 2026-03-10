quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

Αυτό το BYD είναι ο εφιάλτης του Tesla Model 3 – Είναι 8.000 ευρώ φθηνότερο

ΤΡΙΤΗ | 10.03.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
afto-to-byd-einai-o-efialtis-tou-tesla-model-3-einai-8-000-evro-fthinotero-795449

Η BYD έχει πλέον ξεκάθαρη στρατηγική: να χτυπήσει ευθέως τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νέο της sedan, ένα EV που στοχεύει ευθέως το Tesla Model 3.

Η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξελίσσεται με ρυθμούς που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν απίθανοι. Νέες τεχνολογίες μπαταριών, όλο και ταχύτερη φόρτιση και μοντέλα που υπόσχονται μεγαλύτερη αυτονομία εμφανίζονται διαρκώς. Σε αυτό το περιβάλλον, μια εταιρεία έχει καταφέρει να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η BYD έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως και το νέο BYD Seal 07 είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής της. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό sedan που στοχεύει ευθέως το Tesla Model 3, προσφέροντας περισσότερη τεχνολογία, εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση και σημαντικά χαμηλότερη τιμή αγοράς. Στην κινεζική αγορά, το νέο μοντέλο της BYD ξεκινά περίπου από 21.000 ευρώ, όταν το αντίστοιχο Tesla Model 3 κοστίζει περίπου 29.200 ευρώ. Η διαφορά πλησιάζει δηλαδή τα 8.000 ευρώ, κάτι που από μόνο του είναι αρκετό για να τραβήξει την προσοχή της αγοράς.

Η BYD ξεκίνησε ως κατασκευαστής μπαταριών και αυτή η τεχνογνωσία είναι σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους κατασκευαστές, η εταιρεία εξελίσσει σχεδόν όλα τα βασικά εξαρτήματα των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων εσωτερικά: από τις μπαταρίες μέχρι τους ηλεκτροκινητήρες και τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Το νέο Seal 07 αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας. Βασίζεται σε μια νέα γενιά ηλεκτρικής πλατφόρμας και χρησιμοποιεί τη δεύτερη γενιά της Blade Battery, μια μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) που έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη ασφάλεια, αντοχή και δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης. Η συγκεκριμένη μπαταρία έχει χωρητικότητα περίπου 69 kWh, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να φτάνει έως τα 480 έως 500 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του νέου μοντέλου δεν είναι η αυτονομία αλλά η ταχύτητα φόρτισης. Η BYD έχει αναπτύξει μια νέα γενιά υπερταχυφορτιστών που ονομάζονται Flash Chargers και μπορούν να φτάσουν ισχύ έως 1.500 kW. Με τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας, το Seal 07 μπορεί να φορτίζει με ρυθμούς που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αδύνατοι για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε πρακτικές δοκιμές, το αυτοκίνητο μπορεί να φορτίσει από 10% έως 70% σε λιγότερο από πέντε λεπτά, προσθέτοντας πάνω από 400 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι μπορεί να φτάσει περίπου στο 97% της φόρτισης σε λιγότερο από εννέα λεπτά. Με άλλα λόγια, η διαδικασία φόρτισης πλησιάζει πλέον τον χρόνο που χρειάζεται ένα συμβατικό αυτοκίνητο για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Seal 07 δεν περιορίζεται μόνο στη μπαταρία και στη φόρτιση. Το μοντέλο ενσωματώνει μια σειρά από τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε πολύ ακριβότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται το σύστημα υποβοήθησης οδηγού God’s Eye, το οποίο χρησιμοποιεί lidar αισθητήρες και κάμερες για να παρακολουθεί συνεχώς το περιβάλλον του αυτοκινήτου και να υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες ημιαυτόνομης οδήγησης.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης ένα εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης που χρησιμοποιεί κάμερες για να «διαβάζει» τον δρόμο και να προσαρμόζει τη λειτουργία των αμορτισέρ σε πραγματικό χρόνο, αυξάνοντας τη σταθερότητα και την άνεση. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης σύγχρονες ψηφιακές λειτουργίες, όπως phone-as-a-key, λειτουργία dog mode, καθίσματα με μασάζ και ψυχόμενο αποθηκευτικό χώρο στην καμπίνα.

Η στρατηγική πίσω από το Seal 07 είναι σαφής. Η BYD δεν προσπαθεί απλώς να δημιουργήσει ένα ακόμη ηλεκτρικό sedan. Στόχος της είναι να προσφέρει ένα αυτοκίνητο που θα συνδυάζει υψηλή τεχνολογία, μεγάλη αυτονομία και χαμηλή τιμή αγοράς. Σε αυτή την εξίσωση, το Tesla Model 3 αποτελεί τον βασικό αντίπαλο. Για χρόνια το μοντέλο της Tesla θεωρούνταν σημείο αναφοράς για τα ηλεκτρικά sedan. Όμως η τεχνολογική εξέλιξη των κινεζικών εταιρειών, και ειδικά της BYD, δείχνει ότι ο ανταγωνισμός έχει πλέον αλλάξει επίπεδο. Με χαμηλότερη τιμή και εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία φόρτισης, το Seal 07 δείχνει ότι η μάχη στην κατηγορία των ηλεκτρικών sedan μόλις έγινε πολύ πιο ενδιαφέρουσα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας
Ηλεκτρικός κινητήρας

Ισχύς
Μέγιστη ισχύς περίπου 300 ίπποι (ανάλογα με την έκδοση)

Μπαταρία
Blade Battery δεύτερης γενιάς LFP

Χωρητικότητα μπαταρίας
69 kWh

Αυτονομία
Έως 705 km (CLTC)

Μετάδοση
Κίνηση στους πίσω τροχούς

Φόρτιση
Υποστήριξη υπερταχείας φόρτισης Flash έως 1.500 kW

Τιμή αγοράς
Από περίπου 169.900 γουάν (περίπου 21.100 ευρώ)

Τι κρατάμε;

  • • Το BYD Seal 07 έρχεται ως άμεσος ανταγωνιστής του Tesla Model 3 με σημαντικά χαμηλότερη τιμή.
  • • Η νέα Blade Battery δεύτερης γενιάς προσφέρει μεγάλη αυτονομία και βελτιωμένη αντοχή.
  • • Η τεχνολογία Flash Charging επιτρέπει φόρτιση εκατοντάδων χιλιομέτρων μέσα σε λίγα λεπτά.
  • • Η BYD δείχνει ξεκάθαρα ότι οι κινεζικές εταιρείες ανεβάζουν τον πήχη στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#BYD#BYD Seal 07
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-byd-pataei-ti-venzini-fortizei-apo-to-10-sto-97-se-molis-9-lepta-789261

Q-ELECTRIC

06.03.2026

Η BYD πατάει τη βενζίνη – Φορτίζει από το 10% στο 97% σε μόλις 9 λεπτά
oi-fortistes-tis-byd-einai-toso-grigoroi-pou-echoun-topothetithei-san-antlies-venzinis-794785

Q-ELECTRIC

04.03.2026

Οι φορτιστές της BYD είναι τόσο γρήγοροι που έχουν τοποθετηθεί σαν αντλίες βενζίνης
to-best-seller-suv-tis-byd-anavathmizetai-me-megalyteri-bataria-kai-perissoteri-ischy-pote-erchetai-ellada-792710

Q-ELECTRIC

11.02.2026

To best-seller SUV της BYD αναβαθμίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία και περισσότερη ισχύ – Πότε έρχεται Ελλάδα
byd-proti-stis-poliseis-ilektrikon-aftokiniton-stin-ellada-to-2025-790144

Q-ELECTRIC

21.01.2026

BYD πρώτη στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2025
epese-i-tesla-poia-marka-yperdynami-synechizei-na-einai-brosta-stis-poliseis-ilektrikon-716065

Q-ELECTRIC

05.10.2025

Έπεσε η Tesla: Ποια μάρκα-υπερδύναμη συνεχίζει να είναι μπροστά στις πωλήσεις ηλεκτρικών;
poia-marka-itan-proti-stis-poliseis-ilektrikon-stin-ellada-gia-to-proto-6mino-tou-2025-631281

Q-ELECTRIC

19.07.2025

Ποια μάρκα ήταν πρώτη στις πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ελλάδα για το πρώτο 6μηνο του 2025;

Πρόσφατες Ειδήσεις