Αποστολή στην Ελβετία: Είδαμε από κοντά το νέο Skoda Peaq

Είδαμε από κοντά το νέο Skoda Peaq, τη μεγάλη ηλεκτρική ναυαρχίδα με 7 θέσεις, έως 935 lt πορτμπαγκάζ και αυτονομία άνω των 640 km.

Η Skoda μπαίνει σε μια νέα κατηγορία με το Peaq, το μεγαλύτερο SUV που έχει παρουσιάσει ποτέ και ταυτόχρονα τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της. Βρεθήκαμε στην Ελβετία και για την ακρίβεια στα σύνορα μεταξύ Ελβετίας και Γαλλίας, για την πρώτη επαφή με το μοντέλο και η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Το Peaq δεν έρχεται απλώς να προστεθεί στην ηλεκτρική γκάμα της Skoda, αλλά να δείξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η μάρκα σε χώρους, τεχνολογία και οικογενειακή πρακτικότητα.

Με μήκος 4.874 mm, επτά θέσεις, αυτονομία άνω των 640 km στην έκδοση Peaq 90 και χώρο αποσκευών που φτάνει τα 935 lt στην πενταθέσια διαμόρφωση, το νέο ηλεκτρικό SUV τοποθετείται πάνω από το Enyaq και λειτουργεί ως η πιο ολοκληρωμένη πρόταση της Skoda για όσους θέλουν μεγάλο οικογενειακό αυτοκίνητο, αλλά πλέον αποκλειστικά με ηλεκτρική κίνηση.

Το μεγαλύτερο SUV στην ιστορία της Skoda

Το Peaq είναι το πρώτο μοντέλο της Skoda στην κατηγορία των μεγάλων SUV και αυτό φαίνεται από την πρώτη επαφή. Με μήκος 4.874 mm, είναι κατά 116 mm μακρύτερο από το Kodiaq, ενώ το μεταξόνιο των 2.965 mm ξεπερνά ακόμη και εκείνο του Superb κατά 124 mm. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στο εσωτερικό, όπου η Skoda θέλει να συνδυάσει την επταθέσια πρακτικότητα με την αίσθηση ενός πιο premium lounge.

Σχεδιαστικά, το Peaq ακολουθεί τη γλώσσα Modern Solid, με καθαρές επιφάνειες, μινιμαλιστική λογική και στιβαρή παρουσία. Δεν είναι ένα SUV που προσπαθεί να δείξει επιθετικό με υπερβολές. Η Skoda έχει επιλέξει πιο ώριμη προσέγγιση, με έντονη τεχνολογική ταυτότητα και έμφαση στη λειτουργικότητα.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face, ενώ τα φωτιστικά σώματα σε σχήμα Τ δημιουργούν τη νέα φωτεινή υπογραφή της μάρκας. Η ίδια λογική συνεχίζεται και πίσω, με αντίστοιχο μοτίβο στα φωτιστικά σώματα.

Πρώτο Skoda με χωνευτές χειρολαβές και νέα πανοραμική οροφή

Το Peaq φέρνει αρκετές πρωτιές για τη Skoda. Είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας με χωνευτές χειρολαβές θυρών, οι οποίες αναδιπλώνονται πλήρως μέσα στο αμάξωμα όταν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο ή κινείται. Όταν ο οδηγός πλησιάζει με το κλειδί, εκτείνονται ηλεκτρικά, ενώ υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης.

Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, οι χειρολαβές συμβάλλουν και στην αεροδυναμική απόδοση. Το Peaq πετυχαίνει συντελεστή οπισθέλκουσας 0,249, τιμή ιδιαίτερα καλή για μεγάλο επταθέσιο SUV. Σε αυτό βοηθούν επίσης το ενεργό κλαπέτο πίσω από τον εμπρός προφυλακτήρα, τα Air Curtain κανάλια, τα αεροδυναμικά καλύμματα τροχών, το επίπεδο κάτω μέρος και η διαμόρφωση της οροφής με πίσω σπόιλερ.

Η δεύτερη σημαντική πρωτιά είναι η πανοραμική οροφή Dynamic Shade Control, η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Skoda. Η γυάλινη επιφάνειά της ξεπερνά τα 2,1 τ.μ. και χρησιμοποιεί ηλεκτροχρωμική τεχνολογία, επιτρέποντας τη ρύθμιση της διαφάνειας και της μετάδοσης φωτός. Τα εννέα ανεξάρτητα τμήματα μπορούν να ελεγχθούν από το infotainment ή από επιφάνεια αφής στην κονσόλα οροφής.

Εσωτερικό για επτά και χώρος αποσκευών έως 935 lt

Το εσωτερικό είναι το σημείο όπου το Peaq δείχνει περισσότερο τον ρόλο του ως ναυαρχίδα. Η Skoda το περιγράφει ως lounge για έως επτά επιβάτες και, με βάση τα τεχνικά δεδομένα, έχει κάθε λόγο να δίνει έμφαση στους χώρους.

Το μεγάλο μεταξόνιο επιτρέπει άνεση και στις τρεις σειρές καθισμάτων, ενώ ακόμη και με όλες τις θέσεις σε χρήση ο χώρος αποσκευών παραμένει στα 299 lt. Στην πενταθέσια διάταξη, η χωρητικότητα φτάνει τα 935 lt, επίδοση που τοποθετεί το Peaq στην κορυφή της γκάμας Skoda σε πρακτικότητα. Υπάρχει και frunk 37 lt, χρήσιμος κυρίως για καλώδια φόρτισης και μικρότερα αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Η Skoda παραμένει πιστή στη λογική Simply Clever, αλλά εδώ την ανεβάζει σε επίπεδο μεγάλου ηλεκτρικού SUV. Στοιχεία όπως το frunk, η πρίζα 230 V στον χώρο αποσκευών, οι θήκες, η ξύστρα χιονιού, η ομπρέλα και το καθαριστικό οθόνης δείχνουν ότι η πρακτικότητα δεν περιορίζεται μόνο στα λίτρα.

Relax Package και Sonos

Το προαιρετικό Relax Package είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες του Peaq, γιατί δείχνει πού θέλει να κινηθεί η Skoda με τη νέα της ναυαρχίδα. Περιλαμβάνει εργονομικά εμπρός καθίσματα, πιστοποιημένα από τον οργανισμό AGR, με ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση, αερισμό, λειτουργία μασάζ και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα υποπόδια.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται δύο μαξιλάρια, αναδιπλούμενο τραπεζάκι στην κεντρική κονσόλα, premium ηχοσύστημα Sonos και εφαρμογή wellbeing. Η τελευταία προσαρμόζει στοιχεία όπως ο κλιματισμός, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και το μασάζ των καθισμάτων, με προγράμματα χαλάρωσης, stretching ή energy boost.

Το ηχοσύστημα της Sonos διαθέτει 16 ηχεία και ισχύ 755 W, με διπλό subwoofer, 3D ηχεία στις κολόνες A και surround επεξεργασία. Για μια μάρκα που παραδοσιακά είχε την πρακτικότητα ως βασικό επιχείρημα, αυτή η επιλογή δείχνει ότι το Peaq θέλει να σταθεί και απέναντι σε πιο ακριβά ηλεκτρικά SUV.

Νέα κάθετη οθόνη infotainment 13,6 ιντσών

Το Peaq είναι το πρώτο Skoda με κάθετα τοποθετημένη οθόνη infotainment. Η κεντρική οθόνη έχει διαγώνιο 13,6 ιντσών, βασίζεται σε πλατφόρμα Android και φέρνει νέο interface, περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης, favourites και λειτουργία αναζήτησης σε όλο το σύστημα.

Η λογική της κάθετης οθόνης έχει ενδιαφέρον σε ένα μεγάλο SUV, γιατί μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στην πλοήγηση, στις λειτουργίες φόρτισης και στη διαχείριση του αυτοκινήτου. Παράλληλα, η Skoda κρατά φυσικούς διακόπτες σε κρίσιμα σημεία. Στην κεντρική κονσόλα υπάρχουν πλήκτρα για κλείδωμα, αλάρμ και ένταση ήχου, ενώ τρεις διακόπτες toggle χειρίζονται τη θερμοκρασία οδηγού και συνοδηγού και την ταχύτητα ανεμιστήρα του αυτόματου κλιματισμού.

Αυτό είναι σημαντικό, γιατί σε πολλά σύγχρονα ηλεκτρικά SUV η υπερβολική εξάρτηση από την οθόνη δυσκολεύει βασικές λειτουργίες. Η Skoda δείχνει να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ψηφιακή εμπειρία και την πρακτικότητα.

Μπαταρίες 63 και 91 kWh, αυτονομία άνω των 640 km

Το Peaq βασίζεται στην εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+ και θα διατίθεται με δύο χωρητικότητες μπαταρίας. Η μικρότερη έχει μικτή χωρητικότητα 63 kWh και καθαρή 59 kWh, ενώ η μεγαλύτερη φτάνει τις 91 kWh μικτά και 86 kWh καθαρά. Η μπαταρία των 91 kWh είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε ηλεκτρικό Skoda.

Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις. Το Peaq 60 έχει πίσω κίνηση, ισχύ 204 PS και ροπή 350 Nm. Επιταχύνει από 0-100 km/h σε 8,6 δευτερόλεπτα, έχει τελική ταχύτητα 160 km/h και αυτονομία άνω των 450 km.

Το Peaq 90 χρησιμοποιεί τη μεγάλη μπαταρία, έχει πίσω κίνηση, ισχύ 286 PS και ροπή 545 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,1 δευτερόλεπτα, η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h και η αυτονομία ξεπερνά τα 640 km.

Στην κορυφή βρίσκεται το Peaq 90x, με τετρακίνηση και ισχύ 299 PS. Η επιτάχυνση 0-100 km/h πέφτει στα 6,7 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία ξεπερνά τα 610 km.

Γρήγορη φόρτιση και αμφίδρομη φόρτιση

Η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε 27 λεπτά για το Peaq 60 και σε 28 λεπτά για τις εκδόσεις Peaq 90 και Peaq 90x. Οι χρόνοι αυτοί είναι σημαντικοί για ένα μεγάλο οικογενειακό SUV, καθώς η αξία του δεν κρίνεται μόνο από τη θεωρητική αυτονομία, αλλά και από το πόσο εύκολα μπορεί να ταξιδέψει.

Το Peaq υποστηρίζει επίσης αμφίδρομη φόρτιση. Μέσω V2L, μπορεί να παρέχει ενέργεια σε εξωτερικές συσκευές, ενώ με το Ambibox DC Wallbox της MOON POWER υποστηρίζονται λειτουργίες V2H για τροφοδοσία κτιρίου και V2G για επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο.

Η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 1.800 kg για τις εκδόσεις Peaq 60 και Peaq 90 και τα 2.000 kg για το Peaq 90x, με τρέιλερ με φρένα. Για τρέιλερ χωρίς φρένα, το όριο είναι 750 kg σε όλες τις εκδόσεις.

One-pedal driving και καθημερινή χρηστικότητα

Το Peaq διαθέτει λειτουργία one-pedal driving, η οποία ενεργοποιείται από τη θέση B στον επιλογέα κίνησης. Σε αυτή τη λειτουργία, η ανάκτηση ενέργειας μπορεί να επιβραδύνει το αυτοκίνητο μέχρι ακινητοποίησης, μειώνοντας τη χρήση του πεντάλ φρένου στην καθημερινή οδήγηση.

Η Skoda αναφέρει ότι στη λειτουργία B, η ανάκτηση ενέργειας καλύπτει πάνω από το 95% των απαιτήσεων πέδησης στην καθημερινότητα. Αυτό δεν αφορά μόνο την κατανάλωση, αλλά και την αίσθηση άνεσης σε αστική ή περιαστική χρήση. Στην έκδοση Sportline, η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται και από paddles στο τιμόνι.

Η ανάρτηση αποτελείται από γόνατα MacPherson εμπρός και πίσω άξονα πέντε συνδέσμων. Ενδιαφέρον έχει ότι πίσω χρησιμοποιούνται ταμπούρα χαμηλής συντήρησης, επιλογή που συναντάται σε αρκετά ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Volkswagen λόγω της αυξημένης χρήσης ανάκτησης ενέργειας.

Πλήρης εξοπλισμός ασφάλειας και Travel Assist 3.0

Στο κομμάτι της ασφάλειας, το Peaq έρχεται με πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist, Lane Assist, Side Assist με Rear Traffic Alert και Exit Warning, Predictive Cruise Control και Collision Avoidance Assist.

Προαιρετικά διατίθεται το Travel Assist 3.0, το πιο προηγμένο σύστημα υποβοήθησης της Skoda. Περιλαμβάνει Traffic Jam Assist και Emergency Assist, ενώ στη νέα του μορφή μπορεί πλέον να αντιδρά και σε φωτεινούς σηματοδότες.

Το Driver Alert χρησιμοποιεί κάμερα στον εσωτερικό καθρέφτη για να παρακολουθεί την προσοχή και την κόπωση του οδηγού, ενώ το Top Area View 360° προσφέρει συνολική εικόνα γύρω από το όχημα και διάφανη τρισδιάστατη απεικόνιση του αμαξώματος. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται 10 αερόσακοι, ανάμεσά τους κεντρικός αερόσακος και πίσω πλευρικοί αερόσακοι.

Peaq Sportline

Η έκδοση Peaq Sportline θα είναι διαθέσιμη από το λανσάρισμα και δίνει στο μεγάλο ηλεκτρικό SUV πιο δυναμική εικόνα. Εξωτερικά ξεχωρίζει από τις γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες, τα μαύρα λογότυπα, το Sportline badge και τη δυνατότητα διχρωμίας με μαύρη οροφή.

Οι προβολείς LED Matrix και το φωτιζόμενο Tech-Deck Face με Light Band ανήκουν στον στάνταρ εξοπλισμό, όπως και οι μαύρες ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθενται ζάντες 21 ιντσών.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η all-black αισθητική, με σπορ καθίσματα, ενσωματωμένα προσκέφαλα, τριάκτινο σπορ τιμόνι, σπορ πεντάλ και επενδύσεις Suedia και Techtona με λευκές ραφές. Η Sportline μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις εκδόσεις κινητήριου συστήματος και όλα τα πακέτα εξοπλισμού.

Τι σημαίνει το Peaq για τη Skoda

Το Peaq είναι σημαντικό μοντέλο για την τσεχική μάρκα, γιατί μεταφέρει την ηλεκτρική της στρατηγική σε μεγαλύτερη και πιο απαιτητική κατηγορία. Μέχρι σήμερα, η μάρκα είχε χτίσει την εικόνα της στα ηλεκτρικά κυρίως γύρω από το Enyaq και πιο πρόσφατα γύρω από τα μικρότερα ηλεκτρικά μοντέλα της νέας γενιάς. Με το Peaq, όμως, μπαίνει σε χώρο όπου ο αγοραστής ζητά αυτονομία, άνεση, τεχνολογία, χώρο και αίσθηση ανώτερης κατηγορίας.

Αυτό είναι και το στοίχημα του νέου SUV. Να παραμείνει Skoda στην ουσία του, δηλαδή πρακτικό, ευρύχωρο και λογικά σχεδιασμένο, αλλά να προσθέσει την premium αίσθηση που απαιτεί η θέση του στην κορυφή της γκάμας.

Η πρώτη εικόνα από την Ελβετία δείχνει ότι το Peaq δεν προσπαθεί να γίνει απλώς ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV. Προσπαθεί να γίνει το αυτοκίνητο που θα συνδέσει τη γνωστή οικογενειακή λογική της Skoda με τη νέα ηλεκτρική εποχή της μάρκας.

Πότε το περιμένουμε στην Ελλάδα;

Η ηλεκτρική SUV ναυαρχίδα της Skoda αναμένεται να πατήσει ελληνικό έδαφος προς τα τέλη του έτους. Οι πρώτες αναφορές σύμφωνα με τον επίσημο εισαγωγέα θέλουν το 7θέσιο μοντέλο που φτάνει να έχει την μεγαλύτερη αυτονομία στην ηλεκτρική γκάμα της μάρκας, να ξεκινά κάτω από τις 50.000 ευρώ.