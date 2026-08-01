Απίστευτο: Τα ινδικά ηλεκτρικά είναι τα πιο αποδοτικά της αγοράς

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα των Tata και Mahindra κατάφεραν να ξεπεράσουν «θηρία» όπως Tesla και BYD στην αποδοτικότητα

Οι ηλεκτρικές προτάσεις των Tata Motors και Mahindra βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ενεργειακής αποδοτικότητας, αφήνοντας πίσω γνωστά ονόματα όπως η Tesla και η BYD. Σύμφωνα με την έκθεση του International Council on Clean Transportation (ICCT) για το 2025, οι δύο ινδικές αυτοκινητοβιομηχανίες πέτυχαν τις χαμηλότερες τιμές κατανάλωσης ενέργειας ανά χιλιόμετρο μεταξύ 22 μεγάλων κατασκευαστών.

Η Tata Motors κατέλαβε την πρώτη θέση με μέση κατανάλωση περίπου 106 Wh/km, ενώ η Mahindra ακολούθησε με 113 Wh/km. Η Tesla βρέθηκε στην τρίτη θέση και η BYD στην τέταρτη, με τον μέσο όρο των κορυφαίων κατασκευαστών να διαμορφώνεται στα 131 Wh/km.

Πιο μικρά, πιο ελαφριά και πιο οικονομικά

Η υψηλή θέση των ινδικών εταιρειών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα μικρότερα και ελαφρύτερα ηλεκτρικά μοντέλα που διαθέτουν στην αγορά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Tata Sierra EV, το οποίο θα προσφέρεται με μπαταρίες 63 kWh και 75 kWh, προσφέροντας πιστοποιημένη αυτονομία έως 665 χιλιόμετρα.

Αντίστοιχα, το Mahindra BE 6 θα διατίθεται με μπαταρίες 59 kWh και 79 kWh, με τη μέγιστη πιστοποιημένη αυτονομία να φτάνει τα 682 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών ARAI της Ινδίας.

Πώς προκύπτουν οι μετρήσεις

Το ICCT υπολογίζει την αποδοτικότητα κάθε κατασκευαστή μετατρέποντας τα επίσημα στοιχεία των εργοστασιακών δοκιμών σε τιμές Wh/km και στη συνέχεια υπολογίζει τον μέσο όρο για ολόκληρη τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων κάθε εταιρείας. Η αξιολόγηση αφορά αποκλειστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και όχι τις επιδόσεις, την τιμή ή την αυτονομία.

Πρόκειται για εργαστηριακές μετρήσεις, αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποιούνται σε άλλες αγορές, όπως οι πιστοποιήσεις EPA στις ΗΠΑ.

Δε σημαίνει απαραίτητα καλύτερη κατανάλωση σε όλες τις συνθήκες

Παρότι τα αποτελέσματα δείχνουν εντυπωσιακή ενεργειακή αποδοτικότητα για τις Tata και Mahindra, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από μεγαλύτερα και ισχυρότερα μοντέλα, όπως ένα τετρακίνητο Tesla, σε πραγματικές συνθήκες αυτοκινητοδρόμου. Οι διαφορετικοί κύκλοι δοκιμών, οι διαστάσεις των οχημάτων και οι αγορές στις οποίες απευθύνονται παίζουν καθοριστικό ρόλο στα τελικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, οι ινδικές εταιρείες εξακολουθούν να υστερούν σε τομείς όπως η ταχύτητα φόρτισης και η συνολική αυτονομία σε σύγκριση με αρκετούς διεθνείς ανταγωνιστές.

Παρά το γεγονός ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των νέων ταξινομήσεων στην Ινδία, έναντι περίπου 25% παγκοσμίως, η συγκεκριμένη κατάταξη δείχνει ότι οι Ινδοί κατασκευαστές έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ιδιαίτερα αποδοτικά ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Πηγή: Motor1.com