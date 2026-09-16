Αποστολή στο Αμβούργο: Γνωρίζουμε από κοντά το νέο Volkswagen ID.3 GTI

Βρεθήκαμε στο Αμβούργο για την αποκάλυψη του νέου Volkswagen ID.3 GTI, που συνδυάζει 326 ίππους, πίσω κίνηση και αυτονομία έως 601 χιλιόμετρα.

Τα τρία γράμματα στο αμάξωμα δημιουργούν συγκεκριμένες προσδοκίες. Δεν αρκούν η δύναμη και οι γρήγορες επιταχύνσεις. Ένα GTI πρέπει να έχει χαρακτήρα, να σε παρακινεί να οδηγήσεις και, ταυτόχρονα, να παραμένει ένα αυτοκίνητο με το οποίο μπορείς να ζεις καθημερινά. Αυτή τη συνταγή επιχειρεί να μεταφέρει η Volkswagen στο νέο ID.3 GTI, το οποίο γνωρίσαμε από κοντά στην αποστολή μας στο Αμβούργο. Στη χρονιά που συμπληρώνονται 50 χρόνια ιστορίας GTI, η γερμανική εταιρεία παρουσιάζει ένα ηλεκτρικό hatchback που προορίζεται να γίνει το ισχυρότερο GTI παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ. Βασίζεται στο νέο ID.3 Neo, αποδίδει 326 ίππους και στέλνει την κίνηση στους πίσω τροχούς. Το αυτοκίνητο της παρουσίασης είναι ακόμη πρωτότυπο κοντά στην τελική μορφή παραγωγής, με την έναρξη των προπωλήσεων να τοποθετείται στις αρχές του 2027.

Κόκκινη γραμμή, καρό καθίσματα και δική του ταυτότητα

Η Volkswagen αξιοποιεί τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της οικογένειας GTI, προσαρμόζοντάς τα στη σχεδίαση του ηλεκτρικού της μοντέλου. Στο εμπρός μέρος, η χαρακτηριστική κόκκινη οριζόντια γραμμή περνά πάνω από τη φωτεινή λωρίδα που συνδέει τους προβολείς και το φωτιζόμενο σήμα της μάρκας. Οι προβολείς IQ.LIGHT LED matrix πλαισιώνονται από κάθετα φωτεινά στοιχεία στον προφυλακτήρα, ενώ χαμηλότερα συναντάμε μια μαύρη γυαλιστερή εισαγωγή αέρα με κυψελωτό σχέδιο. Κόκκινες λεπτομέρειες στα άκρα και ένα splitter ολοκληρώνουν την εικόνα, δίνοντας στο GTI σαφή διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες εκδόσεις. Στο πλάι ξεχωρίζουν οι νέες ζάντες 20 ιντσών Wörthersee, με την ονομασία τους να παραπέμπει στις γνωστές συναντήσεις φίλων των GTI στην Αυστρία. Οι καθρέφτες και τα μαρσπιέ έχουν γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα, όμως η οροφή, η πίσω αεροτομή και η πόρτα του χώρου αποσκευών ακολουθούν το χρώμα του αμαξώματος. Πρόκειται για μια επιλογή που τονίζει οπτικά το μήκος και δίνει μεγαλύτερη συνοχή στη σιλουέτα. Από τη χρωματική παλέτα δεν θα μπορούσε να λείπει το Tornado Red, μαζί με τις επιλογές Moonstone Grey, Scale Silver, Grenadilla Black και Glacier White.

326 ίπποι στους πίσω τροχούς

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τοποθετημένος στον πίσω άξονα και αποδίδει 240 kW, δηλαδή 326 ίππους, με 545 Nm ροπής. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές τιμές της Volkswagen, το ID.3 GTI επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 5,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 200 χλμ./ώρα. Το Launch Control περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό, αλλά το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις εκκινήσεις. Η πίσω κίνηση, το χαμηλό κέντρο βάρους και η προσαρμοζόμενη σπορ ανάρτηση DCC διαμορφώνουν τη βάση πάνω στην οποία η Volkswagen θέλει να χτίσει τον οδηγικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Μαζί τους βρίσκεται και το σύστημα διεύθυνσης με προοδευτική σχέση μετάδοσης. Το ζητούμενο, φυσικά, είναι πώς συνεργάζονται όλα αυτά στον δρόμο. Η γνωριμία στο Αμβούργο αφορά την παρουσίαση του μοντέλου. Η αξιολόγηση της απόκρισης, της ισορροπίας και της συμμετοχής του οδηγού θα έρθει όταν βρεθούμε πίσω από το τιμόνι του.

Ένα κουμπί για το πρόγραμμα GTI

Στο κάτω μέρος του νέου σπορ τιμονιού βρίσκεται ένα φωτιζόμενο κουμπί GTI. Με το πάτημά του ενεργοποιείται το ομώνυμο πρόγραμμα οδήγησης, που προστίθεται στα Eco, Comfort, Sport και Individual. Το πρόγραμμα GTI επιλέγει τις πιο σπορ ρυθμίσεις για την απόδοση του ηλεκτροκινητήρα, το σύστημα διεύθυνσης και την ανάρτηση DCC, ενώ επιτρέπει και την ενεργοποίηση του Launch Control. Παράλληλα, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός γίνεται κόκκινος, το ID. Light αναβοσβήνει στιγμιαία στο ίδιο χρώμα και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων αποκτά ειδική απεικόνιση, με την ένδειξη ισχύος και το ταχύμετρο σε κεντρική θέση. Η εμπειρία συμπληρώνεται από ήχο που παραπέμπει σε κινητήρα εσωτερικής καύσης. Είναι μια ακόμη ένδειξη ότι η Volkswagen επιχειρεί να δώσει στο ηλεκτρικό GTI μια πιο έντονη αισθητηριακή διάσταση, πέρα από την άμεση επιτάχυνση.

Εσωτερικό με φυσικά χειριστήρια

Η καμπίνα ακολουθεί τη νέα αρχιτεκτονική του ID.3 Neo, με ανασχεδιασμένο ταμπλό και διαφορετική προσέγγιση στην εργονομία. Η κεντρική οθόνη αφής 12,9 ιντσών φιλοξενεί τη νέα γενιά του συστήματος πολυμέσων Innovision, ενώ στην ίδια οπτική ευθεία βρίσκεται ο μεγαλύτερος ψηφιακός πίνακας οργάνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρουσία ξεχωριστών πλήκτρων για τον κλιματισμό κάτω από την οθόνη, καθώς και ενός πρακτικού περιστροφικού χειριστηρίου στην κεντρική κονσόλα για την ένταση του ήχου και την αλλαγή τραγουδιών ή σταθμών. Η ταυτότητα GTI αποτυπώνεται στα σπορ καθίσματα με το καρό μοτίβο Superclark, στις κόκκινες ραφές και στη λεπτή κόκκινη γραμμή που διατρέχει το ταμπλό. Το τιμόνι διαθέτει επίσης κόκκινο σημάδι στη θέση «12», συμπληρώνοντας μια καμπίνα που συνδέεται οπτικά με την ιστορία των GTI. Στις προαιρετικές δυνατότητες περιλαμβάνονται πανοραμική οροφή, λειτουργίες μασάζ και μνήμης για τα εμπρός καθίσματα, ηχοσύστημα Harman Kardon 480 W και head-up display επαυξημένης πραγματικότητας.

Έως 601 χιλιόμετρα αυτονομίας

Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 79 kWh, με τη Volkswagen να ανακοινώνει προκαταρκτική αυτονομία έως 601 χιλιόμετρα. Η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης DC φτάνει τα 183 kW, με τη φόρτιση από 10% έως 80% να απαιτεί περίπου 29 λεπτά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας. Στην καθημερινή χρηστικότητα συμβάλλει και η λειτουργία Vehicle-to-Load, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών μέσω του προαιρετικού αντάπτορα PowerSocket. Μεταξύ άλλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων σε μια εκδρομή. Στα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης περιλαμβάνονται το Park Assist Pro με λειτουργία μνήμης και η νεότερη γενιά του Travel Assist, η οποία μπορεί πλέον να αναγνωρίζει κόκκινα φανάρια και να επιβραδύνει μέχρι την ακινητοποίηση, εντός των ορίων λειτουργίας της και με τον οδηγό να διατηρεί την ευθύνη. Οι προπωλήσεις του νέου Volkswagen ID.3 GTI ξεκινούν στις αρχές του 2027, ενώ τιμές και λεπτομέρειες για την ελληνική αγορά δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Τα στοιχεία επιδόσεων, αυτονομίας και φόρτισης παραμένουν προκαταρκτικά, ενώ οι αναφορές στον βασικό εξοπλισμό αφορούν τη γερμανική αγορά. Το επόμενο ραντεβού έχει πλέον ξεκάθαρο ζητούμενο: να διαπιστώσουμε στον δρόμο πώς μεταφράζονται οι προδιαγραφές σε οδηγική απόλαυση.