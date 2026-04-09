Αποκάλυψη για το CUPRA Raval των 26.000 ευρώ – Θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι

Η CUPRA αποκάλυψε το νέο Raval με τιμή από περίπου 26.000 €. Δες πότε βγαίνει στην αγορά και πότε θα το δούμε στο δρόμο.

Η CUPRA αποκάλυψε επίσημα το νέο Raval, το μικρό ηλεκτρικό μοντέλο που θέλει να φέρει πιο κοντά την μάρκα σε ένα ευρύτερο κοινό, χωρίς να χάσει τον σπορ και πιο προκλητικό χαρακτήρα της. Το βασικό νέο είναι ότι η τιμή εκκίνησης του entry-level μοντέλου τοποθετείται γύρω στις 26.000 ευρώ, ενώ το αυτοκίνητο θα βγει στον δρόμο μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

Τι είναι τελικά το CUPRA Raval

Το νέο μοντέλο πατά πάνω στη νέα πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group, έχει μήκος λίγο πάνω από τα 4 μέτρα και η CUPRA το τοποθετεί ουσιαστικά ανάμεσα στον κόσμο των μικρών hatchback και των πιο lifestyle αστικών EV. Παρά το compact αποτύπωμά του, η μάρκα υπόσχεται χώρους και πρακτικότητα μεγαλύτερης κατηγορίας, κάτι που φαίνεται και από το πορτμπαγκάζ των 441 λίτρων.

Η σχεδίασή του κινείται στο γνώριμο επιθετικό ύφος της CUPRA, με έντονα φωτιστικά σώματα, χαμηλό αμάξωμα, αιχμηρές γραμμές και πιο “rebellious” ταυτότητα. Η εταιρεία μιλά ανοιχτά για αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί για να ξεχωρίζει, όχι μόνο ως EV αλλά και ως αντικείμενο πόθου μέσα στην πόλη.

Οι εκδόσεις και οι βασικές επιδόσεις

Η γκάμα θα έχει αρκετές εκδοχές, από πιο προσιτές μέχρι πιο σπορ. Η βασική Raval έκδοση αποδίδει 116 PS και συνδυάζεται με μπαταρία 37 kWh LFP, με αυτονομία περίπου 300 km. Πάνω από αυτή τοποθετείται η Raval Plus με 135 PS και την ίδια μπαταρία, επίσης με περίπου 300 km αυτονομίας.

Στη συνέχεια έρχονται οι πιο δυνατές εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία 52 kWh NMC. Η Endurance αποδίδει 211 PS και φτάνει περίπου τα 450 km αυτονομίας, ενώ η κορυφαία VZ αποδίδει 226 PS, κάνει το 0-100 km/h σε 6,8 sec, φτάνει τελική 175 km/h και προσφέρει περίπου 400 km αυτονομίας.

Αυτό σημαίνει ότι το Raval δεν θα είναι ένα μονοδιάστατο μικρό ηλεκτρικό, αλλά μια πλήρης οικογένεια εκδόσεων που θα καλύπτει τόσο τον αγοραστή που ψάχνει το πιο προσιτό EV πόλης όσο και εκείνον που θέλει πιο σπορ αίσθηση.

Φόρτιση και τεχνολογία

Η CUPRA αναφέρει ότι οι εκδόσεις με τη μικρή μπαταρία υποστηρίζουν φόρτιση 11 kW AC και έως 50 ή 88 kW DC, ανάλογα με την έκδοση, ενώ οι εκδόσεις με την μπαταρία 52 kWh φτάνουν έως 105 kW DC και κάνουν το 10-80% σε 24 λεπτά.

Μέσα στην καμπίνα, το αυτοκίνητο φέρνει 10,25 ιντσών Digital Cockpit και 12,9 ιντσών infotainment, νέο λειτουργικό με βάση το Android, υποστήριξη για app ecosystem, YouTube όταν το όχημα είναι σταματημένο, καθώς και ισχυρό προαιρετικό ηχοσύστημα Sennheiser 12 ηχείων. Η μάρκα επενδύει εμφανώς στη λογική ενός πιο ψηφιακού, πιο νεανικού και περισσότερο προσωποποιημένου EV.

Τι κρατάμε;