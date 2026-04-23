Αποκάλυψη για τη μπαταρία που φορτίζει σε κάτω από 4 λεπτά

Η κινεζική CATL παρουσίασε την τρίτη γενιά της μπαταρίας Shenxing, με χρόνους φόρτισης που αρχίζουν να πλησιάζουν τον ανεφοδιασμό με βενζίνη!

Bασισμένη στη χημεία LFP, η νέα αυτή μπαταρία πετυχαίνει κάτι που μέχρι πρόσφατα, έμοιαζε θεωρητική απόδοση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η νέα Shenxing μπορεί να φορτίσει από το 10% έως το 80% σε μόλις 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα, ενώ η πλήρης σχεδόν φόρτιση έως το 98% ολοκληρώνεται σε 6 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ακόμη και σε ακραίες συνθήκες ψύχους, στους -30°C, η μπαταρία μπορεί να φτάσει σχεδόν πλήρη φόρτιση σε περίπου 9 λεπτά, ένα στοιχείο που μέχρι σήμερα αποτελούσε αδύναμο σημείο για τις LFP.

Η πρόοδος δεν προκύπτει από μία μόνο καινοτομία αλλά από έναν συνδυασμό βελτιώσεων. Η CATL έχει μειώσει σημαντικά την εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας, επιτρέποντας πολύ υψηλότερους ρυθμούς φόρτισης χωρίς υπερθέρμανση. Παράλληλα, έχει εξελίξει το σύστημα θερμικής διαχείρισης, αυξάνοντας την απόδοση ψύξης και επιτρέποντας πιο σταθερή λειτουργία ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.

Ιδιαίτερο ρόλο παίζει και η δυνατότητα ακριβούς παρακολούθησης της θερμοκρασίας σε επίπεδο κυψέλης, κάτι που επιτρέπει στο σύστημα να ελέγχει δυναμικά τη φόρτιση. Την ίδια στιγμή, ένα ενσωματωμένο σύστημα προθέρμανσης βοηθά τη μπαταρία να λειτουργεί αποδοτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξαλείφοντας έναν από τους βασικούς περιορισμούς της συγκεκριμένης χημείας.

Τι σημαίνει αυτό για την αγορά

Αρχικά, να σημειωθεί ότι η CATL δεν είναι σε καμία περίπτωση μια ερευνητική ολιγομελής ομάδα start-up που προχωρά σε πομπώδεις δηλώσεις για εντυπωσιασμό. Είναι –με διαφορά- η μεγαλύτερη κατασκευάστρια μπαταριών στην Κίνα, με ότι μπορεί αυτό να σημαίνει για την σοβαρότητα των δηλώσεων της. Εν ολίγοις, αυτά που ανακοινώνει τα εννοεί και δεν θα ρίσκαρα να εκτεθεί μόνο και μόνο για να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της.

Η νέα μπαταρία Shenxing δεν είναι λοιπόν απλώς μια ακόμα βελτίωση, είναι ένα βήμα που μπορεί να αλλάξει την αντίληψη γύρω από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Αν οι χρόνοι αυτοί επιβεβαιωθούν σε πραγματικές συνθήκες και συνοδευτούν από την αντίστοιχη υποδομή φόρτισης, τότε η διαφορά σε σχέση με τα θερμικά μοντέλα σε ότι αφορά στους χρόνους ενεργειακής πλήρωσης μειώνονται δραματικά.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι αν μπορεί να φορτίσει τόσο γρήγορα μια μπαταρία, αλλά αν τα δίκτυα φόρτισης και τα ίδια τα αυτοκίνητα θα μπορέσουν να υποστηρίξουν σταθερά τέτοιες επιδόσεις στην πράξη.

Τι κρατάμε

• Η CATL παρουσιάζει την τρίτη γενιά Shenxing με εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση

• 10–80% σε λιγότερο από 4 λεπτά αλλάζει τα δεδομένα

• Σημαντική βελτίωση στη συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες

• Κομβικός ρόλος της θερμικής διαχείρισης και της χαμηλής αντίστασης

• Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον η υποδομή που θα αξιοποιήσει αυτή την τεχνολογία