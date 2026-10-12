Αποστολή στη Γερμανία: Αποκάλυψη για το νέο smart #2

Το κλασικό smart-άκι επιτέλους επιστρέφει όχι μόνο με τις ίδιες compact διαστάσεις, αλλά και με τεχνολογία υπεραρκετή για ένα εργαλείο πόλης.

Υπάρχουν ονόματα στην αυτοκίνηση που με τα χρόνια απομακρύνθηκαν τόσο πολύ από την αρχική τους ιδέα, ώστε η επιστροφή στις ρίζες μοιάζει σχεδόν με επανεκκίνηση. Για τη smart, αυτή η στιγμή ακούει στο όνομα #2. Βρεθήκαμε στη Γερμανία για την πρώτη γνωριμία με το μικρότερο μοντέλο της νέας εποχής της μάρκας, λίγες ημέρες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Παρίσι. Και σε αντίθεση με τα #1, #3 και #5, εδώ δεν έχουμε άλλο ένα compact ή μεσαίο crossover που απλώς φορά το σήμα της smart. Το #2 επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Δύο θέσεις, πίσω κίνηση, μήκος κάτω από 2,8 μέτρα και απόλυτη έμφαση στην πόλη

Μόνο που αυτή τη φορά το πακέτο είναι πλήρως ηλεκτρικό και καλείται να χωρέσει στο λιλιπούτειο αποτύπωμα όλα όσα απαιτεί ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Μπαταρία 35,8 kWh, προηγμένα ADAS, επτά αερόσακους, σύγχρονη συνδεσιμότητα και μια δομή ασφαλείας σχεδιασμένη για τα σημερινά δεδομένα. Το ενδιαφέρον είναι πως, κοιτώντας βαθύτερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, γίνεται σαφές ότι η smart δεν αντιμετώπισε το #2 απλώς ως ένα μικρό ηλεκτρικό όχημα μετακίνησης.

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Το smart που περιμέναμε να επιστρέψει

Με μήκος 2.746 mm, το #2 παραμένει εξαιρετικά κοντό ακόμη και με τα σύγχρονα δεδομένα. Η ειδική Couture Edition φτάνει τα 2.764 mm, ενώ το μεταξόνιο περιορίζεται στα 1.875 mm. Το ύψος είναι 1.555 mm και το συνολικό πλάτος μαζί με τους καθρέπτες 1.939 mm. Η ουσία βρίσκεται περισσότερο στις αναλογίες παρά στους ίδιους τους αριθμούς.

Οι τροχοί έχουν μετακινηθεί σχεδόν στις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος, οι πρόβολοι είναι μηδαμινοί και η χαρακτηριστική διθέσια σιλουέτα δεν αφήνει αμφιβολία για την καταγωγή του. Τη σχεδίαση έχει αναλάβει το Global Design Team της Mercedes-Benz, όμως το ζητούμενο δεν ήταν να δημιουργηθεί ένα μικρότερο αντίγραφο των υπόλοιπων νέων smart. Το #2 έπρεπε να παραμείνει αναγνωρίσιμο ως ο πραγματικός διάδοχος του αρχικού fortwo.

Από κοντά, αυτή η σύνδεση είναι πολύ πιο εμφανής. Υπάρχει η γνώριμη λογική του ψηλού και πολύ κοντού αμαξώματος, αλλά η εκτέλεση είναι σαφώς πιο μοντέρνα, με νέα LED φωτιστικά σώματα, καθαρές επιφάνειες και μια πιο ώριμη αισθητική.

Το πραγματικό επίτευγμα είναι το packaging

Το να σχεδιάσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μήκους σχεδόν 2,75 m είναι πολύ πιο δύσκολο σήμερα απ’ όσο ήταν η δημιουργία ενός αντίστοιχου βενζινοκίνητου μοντέλου πριν από 25 χρόνια. Η μπαταρία πρέπει να προστατευθεί σε περίπτωση σύγκρουσης, υπάρχουν πολύ αυστηρότερες απαιτήσεις παθητικής ασφάλειας και ολόκληρη η ηλεκτρική αρχιτεκτονική πρέπει να χωρέσει χωρίς να εξαφανιστεί ο χώρος των επιβατών.

Για αυτό δημιουργήθηκε η νέα Electric Compact Architecture ή ECA, μια πλατφόρμα που εξελίχθηκε ειδικά με αφετηρία το #2. Η μπαταρία τοποθετείται μέσα στο πολύ μικρό μεταξόνιο και έχει χωρητικότητα 35,8 kWh, με χημεία LFP και κυψέλες της CATL. Παράλληλα, η smart έχει συγκεντρώσει ηλεκτροκινητήρα, ηλεκτρονικά ισχύος και επιμέρους συστήματα ελέγχου σε μια πολύ συμπαγή μονάδα 11-σε-1.

Ο Marco Sina, Product Manager του smart #2, μας εξήγησε ότι ακριβώς αυτή η χωροταξική άσκηση ήταν από τα δυσκολότερα σημεία της εξέλιξης.

Συνέντευξη με τον Marco Sina, Product Manager του smart #2

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση όταν έπρεπε να χωρέσετε σχεδόν 36 kWh μπαταρίας σε ένα αυτοκίνητο κάτω από 2,8 μέτρα;

«Ήταν ουσιαστικά ολόκληρο το πακέτο. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα ήταν η αυτονομία. Θέλαμε ένα αποτέλεσμα που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη σήμερα, αλλά να παραμένει επίκαιρο και τα επόμενα χρόνια. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι η μπαταρία δεν εκμεταλλεύεται ολόκληρο το μήκος του αυτοκινήτου. Πρέπει να χωρέσει ουσιαστικά μέσα στο μεταξόνιο των 1,875 μέτρων».

Η νέα ECA δημιουργήθηκε μέσω συνεργασίας της ευρωπαϊκής ομάδας εξέλιξης της smart με τις τεχνικές δυνατότητες του ομίλου Geely, ενώ η σχεδιαστική ομάδα της Mercedes-Benz συμμετείχε εξαρχής στη διαδικασία ώστε η τεχνική βάση να μπορεί να υπηρετήσει τις συγκεκριμένες αναλογίες του αυτοκινήτου.

«Υπήρχε συνεχής επικοινωνία μεταξύ product, design και R&D. Η πρόσβαση στα εξαρτήματα και στην τεχνογνωσία ενός μεγάλου ομίλου μάς έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τη δική μας πλατφόρμα και να την προσαρμόσουμε στο προϊόν που θέλαμε», μας είπε ο Sina.

Μόλις 82 PS, αλλά το πλαίσιο κρύβει πολύ περισσότερη δουλειά

Στον πίσω άξονα βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη 60 kW, δηλαδή περίπου 82 PS, με 130 Nm ροπής. Το 0-100 km/h χρειάζεται 11,6 sec και η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 140 km/h. Με μια πρώτη ματιά, τίποτα από αυτά δεν προϊδεάζει για κάποιο ιδιαίτερα φιλόδοξο οδηγικό σύνολο. Και μετά διαβάζεις την υπόλοιπη λίστα. Πίσω κίνηση, κατανομή βάρους 50:50, ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων και διαφορετικό πλάτος ελαστικών εμπρός και πίσω.

Πρόκειται για λύσεις που δύσκολα περιμένεις σε ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Η επιλογή δεν έγινε για να δημιουργήσει κάποιο ηλεκτρικό hot hatch τσέπης. Σύμφωνα με τον Sina, στόχος ήταν αφενός να διορθωθεί ένα από τα σημεία για τα οποία υπήρχαν παράπονα σε παλαιότερα smart, την άνεση κύλισης, και αφετέρου να διατηρηθεί η χαρακτηριστική ευελιξία της πίσω κίνησης.

Γιατί τόση δουλειά στο πλαίσιο όταν κινείται από μόλις 82 PS;

«Κάθε νέα γενιά πρέπει να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Θέλαμε να βελτιώσουμε σημαντικά τόσο την άνεση όσο και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Για αυτό χρησιμοποιήσαμε λύσεις που δεν είναι συνηθισμένες στην κατηγορία».

Το fun to drive ήταν πραγματικά μέρος της εξέλιξης;

«Ναι, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κρατήσαμε την πίσω κίνηση. Δεν βοηθά μόνο στην ευελιξία μέσα στην πόλη. Προσθέτει επίσης την ευκινησία και το fun to drive που θέλαμε. Ο στόχος όμως ήταν να συνδυάζεται με άνεση και όχι να υπάρχει εις βάρος της».

Την απάντηση για το πόσο καλά πέτυχε αυτός ο συνδυασμός θα μπορέσουμε να τη δώσουμε όταν έρθει η ώρα της πρώτης οδήγησης. Στα χαρτιά, πάντως, η προσέγγιση έχει ενδιαφέρον.

Κύκλος στροφής 6,95 μέτρα

Αν υπάρχει ένας αριθμός που περιγράφει καλύτερα τη φιλοσοφία του #2, αυτός ίσως δεν είναι ούτε η ισχύς ούτε η αυτονομία. Είναι τα 6,95 μέτρα. Τόσο είναι ο κύκλος στροφής, κάτι που υπόσχεται εξαιρετική ευελιξία στα στενά και στα παρκαρίσματα. Σε συνδυασμό με την πίσω κίνηση και τις μικροσκοπικές εξωτερικές διαστάσεις, το #2 έχει εξελιχθεί εξαρχής ως εργαλείο για ένα περιβάλλον όπου κάθε εκατοστό μετρά.

Και αυτό συνδέεται άμεσα με την απάντηση του Marco Sina όταν τον ρωτήσαμε ποιο στοιχείο του αρχικού smart δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να χαθεί.

«Οι διαστάσεις ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που έπρεπε να διατηρήσουμε. Οι νέοι κανονισμοί ασφαλείας έχουν κάνει τα αυτοκίνητα να μεγαλώνουν συνεχώς. Για εμάς όμως, ο πυρήνας του #2 είναι ότι πρόκειται για ένα μικρό αυτοκίνητο που κάνει τη ζωή στην πόλη ευκολότερη. Το παρκάρισμα και οι compact διαστάσεις ήταν απόλυτη προτεραιότητα».

290 km από μια μπαταρία 35,8 kWh

Η smart ανακοινώνει στόχο 290 km αυτονομίας σε WLTP για όλες τις εκδόσεις, με επίσημη κατανάλωση 13,6 kWh/100 km. Η επιλογή σχετικά μικρής μπαταρίας έχει λογική για τον ρόλο του μοντέλου. Περιορίζει το βάρος στα 1.140 kg, εξαιρετικά χαμηλή τιμή για σημερινό EV, και αποφεύγει την παγίδα ενός city car που καταλήγει να κουβαλά εκατοντάδες κιλά μπαταρίας τα οποία σπάνια χρειάζονται.

Σε γρήγορη φόρτιση, το #2 υποστηρίζει έως 65 kW DC, με το 10-80% να ολοκληρώνεται σε έως 20 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες. Η βασική Pure διαθέτει onboard charger 7,4 kW, ενώ από την Pure+ και πάνω υπάρχει AC 11 kW. Παράλληλα υποστηρίζεται και V2L με τον κατάλληλο αντάπτορα.

Διθέσιο, αλλά όχι ασκητικό

Οι δύο επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους μια καμπίνα που από κοντά μοιάζει πολύ πιο σύγχρονη από ό,τι θα περίμενε κάποιος ακούγοντας «μικρό city car κάτω από 20.000 ευρώ». Στο κέντρο βρίσκεται οθόνη 10,1 ιντσών, ενώ η λογική των δύο καθισμάτων δημιουργεί περισσότερο χώρο ανάμεσα στους επιβάτες και επιτρέπει έξυπνη αξιοποίηση της καμπίνας. Το πορτμπαγκάζ προσφέρει 305 lt, με μέγιστη χωρητικότητα έως 527 lt, αριθμοί που αποκτούν άλλο βάρος όταν θυμηθεί κανείς το συνολικό μήκος του αυτοκινήτου.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ήδη από τις βασική έκδοση συστήματα όπως Adaptive Cruise Control με Stop & Go, διατήρηση λωρίδας, Blind Spot Detection, αναγνώριση σημάτων, Highway Assist και κάμερα οπισθοπορείας.

Στην κορυφή της κανονικής γκάμας, η Premium προσθέτει μεταξύ άλλων γυάλινη πανοραμική οροφή Halo Roof, θερμαινόμενο τιμόνι και καθίσματα, ambient φωτισμό 256 χρωμάτων και ηχοσύστημα Sennheiser επτά ηχείων.

Θα υπάρξει επίσης η περιορισμένη Couture Edition, με ματ λευκό αμάξωμα, χρυσαφί οροφή και αντίστοιχες λεπτομέρειες μέσα και έξω, σε παραγωγή 999 μονάδων.

Το Tridion περνά στην ηλεκτρική εποχή

Ένα τόσο μικρό αμάξωμα δημιουργεί αναπόφευκτα ερωτήματα ασφάλειας. Για αυτό το #2 επαναφέρει και εξελίσσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία των παλαιότερων smart. Το Tridion Cell Evo χρησιμοποιεί χάλυβα υψηλής αντοχής σε περισσότερο από το 78% της δομής, με υλικά που φτάνουν έως τα 1.800 MPa. Η smart ανακοινώνει στρεπτική ακαμψία 39.000 Nm/deg, ενώ η δομή έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει φορτίο οροφής άνω των τεσσάρων τόνων.

Υπάρχουν επίσης επτά αερόσακοι και ενισχυμένη προστασία της μπαταρίας. Για ένα μοντέλο του οποίου ολόκληρη η φιλοσοφία στηρίζεται στην ελάχιστη δυνατή εξωτερική διάσταση, η ασφάλεια ήταν ίσως το δυσκολότερο κομμάτι της εξίσωσης.

Από 19.990 ευρώ στη Γερμανία

Η ελληνική τιμή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στη Γερμανία, όμως, το σημείο εισόδου έχει τοποθετηθεί στις 19.990 ευρώ, ακριβώς στην περιοχή που είχε θέσει ως στόχο η smart κατά την εξέλιξη του αυτοκινήτου.

Και εδώ βρίσκεται πιθανότατα το πραγματικό στοίχημα του #2. Δεν αρκεί να είναι μικρό και χαριτωμένο. Πρέπει να είναι αρκετά προσιτό ώστε να δικαιολογεί τους περιορισμούς ενός αυστηρά διθέσιου αυτοκινήτου, αλλά και αρκετά ολοκληρωμένο ώστε ο αγοραστής να μην αισθάνεται ότι πληρώνει μόνο για το ιδιαίτερο concept.

Με 290 km θεωρητικής αυτονομίας, 305 lt πορτμπαγκάζ, DC φόρτιση 20 λεπτών και ένα πλαίσιο που στα χαρτιά είναι πολύ πιο σύνθετο από εκείνο των περισσότερων city cars, η smart δείχνει να έχει καταλάβει αυτή την ισορροπία.

Και η πλατφόρμα δεν τελειώνει απαραίτητα εδώ

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συζήτησης με τον Marco Sina αφορά το μέλλον. Η ECA σχεδιάστηκε με αφετηρία το #2, αλλά όχι αποκλειστικά για ένα και μοναδικό μοντέλο. Σύμφωνα με τον Product Manager, η αρχιτεκτονική μπορεί να επεκτείνει το μεταξόνιό της έως περίπου 2,5 μέτρα και να υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους αμαξώματος.

Όταν τον ρωτήσαμε αν αυτό αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για έναν μελλοντικό διάδοχο του forfour, δεν επιβεβαίωσε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν.

«Οι ευκαιρίες υπάρχουν πάντα. Πρέπει όμως να υπάρχει αρκετά ισχυρή ζήτηση ώστε να δικαιολογείται ένα τέτοιο μοντέλο».

Δεν είναι επιβεβαίωση. Είναι όμως μια αρκετά σαφής ένδειξη ότι το #2 μπορεί να αποτελεί μόνο την αρχή για τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική.

Μια επιστροφή που πολλοί Έλληνες περίμεναν

Το smart #2 μοιάζει με το αυτοκίνητο που έλειπε περισσότερο από τη σημερινή γκάμα της εταιρείας. Τα μεγαλύτερα #1, #3 και #5 άνοιξαν τη smart σε νέες κατηγορίες. Το #2, αντίθετα, επιστρέφει στην αρχική ερώτηση πάνω στην οποία χτίστηκε ολόκληρη η μάρκα. Πόσο μικρό μπορεί να γίνει ένα αυτοκίνητο χωρίς να πάψει να είναι πραγματικό αυτοκίνητο;

Τώρα η ερώτηση έχει γίνει δυσκολότερη λόγω ηλεκτροκίνησης, σύγχρονων προδιαγραφών ασφαλείας και πολύ υψηλότερων απαιτήσεων εξοπλισμού. Κι όμως, το αποτέλεσμα παραμένει κάτω από 2,8 μέτρα. Αν στην πράξη η άνεση, η ευελιξία και το όλο πακέτο ανταποκριθούν σε όσα υπόσχεται η τεχνική βάση, τότε η smart ίσως να μην έχει απλώς δημιουργήσει το μικρότερο μοντέλο της. Ίσως να έχει ξαναβρεί τον ίδιο της τον εαυτό.