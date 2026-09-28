Ανανεώθηκε το φθηνότερο BYD της αγοράς – To Νο1 EV και με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ

Το ανανεωμένο BYD Dolphin Surf είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με περισσότερο εξοπλισμό, έως 322 km αυτονομίας και τιμή από 17.990 ευρώ.

Η BYD ανανεώνει το Dolphin Surf, το μικρότερο και οικονομικότερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της γκάμας της, προσθέτοντας περισσότερο εξοπλισμό, αναβαθμισμένο infotainment και αλλαγές στην καμπίνα, χωρίς να πειράζει τη βασική φιλοσοφία του. Παράλληλα, η γκάμα συνεχίζει με τις Boost και Comfort, με τη μέγιστη αυτονομία να φτάνει τα 322 km WLTP και την ισχύ έως τους 157 PS.

Τι αλλάζει στο ανανεωμένο BYD Dolphin Surf

Η ανανέωση για το MY2026 επικεντρώνεται κυρίως στο εσωτερικό και στην τεχνολογία. Η κορυφαία Comfort αποκτά νέα οθόνη αφής 12,8 ιντσών, μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και Google built-in, με ενσωματωμένες υπηρεσίες όπως Google Maps, Google Assistant και Google Play Store.

Οι Active και Boost διατηρούν οθόνη infotainment 10,1 ιντσών και ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών. Νέο είναι επίσης το τιμόνι, ενώ ο επιλογέας κίνησης μεταφέρεται πλέον στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο στο κεντρικό τμήμα της καμπίνας.

Στις Boost και Comfort το τιμόνι είναι θερμαινόμενο, ενώ η Boost αποκτά πλέον και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα. Αυτόματος κλιματισμός περιλαμβάνεται πλέον στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Το ανανεωμένο Dolphin Surf διατίθεται σε τρεις εκδόσεις.

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς Τιμή καταλόγου Τελική τιμή με Electric Bonus & ΚΗ3 Active 30 kWh 89 PS 21.490 € 17.990 € Boost 43,2 kWh 89 PS 24.300 € 20.500 € Comfort 43,2 kWh 157 PS 27.000 € 22.650 €

Η Active συνοδεύεται από Electric Bonus 500 ευρώ, η Boost από 800 ευρώ και η Comfort από 1.500 ευρώ. Οι χαμηλότερες τελικές τιμές του πίνακα περιλαμβάνουν επιπλέον και το όφελος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Από 220 έως 322 km αυτονομίας

Η βασική Active χρησιμοποιεί Blade Battery τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 30 kWh και ηλεκτροκινητήρα 89 PS και 175 Nm. Η συνδυασμένη αυτονομία φτάνει τα 220 km WLTP, ενώ στον αστικό κύκλο αυξάνεται στα 356 km. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 11,1 δευτερόλεπτα.

Η Boost διατηρεί τον ίδιο κινητήρα των 89 PS, αλλά αποκτά σημαντικά μεγαλύτερη μπαταρία 43,2 kWh. Είναι και η έκδοση με τη μεγαλύτερη αυτονομία της γκάμας, φτάνοντας τα 322 km WLTP και έως 507 km στον αστικό κύκλο.

Στην κορυφή βρίσκεται η Comfort, επίσης με μπαταρία 43,2 kWh, αλλά με ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 157 PS και 220 Nm. Το 0-100 km/h πέφτει στα 9,1 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία διαμορφώνεται στα 310 km WLTP.

Ποια έκδοση έχει τη μεγαλύτερη αυτονομία

Έχει ενδιαφέρον ότι η ισχυρότερη Comfort δεν είναι εκείνη που ταξιδεύει πιο μακριά. Η Boost των 89 PS είναι η πιο αποδοτική επιλογή, με επίσημη κατανάλωση 15,6 kWh/100 km και αυτονομία 322 km. Η Comfort καταναλώνει 16 kWh/100 km και λόγω του ισχυρότερου κινητήρα περιορίζεται στα 310 km.

Η Active, από την άλλη, έχει μικρότερη μπαταρία και αυτονομία 220 km, κάτι που την τοποθετεί περισσότερο ως αυτοκίνητο καθημερινών αστικών μετακινήσεων.

11 kW AC φόρτιση σε όλες τις εκδόσεις

Μια από τις πιο χρήσιμες προδιαγραφές του Dolphin Surf είναι ότι όλες οι εκδόσεις διαθέτουν τριφασικό onboard charger 11 kW. Στην Active, η φόρτιση 0-100% χρειάζεται περίπου 3 ώρες και 21 λεπτά, ενώ στις Boost και Comfort περίπου 4 ώρες και 37 λεπτά. Στο συνεχές ρεύμα, η Active φτάνει έως τα 65 kW, με το 10-80% να ολοκληρώνεται σε 29 λεπτά.

Οι Boost και Comfort ανεβάζουν τη μέγιστη ισχύ στα 85 kW, με το 10-80% να απαιτεί περίπου 31 λεπτά.

Κάτω από 4 μέτρα, με 308 λίτρα πορτμπαγκάζ

Οι διαστάσεις παραμένουν ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του μικρού BYD. Το Dolphin Surf έχει μήκος 3.990 mm, πλάτος 1.720 mm και ύψος 1.590 mm, με μεταξόνιο 2.500 mm. Ο κύκλος στροφής είναι επίσης ιδιαίτερα μικρός, με ακτίνα μόλις 4,95 μέτρα, κάτι που ταιριάζει στον αστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 308 λίτρων, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να φτάσει τα 1.037 λίτρα.

Περισσότερος εξοπλισμός από τη βασική Active

Η έκδοση των 21.490 ευρώ πριν από τις εκπτώσεις και επιδοτήσεις αποκτά πλέον ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αντί των προηγούμενων ατσάλινων τροχών 15 ιντσών.

Στον στάνταρ εξοπλισμό της περιλαμβάνονται επίσης:

οθόνη αφής 10,1 ιντσών

ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών

σύστημα πλοήγησης

Android Auto και Apple CarPlay

αυτόματος κλιματισμός

κάμερα οπισθοπορείας

πίσω αισθητήρες στάθμευσης

Adaptive Cruise Control

αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης

συστήματα διατήρησης λωρίδας

αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

keyless entry και start

ψηφιακό κλειδί BYD

λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L)

Η Boost γίνεται πιο ολοκληρωμένη

Η Boost είναι ουσιαστικά η επιλογή για όποιον θέλει τη μεγαλύτερη αυτονομία χωρίς να ανέβει στην κορυφαία έκδοση.

Εκτός από την Blade Battery των 43,2 kWh, προσθέτει πλέον θερμαινόμενα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, αισθητήρα βροχής, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες και πίσω φωτιστικά ανάγνωσης. BYD DOLPHIN SURF ΜΥ2026_Press R…

Με τελική τιμή που μπορεί να διαμορφωθεί στα 20.500 ευρώ, συνδυάζει την καλύτερη αυτονομία της γκάμας με αισθητά πλουσιότερο εξοπλισμό από την Active.

Η Comfort περνά σε Google built-in

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά την Comfort.

Η κορυφαία έκδοση αποκτά πλέον:

κεντρική οθόνη 12,8 ιντσών

ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών

Google built-in

Google Maps

κάμερα 360 μοιρών

LED προβολείς

ασύρματη φόρτιση smartphone 15 W

φιμέ πίσω κρύσταλλα

επενδύσεις vegan δέρματος

θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι

Παράλληλα είναι η μόνη έκδοση με τον ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα των 157 PS, αποκτώντας σαφώς διαφορετικό χαρακτήρα από τις Active και Boost.

Νέα χρώματα και ανανεωμένο εσωτερικό

Στις μικρότερες αλλά εμφανείς αλλαγές του MY2026 περιλαμβάνεται το νέο εξωτερικό χρώμα Skiing White, το οποίο προστίθεται στα Lime Green, Obsidian Black και Ice Blue. Το Lime Green παραμένει το βασικό χρώμα.

Στο εσωτερικό προστίθεται επίσης νέα μπλε επιλογή, πέρα από τον συνδυασμό Black & Grey.

Ήδη πρώτο σε πωλήσεις EV στην Ελλάδα

Η ανανέωση έρχεται σε μια ιδιαίτερα καλή εμπορική στιγμή για το μικρό BYD. Το Dolphin Surf ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην ελληνική αγορά από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Η BYD επιχειρεί τώρα να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του χωρίς κάποια δραστική αλλαγή στο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, αλλά βελτιώνοντας κυρίως εκείνα που ο οδηγός χρησιμοποιεί καθημερινά.

Με καλύτερο infotainment, περισσότερο εξοπλισμό άνεσης και τιμή που υπό προϋποθέσεις πέφτει κάτω από τις 18.000 ευρώ, το Dolphin Surf παραμένει το πιο προσιτό σημείο εισόδου στην ηλεκτρική γκάμα της BYD.

Εγγύηση 6 ετών

Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της εταιρείας, το ανανεωμένο Dolphin Surf συνοδεύεται από 6 χρόνια ή 150.000 km εργοστασιακής εγγύησης.

Ο ηλεκτροκινητήρας καλύπτεται για 8 χρόνια ή 150.000 km, ενώ για την Blade Battery η εγγύηση φτάνει τα 8 χρόνια ή 250.000 km.

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