Ασύρματη φόρτιση σε αυτοκίνητο – Είδαμε live πως λειτουργεί στη νέα Porsche Cayenne (BINTEO)

Είδαμε για πρώτη φορά από κοντά πως γίνεται η ασύρματη φόρτιση στη νέα Porsche Cayenne Electric. Πώς λειτουργεί και είναι ασφαλής για τον άνθρωπο;

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Porsche

Η φόρτιση παραμένει ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όχι μόνο η ταχύτητα αυτής, αλλά κυρίως η ευκολία. Γιατί όσο εντυπωσιακά κι αν είναι τα σύγχρονα EV σε επιδόσεις ή αυτονομία, η πραγματική εμπειρία χρήσης κρίνεται πολλές φορές στο πιο απλό πράγμα: πόσο εύκολα φορτίζεις. Προς το παρόν η φόρτιση στο δημόσιο δίκτυο και τους ταχυφορτιστές απαιτεί ένα «χάος» από εφαρμογές και διαδικασίες, όσο και αν αυτές έχουν απλοποιηθεί. Στο σπίτι όμως, στο ιδιωτικό γκαράζ πρέπει να τα πράγματα να είναι εύκολα. Όμως και εκεί, wallbox, καλώδια να κρέμονται από τον τοίχο, βάλε-βγάλε το καλώδιο από το χώρο αποσκευών, στην πρίζα, ξανά μανά κάθε φορά. Θα πείτε σιγά το πράγμα, όμως θέλουμε όλα στη ζωή μας να γίνονται όσο πιο εύκολα γίνονται. Και πάνω σε αυτό δουλεύουν οι εταιρείες. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετές έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν να εξελίξουν την επαγωγική φόρτιση. Η BMW είχε παρουσιάσει πριν κάποια χρόνια αντίστοιχη τεχνολογία στην plug-in υβριδική Σειρά 5, ωστόσο τότε, η απόδοση, η ισχύς και η συνολική πρακτικότητα δεν είχαν φτάσει ακόμη στο επίπεδο που θα μπορούσε να αλλάξει πραγματικά την καθημερινότητα ενός EV.

Η Porsche πιστεύει ότι πλέον έχει έρθει αυτή η στιγμή. Και στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής παρουσίασης της νέας Porsche Cayenne Electric, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά για πρώτη φορά τη νέα τεχνολογία ασύρματης φόρτισης της εταιρείας και πως αυτή λειτουργεί στην πράξη. Φυσικά, ταξιδέψαμε με τη νέα ηλεκτρική Cayenne Coupé για περίπου 400 χιλιόμετρα, από το Μόναχο μέχρι τη Λίμνη Στάρνμπεργκ και πίσω. Πολύ σύντομα θα αναφερθούμε αναλυτικά και στις πρώτες οδηγικές μας εντυπώσεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι στο autotypos.gr.

Η νέα Cayenne Electric αποτελεί ουσιαστικά τη νέα ναυαρχίδα της Porsche στα SUV, παρότι θα πωλείται παράλληλαμε την θερμική εκδοχή (με την οποία όμως διαφέρει στην αρχιτεκτονική και στην σχεδίαση). Η Coupé είναι η πιο «εντυπωσιακή» έκδοση της γκάμας, με σχεδίαση εμπνευσμένη από τη flyline οροφή της εμβληματικής 911, η οποία είναι καμηλότερη, βοηθώντας σε ακόμη καλύτερη αεροδυναμική με συντελεστή Cd μόλις 0,23. Η κορυφαία Turbo Coupé Electric που οδηγήσαμε αποδίδει έως 1.156 ίππους με Launch Control και 1.500 Nm ροπής, επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 260 χλμ./ώρα. Η νέα μπαταρία των 113 kWh βασίζεται σε αρχιτεκτονική 800V και από φορτιστή DC μπορεί να φορτίσει με έως 400 kW (κάνοντας το 10-80% σε 16 λεπτά), ενώ η αυτονομία της φτάνει έως και τα 669 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η ανάκτηση ενέργειας, που φτάνει έως τα 600 kW, επίπεδο που η Porsche συγκρίνει ευθέως με τεχνολογία Formula E.

Το πιο καινοτόμο όμως στοιχείο που παρουσιάστηκε με την Cayenne Electric είναι η νέα επαγωγική φόρτιση. Η Porsche γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής που παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης σε αυτοκίνητο παραγωγής, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό wallbox AC. Το σύστημα αποτελείται από δύο βασικά μέρη: μία ειδική βάση φόρτισης που τοποθετείται στο πάτωμα του γκαράζ ή της θέσης στάθμευσης και έναν δέκτη ενσωματωμένο στο αυτοκίνητο, πίσω από τον εμπρός άξονα. Η λειτουργία του βασίζεται στην επαγωγική μεταφορά ενέργειας, όπως ακριβώς συμβαίνει σε έναν ασύρματο φορτιστή κινητού, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Το ρεύμα του σπιτιού μετατρέπεται αρχικά από AC σε DC και στη συνέχεια ξανά σε AC, αλλά πλέον στα 85.000 Hz αντί για τα 50 Hz του ευρωπαϊκού δικτύου. Έτσι δημιουργείται ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο ανάμεσα στη βάση και τον δέκτη του αυτοκινήτου, το οποίο μεταφέρει ασύρματα την ενέργεια στην μπαταρία.

Η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 11 kW, δηλαδή επίπεδο αντίστοιχο ενός τριφασικού wallbox. Η Porsche ανακοινώνει απόδοση πάνω από 90%, παρότι υπάρχει κενό 12 έως 18 εκατοστών ανάμεσα στη βάση και το αυτοκίνητο λόγω της απόστασης από το έδαφος της Cayenne. Ακόμη και η ευθυγράμμιση γίνεται εύκολα, καθώς στην οθόνη του αυτοκινήτου εμφανίζεται ένας πράσινος κύκλος και μία πράσινη κουκκίδα που δείχνουν στον οδηγό αν το αυτοκίνητο έχει παρκάρει σωστά πάνω από τη βάση. Το σύστημα επιτρέπει μάλιστα απόκλιση έως και 10 εκατοστών χωρίς να επηρεάζεται η φόρτιση. Ενώ μπορείς επίσης να αποθηκεύσεις τις μανούβρες στο σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος ώστε να μην ασχολείσαι ούτε με αυτό.

Φυσικά, η ασφάλεια ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που έπρεπε να λύσει η Porsche. Το σύστημα χρησιμοποιεί ειδικά shielding plates και ferrites (τα ferrites είναι μαγνητικά υλικά υψηλής διαπερατότητας που συγκεντρώνουν και κατευθύνουν τη μαγνητική ροή μεταξύ transmitter και receiver coil.) ώστε το μαγνητικό πεδίο να περιορίζεται μόνο στην περιοχή ανάμεσα στη βάση και το αυτοκίνητο. Με τέσσερις αισθητήρες στις γωνίες του καλύμματος του δέκτη, κάτω από το αυτοκίνητο, υπάρχει επίσης σύστημα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων και live object detection, ώστε αν βρεθεί άνθρωπος, κατοικίδιο ή οποιοδήποτε αντικείμενο κάτω από το αυτοκίνητο, η φόρτιση να σταματά ακαριαία. Η ίδια η Porsche τονίζει ότι το σύστημα βρίσκεται πολύ κάτω από όλα τα διεθνή όρια ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC). Κρατήστε ότι λειτουργεί με μη ιονίζον ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Δεν μιλάμε δηλαδή για ραδιενεργή ακτινοβολία αλλά για ελεγχόμενο μαγνητικό πεδίο, όπως σε έναν ασύρματο φορτιστή κινητού ή επαγωγική κουζίνα. Ουσιαστικά πρόκειται για τεχνολογία που χρησιμοποιεί αρχές παρόμοιες με αυτές που υπάρχουν ήδη σε δεκάδες ηλεκτρονικές συσκευές της καθημερινότητάς μας, απλώς σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και με πολύ αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σε ότι αφορά το floor plate, όπως ονομάζεται η βάση της ασύρματης φόρτισης:

ζυγίζει περίπου 50 κιλά

είναι πιστοποιημένο κατά CE και UL standards

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε εξωτερικό χώρο, με αντοχή σε νερό και καιρικές συνθήκες.

integrated Wi-Fi module για επικοινωνία με το αυτοκίνητο.

είναι φτιαγμένο από ειδικό ανθεκτικό υλικό που αντέχει το βάρος του αυτοκινήτου

είναι αδιάβροχο

Για να είναι εφικτή η ασύρματη φόρτιση, πρέπει να επιλέξεις στον προαιρετικό εξοπλισμό την «προετοιμασία», ώστε να υπάρχει στο αυτοκίνητο το ειδικό module που συνδέεται με την μπαταρία, το κόστος για το οποίο είναι μόλις στα 268 € (στάνταρ στην Turbo). Για τον ασύρματο φορτιστή, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη τιμή στην Ελλάδα, αλλά από τις συζητήσεις μας με τον Christian Holler, υπολογίζουμε περίπου 4.000 €.

Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι για πρώτη φορά η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου αρχίζει να μοιάζει πραγματικά… αόρατη. Παρκάρεις, κατεβαίνεις και το αυτοκίνητο φορτίζει μόνο του, χωρίς καλώδιο, χωρίς χειροκίνητη διαδικασία και χωρίς να το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Και κάπου εδώ γεννιέται ένα εύλογο ερώτημα: μήπως αυτή είναι η αρχή για το τέλος των καλωδίων στην οικιακή φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων;