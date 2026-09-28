Αποκάλυψη Volkswagen ID. Tiguan: Ο αντικαταστάτης των ID.4 και ID.5 έρχεται τον Οκτώβριο

Η Volkswagen επιβεβαιώνει ότι το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV θα αντικαταστήσει τα ID.4 και ID.5, υιοθετώντας για πρώτη φορά το όνομα Tiguan

Η Volkswagen ετοιμάζεται να αποκαλύψει το ID. Tiguan στις αρχές Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι το νέο ηλεκτρικό SUV θα αποτελέσει τον διάδοχο των ID.4 και ID.5. Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την τεχνολογία του, αλλά και τη στρατηγική της γερμανικής μάρκας: το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο θα χρησιμοποιεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της γκάμας της.

Ο αντικαταστάτης των ID.4 και ID.5 θα βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+, διατηρώντας πολλές από τις αρετές του θερμικού Tiguan.

Η Volkswagen αλλάζει φιλοσοφία στα ηλεκτρικά

Η επιλογή του ονόματος Tiguan δείχνει ότι η Volkswagen απομακρύνεται από την τακτική να δίνει στα ηλεκτρικά της μοντέλα εντελώς διαφορετικές ονομασίες από εκείνες των συμβατικών αυτοκινήτων. Αντί για ένα ακόμη μέλος της οικογένειας «ID», το νέο SUV χρησιμοποιεί ένα όνομα που είναι ήδη άμεσα συνδεδεμένο με τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Το ID. Tiguan θα πωλείται παράλληλα με το Tiguan με κινητήρα εσωτερικής καύσης, σηματοδοτώντας μια διαφορετική προσέγγιση της Volkswagen στην ονοματοδοσία των ηλεκτρικών μοντέλων της. Το νέο SUV έχει ήδη παρουσιαστεί μέσα από teasers και καμουφλαρισμένα πρωτότυπα.

Παρόμοια προσέγγιση έχει ακολουθήσει πρόσφατα η εταιρεία και με το ID. Polo, το οποίο δανείζεται την ονομασία του δημοφιλούς μικρού hatchback. Στην Ευρώπη, το ID. Tiguan αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027.

Πιο κοντά σχεδιαστικά στο Tiguan

Οι νέες φωτογραφίες ενός ελαφρά καμουφλαρισμένου πρωτοτύπου αποκαλύπτουν περισσότερα στοιχεία για την εμφάνιση του ID. Tiguan. Σε αντίθεση με τα ID.4 και ID.5, τα οποία είχαν σχεδιαστεί ώστε να διαφοροποιούνται έντονα από τα υπόλοιπα SUV της Volkswagen, το νέο μοντέλο υιοθετεί αρκετά πιο οικεία σχεδιαστική προσέγγιση.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τα λεπτά φωτιστικά σώματα LED και τα φώτα ημέρας, μαζί με τη μαύρη κάτω γρίλια και δύο μικρά ανοίγματα στις άκρες του προφυλακτήρα, που λειτουργούν ως αεροκουρτίνες. Διαφορετική είναι και η σχεδίαση των καθρεπτών, οι οποίοι βρίσκονται χαμηλά στις πόρτες, ενώ υπάρχουν ράγες οροφής και πιο ογκώδεις χειρολαβές στις πόρτες. Οι τελευταίες διαφέρουν σημαντικά από τις χειρολαβές τύπου «flap» που χρησιμοποιεί το ID.4.

Στο πίσω μέρος έχουν επίσης αλλάξει αρκετά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο προφυλακτήρας, η πόρτα του χώρου αποσκευών και το πίσω παράθυρο. Τα πίσω φωτιστικά σώματα που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο πρωτότυπο, πάντως, δε φαίνεται να είναι τα τελικά της έκδοσης παραγωγής.

Δύο διαφορετικές εκδόσεις

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Volkswagen έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από δύο διαφορετικές εκδόσεις του ID. Tiguan, χωρίς να εξηγεί ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές μεταξύ τους. Στη μία περίπτωση υπάρχουν μικρά ανοίγματα αέρα στο εμπρός μέρος, ενώ η δεύτερη διαθέτει κάθετα LED φώτα ημέρας και διαφορετική σχεδίαση στην κάτω γρίλια.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν οι διαφοροποιήσεις αυτές αφορούν διαφορετικές εκδόσεις εξοπλισμού ή άλλες τεχνικές διαμορφώσεις του νέου ηλεκτρικού SUV.

Τι γνωρίζουμε για την τεχνολογία

Ο ID. Tiguan αναμένεται να βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ του ομίλου Volkswagen. Οι διαθέσιμες μπαταρίες του απερχόμενου ID.4 περιλαμβάνουν χωρητικότητες 58 kWh και 79 kWh, όμως για το νέο μοντέλο αναμένονται μεγαλύτερες και πιο αποδοτικές μπαταρίες.

Η Volkswagen δεν έχει προς το παρόν δώσει αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για την ηλεκτρική μονάδα ισχύος, την αυτονομία ή τις επιδόσεις του ID. Tiguan.

Ο CEO της Volkswagen, Thomas Schäfer, δήλωσε σχετικά: «Το Tiguan αντιπροσωπεύει ένα ευέλικτο, premium όχημα και ενσαρκώνει την ουσία της Volkswagen. Με το ID. Tiguan μεταφέρουμε αυτή την υπόσχεση προϊόντος στο ηλεκτρικό μέλλον. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο βασίζεται στα δυνατά σημεία του bestseller και προσφέρει premium σχεδίαση, άφθονους χώρους, διαισθητική λειτουργία και καινοτόμες τεχνολογίες. Μαζί, τα δύο μοντέλα αποτελούν μια ισχυρή πρόταση για τις διαφορετικές προτιμήσεις των πελατών μας όσον αφορά τα συστήματα κίνησης».

Έτσι, η Volkswagen θα έχει πλέον δύο Tiguan, με διαφορετικά συστήματα κίνησης: ένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και ένα αμιγώς ηλεκτρικό. Η επίσημη αποκάλυψη του δεύτερου θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου, πριν ξεκινήσει η εμπορική του πορεία στην Ευρώπη στις αρχές του 2027.