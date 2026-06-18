Άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για την BMW i3 με αυτονομία 906 km – Τιμή

Η ηλεκτρική εποχή της BMW περνά σε ένα από τα πιο κρίσιμα κεφάλαιά της, καθώς η μάρκα ανοίγει επίσημα τις παραγγελίες στην Ελλάδα για τη νέα BMW i3 50 xDrive First Edition, το δεύτερο μοντέλο της οικογένειας Neue Klasse και ουσιαστικά την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή της Σειράς 3.

Η νέα BMW i3 δεν έχει σχέση με το γνωστό αστικό ηλεκτρικό μοντέλο του παρελθόντος. Εδώ μιλάμε για ένα κανονικό premium ηλεκτρικό sedan, με τετρακίνηση, ισχύ 469 ίππων, μεγάλη μπαταρία, αρχιτεκτονική 800V και αυτονομία που φτάνει έως τα 906 χιλιόμετρα WLTP στην έκδοση First Edition. Οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω του επίσημου δικτύου εμπόρων BMW, πριν από την κανονική εμπορική διάθεση του μοντέλου, που έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2026.

Η BMW τοποθετεί τη νέα i3 στο κέντρο της στρατηγικής της, καθώς πρόκειται για το μοντέλο που φέρνει τη φιλοσοφία της Neue Klasse στην κατηγορία των sport sedan. Με άλλα λόγια, δεν είναι απλώς μια ηλεκτρική BMW με μεγάλο αριθμό χιλιομέτρων αυτονομίας, αλλά ένα αυτοκίνητο που παρουσιάζει τη νέα τεχνολογική βάση της μάρκας σε επίπεδο συστήματος κίνησης, λογισμικού, εσωτερικού και οδηγικής αίσθησης. Σχεδιαστικά, η νέα BMW i3 ακολουθεί μια πιο καθαρή και μινιμαλιστική γραμμή, χωρίς όμως να χάνει την αναγνωρίσιμη ταυτότητα της Σειράς 3. Το αμάξωμα έχει σχεδίαση 2,5 όγκων, μακρύ μεταξόνιο, κοντούς προβόλους και καμπίνα τοποθετημένη προς τα πίσω, στοιχεία που διατηρούν την κλασική σπορ στάση ενός sedan της BMW. Μπροστά, η μάσκα με τα «νεφρά» και οι διπλοί προβολείς σχηματίζουν μια ενιαία φωτεινή υπογραφή, ενώ πίσω τα λεπτά οριζόντια φώτα επαναφέρουν το χαρακτηριστικό σχήμα L σε πιο σύγχρονη μορφή.

Η νέα BMW i3 50 xDrive First Edition είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία στην ελληνική αγορά με τιμή από 75.293 ευρώ, με ΦΠΑ 24%. Πρόκειται για την ειδική έκδοση λανσαρίσματος, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά πλουσιότερο εξοπλισμό σε σχέση με τη βασική έκδοση. Παράλληλα, με την επίσημη κυκλοφορία του μοντέλου το φθινόπωρο του 2026, η BMW i3 50 xDrive θα ξεκινά στην Ελλάδα από 65.500 ευρώ. Η βασική έκδοση θα έχει αυτονομία έως 912 χιλιόμετρα WLTP, με τη σημείωση ότι οι συγκεκριμένες τιμές είναι προσωρινές μέχρι την πλήρη εμπορική διάθεση του μοντέλου. Με απλά λόγια, η First Edition κοστίζει περίπου 9.800 ευρώ περισσότερο από τη βασική i3 50 xDrive, όμως συνοδεύεται από εξοπλισμό που περιλαμβάνει M Sport πακέτο, BMW Iconic Glow, BMW 3D Head-Up Display, ηχοσύστημα Harman Kardon, πολυλειτουργικά εμπρός καθίσματα, τριζωνικό κλιματισμό και φόρτιση AC στα 22 kW.

Η BMW i3 50 xDrive χρησιμοποιεί την τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν στον εμπρός και έναν στον πίσω άξονα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 345 kW, δηλαδή 469 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 645 Nm. Χάρη στο ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης xDrive, η νέα i3 50 xDrive επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 4,7 δευτερόλεπτα, νούμερο που την τοποθετεί ξεκάθαρα στην πλευρά των γρήγορων ηλεκτρικών sedan. Η ίδια ακριβώς απόδοση ισχύει και για την έκδοση First Edition. Κεντρικό ρόλο στη συμπεριφορά του αυτοκινήτου έχει το νέο Heart of Joy, ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος που ελέγχει το σύστημα κίνησης και τη δυναμική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τη BMW, ανταποκρίνεται έως και δέκα φορές ταχύτερα σε σχέση με προηγούμενες λύσεις, μειώνοντας τις παρεμβάσεις των επιμέρους συστημάτων και κάνοντας την οδήγηση πιο άμεση, ακριβή και φυσική. Οι διαστάσεις της νέας BMW i3 50 xDrive είναι 4.760 mm μήκος, 1.865 mm πλάτος και 1.480 mm ύψος, τιμές που τη φέρνουν ουσιαστικά στην καρδιά της μεσαίας premium κατηγορίας.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της νέας BMW i3 είναι η αυτονομία της. Η έκδοση i3 50 xDrive First Edition προσφέρει από 758 έως 906 χιλιόμετρα WLTP, ανάλογα με τον εξοπλισμό, τους τροχούς και τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου. Η κατανάλωση ενέργειας ανακοινώνεται στα 16,1 έως 13,5 kWh/100 km. Η μπαταρία υψηλής τάσης έχει χωρητικότητα 108,7 kWh και χρησιμοποιεί νέες κυλινδρικές κυψέλες. Η αρχιτεκτονική της είναι ενσωματωμένη στο αμάξωμα, με σχεδίαση pack-to-open-body, κάτι που βοηθά τόσο στην ακαμψία όσο και στην καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου. Η πλατφόρμα 800V επιτρέπει ταχεία φόρτιση DC με ισχύ έως 400 kW. Σε ιδανικές συνθήκες, μόλις 10 λεπτά φόρτισης μπορούν να προσθέσουν έως 423 χιλιόμετρα αυτονομίας WLTP, επίδοση που βάζει τη νέα i3 ανάμεσα στα πιο προηγμένα ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς σε επίπεδο φόρτισης. Η έκδοση First Edition διαθέτει επίσης στάνταρ AC Charging Professional, ανεβάζοντας την ισχύ φόρτισης AC από τα 11 στα 22 kW. Παράλληλα, υποστηρίζεται λειτουργία V2L, ενώ με το προαιρετικό BMW Wallbox Professional υπάρχει δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης Vehicle-to-Home και Vehicle-to-Grid.

Ακόμη και η βασική BMW i3 50 xDrive διαθέτει πολύ πλούσιο εξοπλισμό. Στάνταρ περιλαμβάνονται το BMW Panoramic Vision, το Driving Assistant Plus, η ασύρματη φόρτιση smartphone, οι προβολείς LED, τα πίσω φώτα LED, οι ηλεκτρικά αναδυόμενες χειρολαβές θυρών, το Comfort Access, το BMW Digital Key Plus, οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες και η έξυπνη θυρίδα φόρτισης με αυτόματη λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος. Στο εσωτερικό, η νέα i3 φέρνει το BMW Operating System X και το νέο BMW Panoramic iDrive, με το Panoramic Vision να προβάλλει πληροφορίες σε όλο το πλάτος του κάτω τμήματος του παρμπρίζ. Υπάρχει επίσης κεντρική οθόνη ελεύθερης μορφής, ενσωμάτωση smartphone, BMW Intelligent Personal Assistant, BMW Maps με online πλοήγηση, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αντλία θερμότητας, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με μνήμη, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και πίσω κάθισμα με αναδίπλωση 40/20/40. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι και ο πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 31 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, στεγανός και ανθεκτικός στη σκόνη.

Η BMW i3 50 xDrive First Edition χτίζει πάνω στον ήδη πλούσιο εξοπλισμό της βασικής έκδοσης και προσθέτει στοιχεία που την κάνουν πιο ξεχωριστή οπτικά, τεχνολογικά και πρακτικά. O βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το πακέτο M Sport, με M Aerodynamics package, μπλε M Sport φρένα και προβολή λογοτύπου M στο έδαφος από τους εξωτερικούς καθρέφτες. Στο εσωτερικό υπάρχουν επενδύσεις BMW M σε Veganza και M PerformTex Black, ενώ διατίθενται και άλλες επιλογές ταπετσαρίας. Το πακέτο BMW Iconic Glow φωτίζει το περίγραμμα της μάσκας, προσφέροντας και animation καλωσορίσματος και αποχαιρετισμού. Στο εσωτερικό, η First Edition διαθέτει πολυλειτουργικά εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, φιμέ κρύσταλλα, αυτόματο κλιματισμό τριών ζωνών, ηλεκτρική λειτουργία πίσω πόρτας με Smart Opener, ηχοσύστημα Harman Kardon HiFi με Dolby Atmos και το BMW 3D Head-Up Display, το οποίο προβάλλει επιλεγμένες πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Η BMW i3 εισάγει και το BMW Symbiotic Drive, μια νέα προσέγγιση στα συστήματα υποβοήθησης, όπου ο οδηγός και τα ηλεκτρονικά συνεργάζονται πιο φυσικά. Με τα συστήματα ενεργοποιημένα, ο οδηγός μπορεί να επιταχύνει, να φρενάρει ή να στρίβει χωρίς να ακυρώνεται άμεσα η λειτουργία υποβοήθησης. Προαιρετικά διατίθεται το Motorway Assistant, που επιτρέπει υποβοηθούμενη οδήγηση χωρίς χέρια στον αυτοκινητόδρομο έως τα 130 km/h, καθώς και ο City Assistant, με λειτουργίες όπως αυτόματη επιβράδυνση και εκκίνηση σε φωτεινούς σηματοδότες και υποβοηθούμενες αλλαγές λωρίδας σε αστικό περιβάλλον. Το επίπεδο αυτοματοποίησης παραμένει στο SAE Level 2, άρα ο οδηγός διατηρεί πάντα την ευθύνη.

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