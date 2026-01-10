Ανακοινώθηκαν οι τιμές του νέου Suzuki e Vitara στην Ελλάδα

Η Suzuki ανακοίνωσε επίσημα τις τιμές του νέου e Vitara για την ελληνική αγορά, ξεκινώντας την εμπορική διάθεση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού SUV της.

Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται μέσα στην άνοιξη. Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, ήταν πώς τοποθετείται τιμολογιακά ένα ηλεκτρικό Suzuki με SUV προσανατολισμό, μπαταρία έως 61 kWh και δυνατότητα τετρακίνησης. Η απάντηση δίνεται πλέον με σαφήνεια, μέσα από έναν τιμοκατάλογο που δείχνει ότι η ιαπωνική φίρμα επέλεξε μια συγκρατημένη και ανταγωνιστική προσέγγιση.

Το e Vitara δεν αποτελεί μια απλή ηλεκτρική παραλλαγή ενός γνωστού μοντέλου. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε εξαρχής ως ηλεκτρικό, βασισμένο σε νέα πλατφόρμα ειδικά εξελιγμένη για BEV εφαρμογές. Οι διαστάσεις του το τοποθετούν ξεκάθαρα στην καρδιά της κατηγορίας των compact SUV, με μήκος 4,27 μέτρα και απόσταση από το έδαφος 180 mm, στοιχεία που μεταφράζονται σε καλή καθημερινή χρηστικότητα και ήπιο off-road προσανατολισμό. Η γκάμα περιλαμβάνει δύο επιλογές μπαταρίας, 49 και 61 kWh, με εκδόσεις προσθιοκίνητες αλλά και τετρακίνητες, κάτι που εξακολουθεί να είναι σπάνιο στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Η ισχύς φτάνει έως τους 184 ίππους στην τετρακίνητη έκδοση, με έμφαση στην ομαλή απόδοση και στον έλεγχο, περισσότερο παρά στις επιδόσεις εντυπωσιασμού. Το e Vitara διατηρεί τον γνώριμο χαρακτήρα του ονόματος, χωρίς σχεδιαστικές υπερβολές και με σαφή προσανατολισμό στην καθημερινή χρήση.

Η δομή της γκάμας είναι ξεκάθαρη και εύκολα κατανοητή. Η μπαταρία των 49 kWh συνδυάζεται αποκλειστικά με κίνηση στους εμπρός τροχούς και απευθύνεται κυρίως σε αστικές και περιαστικές μετακινήσεις. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 61 kWh προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς διατίθεται τόσο σε 2WD όσο και σε 4WD εκδόσεις, με την τελευταία να εξοπλίζεται με το σύστημα ALLGRIP-e και δύο ηλεκτροκινητήρες. Η τετρακίνηση δεν λειτουργεί ως στοιχείο εντυπωσιασμού, αλλά ως εργαλείο πρόσφυσης και σταθερότητας, διατηρώντας τη φιλοσοφία που παραδοσιακά συνοδεύει το όνομα Vitara.

Ανεξαρτήτως έκδοσης, το e Vitara συνοδεύεται από πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό, με πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και σύγχρονες λύσεις συνδεσιμότητας. Από τη βασική έκδοση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, adaptive cruise control, σύστημα πλοήγησης, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, one-pedal drive και αυτόματος κλιματισμός. Η έκδοση GLX προσθέτει στοιχεία άνεσης και τεχνολογίας, όπως κάμερα 360°, πανοραμική γυάλινη οροφή, επαγωγική φόρτιση κινητού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού.

Πίνακας τιμών Suzuki e Vitara (Ελλάδα)

Οι παρακάτω τιμές περιλαμβάνουν προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος ύψους 1.000 ευρώ και δεν περιλαμβάνουν τυχόν κρατική επιδότηση.

Έκδοση Κίνηση Μπαταρία Ισχύς Τιμή (€) e Vitara GL 2WD 49 kWh 144 PS 29.670 e Vitara GL 2WD 61 kWh 174 PS 32.670 e Vitara GLX 2WD 61 kWh 174 PS 35.670 e Vitara GL 4WD 61 kWh 184 PS 35.670 e Vitara GLX 4WD 61 kWh 184 PS 38.670

Απέναντι στον ανταγωνισμό, το e Vitara ακολουθεί μια συνειδητά χαμηλών τόνων προσέγγιση. Δεν επιδιώκει να ξεχωρίσει μέσα από ακραία νούμερα ισχύος ή εντυπωσιακές τεχνολογικές λύσεις, αλλά μέσα από έναν συνδυασμό λογικής τιμολόγησης, πλούσιου εξοπλισμού και πραγματικής χρηστικότητας. Η δυνατότητα τετρακίνησης σε ηλεκτρικό SUV αυτής της κατηγορίας αποτελεί σαφές πλεονέκτημα, ενώ η συνολική φιλοσοφία της Suzuki και η μακροχρόνια εγγύηση ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας για τον υποψήφιο αγοραστή. Το e Vitara δεν επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά να προσφέρει μια ισορροπημένη και αξιόπιστη εναλλακτική για όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση χωρίς ρίσκο.

Τι κρατάμε;