Αποκάλυψη για το όνομα και το retro εσωτερικό της πρώτης ηλεκτρικής Ferrari – Όλα όσα ξέρουμε

Επίσημα «Ferrari Luce» η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari. Δες το εσωτερικό με retro διακόπτες, premium υλικά και high-tech σύστημα κίνησης.

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari θα λέγεται Luce. Το όνομα επιλέχθηκε επειδή η ετικέτα «Elettrica» θεωρήθηκε «περιοριστική» για ένα μοντέλο που η εταιρεία θέλει να παρουσιαστεί ως «κάτι παραπάνω από μια ηλεκτρική Ferrari».

Το βασικό πλαίσιο που έχει ήδη περιγραφεί είναι επίσης σαφές. Τέσσερις πόρτες, τέσσερις θέσεις και τετρακίνηση, με στόχευση στη χρηστικότητα και όχι στο να είναι ένα ακραίο hypercar τύπου Nevera.

Retro-μοντέρνο εσωτερικό από LoveFrom και τον Jony Ive

Το πιο «ηχηρό» νέο, όμως, δεν είναι το όνομα αλλά το εσωτερικό. Η σχεδίαση της καμπίνας αποδίδεται στην ομάδα του Jony Ive, δηλαδή τη LoveFrom, και όχι στο συνήθη σχεδιαστικό μοτίβο της Ferrari.

Για context, να πούμε ότι η συνεργασία Ferrari και LoveFrom δεν εμφανίζεται από το πουθενά. Η συνεργασία του ομίλου Exor (που συνδέεται με τη Ferrari) με LoveFrom είχε ανακοινωθεί ήδη από το 2021.

Τι σημαίνει «retro» στην πράξη

Από όσα περιγράφονται, η Luce πάει κόντρα στην τάση των «τοίχων από οθόνες». Η λογική που επικοινωνείται είναι ότι το ηλεκτρικό σύνολο δεν επιβάλλει υποχρεωτικά και «full digital» εμπειρία. Έτσι, το cockpit υιοθετεί πολλά φυσικά χειριστήρια (διακόπτες, toggles και dials) που έχουν σχεδιαστεί ώστε να έχουν διαφορετική, «μηχανική» αίσθηση το καθένα.

Παράλληλα, το τριάκτινο τιμόνι χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές, παραπέμποντας κατευθείαν στις κλασικές Ferrari, ενώ υπάρχουν pods επάνω του για βασικές λειτουργίες, σε μια πιο «βιομηχανική» και λιτή εκτέλεση από αυτό που βλέπουμε στα τελευταία μοντέλα της μάρκας.

Υλικά και ποιότητα κατασκευής με «λογική προϊόντος»

Εκεί που η Ferrari φαίνεται να ποντάρει πολύ είναι στο “fit and finish”. Έχουμε ανοδιωμένο αλουμίνιο, δέρμα και γυαλί υψηλής αντοχής, με μεγάλο αριθμό κατεργασμένων μεταλλικών και γυάλινων μερών σε σχέση με τα συνηθισμένα δεδομένα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι και ο τρόπος που «δένει» το ψηφιακό με το φυσικό. Βλέπουμε χρήση OLED panels σε συνδυασμό με κυρτούς γυάλινους φακούς και φυσικές «βελόνες» ώστε η πληροφορία να έχει βάθος και να μη δείχνει σαν επίπεδη προβολή πάνω σε γυαλί.

Όσα ξέρουμε για το σύστημα κίνησης, μπαταρία και επιδόσεις

Σε τεχνικό επίπεδο, τα στοιχεία που δίνονται είναι εντυπωσιακά και αρκετά συγκεκριμένα:

Διάταξη με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες (δύο ανά άξονα) για τετρακίνηση και προηγμένο torque vectoring.

Συνολική ισχύς που ξεπερνά τους 1.000 ίππους, με 0-100 km/h σε 2,5 s και τελική περίπου 310 km/h.

Μπαταρία 122 kWh , αρχιτεκτονική 800V και αναφερόμενη ενεργειακή πυκνότητα 195 Wh/kg, με βάρος που υπολογίζεται στα 626 kg.

Σχεδιασμός μπαταρίας με modules ώστε να είναι πιο «επισκευάσιμο/αντικαταστάσιμο» στο χρόνο (όχι cell-to-pack).

Ήχος και «συμμετοχή» οδηγού, χωρίς να αντιγράφει V12

Για το θέμα που καίει τους φίλους της μάρκας, δηλαδή τον ήχο, η προσέγγιση που περιγράφεται δεν είναι “μίμηση V8/V12”. Αντίθετα, γίνεται λόγος για ενίσχυση του πραγματικού «ηχογραφήματος» του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, με αισθητήρα/accelerometer πάνω στο πίσω μοτέρ και επεξεργασία ώστε να περνούν τα «χρήσιμα» και να φιλτράρονται τα ανεπιθύμητα.

Επιπλέον, αναφέρεται και λειτουργία Torque Shift Engagement, με paddles που δημιουργούν βηματική απόδοση ισχύος και “downshift effect” στην επιβράδυνση, προκειμένου να υπάρχει περισσότερη αίσθηση εμπλοκής.

Η κανονική παρουσίαση του αυτοκινήτου αναμένεται αργότερα μέσα στη χρονιά.